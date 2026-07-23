Apple toʻlov kechikkan taqdirda iPhone funksiyalarini masofadan cheklab qoʻyishi mumkin

·31·Texno
Apple toʻlov kechikkan taqdirda iPhone funksiyalarini masofadan cheklab qoʻyishi mumkin

Apple kompaniyasi oʻz qurilmalarini muddatli toʻlov yoki ijara asosida xarid qilgan foydalanuvchilar uchun yangi nazorat mexanizmini joriy etishga tayyorgarlik koʻrmoqda. iOS 27 operatsion tizimining beta-versiyasida aniqlangan dasturiy kodlar shuni koʻrsatadiki, agar xaridor oylik toʻlovni oʻz vaqtida amalga oshirmasa, uning smartfoni cheklangan rejimga oʻtib qoladi. Bu funksiya kompaniyaning moliyaviy barqarorligini taʼminlash va qarzni undirish samaradorligini oshirishga qaratilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com nashrining xabar berishicha, tizimda "App Managed Features" deb nomlangan yangi komponent paydo boʻlgan. U "Restricted Mode" (cheklangan foydalanish rejimi)ni faollashtirish imkonini beradi. Mazkur rejim ishga tushganda, iPhone egasi qurilmaning deyarli barcha asosiy imkoniyatlaridan mahrum boʻladi. Smartfon faqat toʻlov muammosi hal etilgunga qadar cheklangan holatda qolishi koʻzda tutilgan.

Cheklangan rejimda nimalar ishlaydi?

Dasturiy kod tahliliga koʻra, cheklangan rejimda foydalanuvchi faqat sanoqli ilovalardan foydalana oladi. Bular qatoriga App Store (toʻlov ilovalarini yangilash uchun), Sozlamalar, Wallet (hamyon), Parollar, Salomatlik, Soat, Lupa va Maxsus imkoniyatlar (Universal Access) kiradi. Shuningdek, favqulodda qoʻngʻiroqlar va ayrim muhim bildirishnomalar ishlashi taxmin qilinmoqda, biroq ijtimoiy tarmoqlar, oʻyinlar va kamera kabi koʻngilochar funksiyalar bloklanishi mumkin.

Bundan tashqari, iOS 27 tizimida "Partner Finance Lock" deb nomlangan yana bir himoya qatlami topilgan. Ushbu komponent qurilmani zavod sozlamalariga qaytarish, uni qayta sotish yoki ehtiyot qismlarga ajratib yuborishning oldini oladi. Bu mexanizm Find My (Lokator) tizimi bilan integratsiya qilingan boʻlib, u qurilmaning qarz toʻliq uzilmaguncha begona qoʻllarga oʻtishidan himoya qiladi.

Apple Upgrade dasturi va yangi imkoniyatlar

Bloomberg maʼlumotlariga koʻra, ushbu yangilik Apple kompaniyasining Klarna moliyaviy xizmati bilan hamkorlikda ishga tushirilishi kutilayotgan Apple Upgrade dasturi bilan bogʻliq. Mazkur dastur iPhone, iPad, Mac va Apple Watch qurilmalarini oylik obuna yoki muddatli toʻlov asosida sotib olish imkonini beradi. Oʻzbekiston bozorida ham Apple mahsulotlariga boʻlgan yuqori talab va muddatli toʻlov xizmatlarining ommalashayotgani hisobga olinsa, bunday qatʼiy nazorat choralari kelajakda mahalliy riteylerlar uchun ham andoza boʻlishi mumkin.

Hozircha Apple ushbu funksiyalarning mavjudligini rasman tasdiqlagani yoʻq. Shuningdek, toʻlov necha kun kechikkanidan soʻng cheklovlar kuchga kirishi va bu tizim iOS 27 ning yakuniy talqinida qolishi yoki qolmasligi ham nomaʼlumligicha qolmoqda. Biroq, kompaniyaning bunday qadam tashlashi texnologik gigantlarning oʻz ekotizimini moliyaviy jihatdan ham toʻliq nazorat qilishga intilayotganidan dalolat beradi.

AppleIPhoneIOS 27TexnologiyaSmartfon
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiAMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiBugun, 01:57Patreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildiPatreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildiBugun, 01:54Sugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiSugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiBugun, 01:26Honor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaHonor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaBugun, 01:25Tesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinTesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinBugun, 01:25Xiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaXiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaBugun, 00:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob