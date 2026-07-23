Xiaomi elektromobillar uchun akkumulyatorlarni almashtirish stansiyalari tarmogʻini yaratadi
Xitoyning texnologik giganti Xiaomi oʻzining avtomobilsozlik biznesini yangi bosqichga olib chiqishni rejalashtirmoqda. Kompaniya elektromobillar uchun nafaqat quvvatlash qurilmalari, balki akkumulyatorlarni tezkor almashtirish stansiyalari (battery swap) tarmogʻini barpo etishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Bu qadam foydalanuvchilarga uzoq vaqt quvvatlanishni kutmasdan, bir necha daqiqa ichida toʻliq quvvatga ega batareyani oʻrnatish imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Xiaomi tarkibiga kiruvchi Hanxing Venture Capital shoʻba korxonasi Zhejiang Xinglixing New Energy Technology kompaniyasining aksiyadorlari safiga qoʻshildi. Mazkur kelishuvdan soʻng kompaniyaning ustav kapitali 130 million yuanga yetkazilgan. Ushbu investitsiya Xiaomi kompaniyasining global avtomobil strategiyasining muhim boʻgʻini boʻlishi kutilmoqda.
Texnologik hamkorlik va yangi imkoniyatlarZhejiang Xinglixing New Energy Technology kompaniyasi 2024-yilning fevral oyida tashkil etilgan boʻlib, u elektromobillar uchun butlovchi qismlar, akkumulyator tizimlari va eng muhimi, batareyalarni almashtirish stansiyalari texnologiyalari boʻyicha ixtisoslashgan. Xiaomi ushbu hamkorlik orqali oʻz ekotizimini kengaytirib, Tesla va NIO kabi raqobatchilari bilan infratuzilma borasida tenglashishni maqsad qilgan.
Akkumulyatorlarni almashtirish texnologiyasi ayniqsa yirik shaharlarda va uzoq masofaga harakatlanuvchi haydovchilar uchun juda qulaydir. Odatda elektromobilni quvvatlash 30 daqiqadan bir necha soatgacha vaqt olsa, maxsus stansiyalarda batareyani avtomatik almashtirish jarayoni bor-yoʻgʻi 3-5 daqiqa davom etadi. Bu anʼanaviy yonilgʻi quyish shoxobchalaridagi vaqt bilan deyarli bir xildir.
Xiaomi avtomobillarining kelajagiXiaomi kompaniyasi avvalroq masofani bosib oʻtish imkoniyati kengaytirilgan yangi Xiaomi Pengcheng modelini anons qilgan edi. Mazkur avtomobilning joriy yilning avgust oyida taqdim etilishi kutilmoqda. Yangi barpo etiladigan stansiyalar tarmogʻi aynan mana shunday yangi avlod elektromobillari uchun xizmat koʻrsatishga moʻljallangan boʻladi.
Oʻzbekiston bozorida ham Xiaomi mahsulotlariga boʻlgan qiziqish yuqoriligini inobatga olsak, brendning avtomobilsozlikdagi bunday yirik loyihalari kelajakda mintaqamizdagi elektromobillar infratuzilmasiga ham oʻz taʼsirini oʻtkazishi mumkin. Hozircha kompaniya asosiy eʼtiborni Xitoy ichki bozoriga qaratgan boʻlsa-da, akkumulyatorlarni almashtirish tarmogʻi global miqyosda standartlarni oʻzgartirishi kutilmoqda.
Xulosa qilib aytganda, Xiaomi nafaqat gadjetlar, balki transport sohasida ham toʻliq mustaqil va innovatsion ekotizim yaratishga intilmoqda. Akkumulyatorlarni almashtirish stansiyalari elektromobillardan foydalanishdagi eng katta toʻsiq — quvvatlash vaqtini bartaraf etishda hal qiluvchi rol oʻynaydi.
…