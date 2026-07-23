Apple toʻlov kechikkan taqdirda iPhone funksiyalarini masofadan cheklab qoʻyishi mumkin
Apple kompaniyasi oʻz qurilmalarini muddatli toʻlov yoki ijara asosida xarid qilgan foydalanuvchilar uchun yangi nazorat mexanizmini joriy etishga tayyorgarlik koʻrmoqda. iOS 27 operatsion tizimining beta-versiyasida aniqlangan dasturiy kodlar shuni koʻrsatadiki, agar xaridor oylik toʻlovni oʻz vaqtida amalga oshirmasa, uning smartfoni cheklangan rejimga oʻtib qoladi. Bu funksiya kompaniyaning moliyaviy barqarorligini taʼminlash va qarzni undirish samaradorligini oshirishga qaratilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com nashrining xabar berishicha, tizimda "App Managed Features" deb nomlangan yangi komponent paydo boʻlgan. U "Restricted Mode" (cheklangan foydalanish rejimi)ni faollashtirish imkonini beradi. Mazkur rejim ishga tushganda, iPhone egasi qurilmaning deyarli barcha asosiy imkoniyatlaridan mahrum boʻladi. Smartfon faqat toʻlov muammosi hal etilgunga qadar cheklangan holatda qolishi koʻzda tutilgan.
Cheklangan rejimda nimalar ishlaydi?Dasturiy kod tahliliga koʻra, cheklangan rejimda foydalanuvchi faqat sanoqli ilovalardan foydalana oladi. Bular qatoriga App Store (toʻlov ilovalarini yangilash uchun), Sozlamalar, Wallet (hamyon), Parollar, Salomatlik, Soat, Lupa va Maxsus imkoniyatlar (Universal Access) kiradi. Shuningdek, favqulodda qoʻngʻiroqlar va ayrim muhim bildirishnomalar ishlashi taxmin qilinmoqda, biroq ijtimoiy tarmoqlar, oʻyinlar va kamera kabi koʻngilochar funksiyalar bloklanishi mumkin.
Bundan tashqari, iOS 27 tizimida "Partner Finance Lock" deb nomlangan yana bir himoya qatlami topilgan. Ushbu komponent qurilmani zavod sozlamalariga qaytarish, uni qayta sotish yoki ehtiyot qismlarga ajratib yuborishning oldini oladi. Bu mexanizm Find My (Lokator) tizimi bilan integratsiya qilingan boʻlib, u qurilmaning qarz toʻliq uzilmaguncha begona qoʻllarga oʻtishidan himoya qiladi.
Apple Upgrade dasturi va yangi imkoniyatlarBloomberg maʼlumotlariga koʻra, ushbu yangilik Apple kompaniyasining Klarna moliyaviy xizmati bilan hamkorlikda ishga tushirilishi kutilayotgan Apple Upgrade dasturi bilan bogʻliq. Mazkur dastur iPhone, iPad, Mac va Apple Watch qurilmalarini oylik obuna yoki muddatli toʻlov asosida sotib olish imkonini beradi. Oʻzbekiston bozorida ham Apple mahsulotlariga boʻlgan yuqori talab va muddatli toʻlov xizmatlarining ommalashayotgani hisobga olinsa, bunday qatʼiy nazorat choralari kelajakda mahalliy riteylerlar uchun ham andoza boʻlishi mumkin.
Hozircha Apple ushbu funksiyalarning mavjudligini rasman tasdiqlagani yoʻq. Shuningdek, toʻlov necha kun kechikkanidan soʻng cheklovlar kuchga kirishi va bu tizim iOS 27 ning yakuniy talqinida qolishi yoki qolmasligi ham nomaʼlumligicha qolmoqda. Biroq, kompaniyaning bunday qadam tashlashi texnologik gigantlarning oʻz ekotizimini moliyaviy jihatdan ham toʻliq nazorat qilishga intilayotganidan dalolat beradi.
…