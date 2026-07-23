Xiaomi elektromobillar uchun akkumulyatorlarni almashtirish stansiyalari tarmogʻini yaratadi

·25·Texno
Xiaomi elektromobillar uchun akkumulyatorlarni almashtirish stansiyalari tarmogʻini yaratadi

Xitoyning texnologik giganti Xiaomi oʻzining avtomobilsozlik biznesini yangi bosqichga olib chiqishni rejalashtirmoqda. Kompaniya elektromobillar uchun nafaqat quvvatlash qurilmalari, balki akkumulyatorlarni tezkor almashtirish stansiyalari (battery swap) tarmogʻini barpo etishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Bu qadam foydalanuvchilarga uzoq vaqt quvvatlanishni kutmasdan, bir necha daqiqa ichida toʻliq quvvatga ega batareyani oʻrnatish imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Xiaomi tarkibiga kiruvchi Hanxing Venture Capital shoʻba korxonasi Zhejiang Xinglixing New Energy Technology kompaniyasining aksiyadorlari safiga qoʻshildi. Mazkur kelishuvdan soʻng kompaniyaning ustav kapitali 130 million yuanga yetkazilgan. Ushbu investitsiya Xiaomi kompaniyasining global avtomobil strategiyasining muhim boʻgʻini boʻlishi kutilmoqda.

Texnologik hamkorlik va yangi imkoniyatlar

Zhejiang Xinglixing New Energy Technology kompaniyasi 2024-yilning fevral oyida tashkil etilgan boʻlib, u elektromobillar uchun butlovchi qismlar, akkumulyator tizimlari va eng muhimi, batareyalarni almashtirish stansiyalari texnologiyalari boʻyicha ixtisoslashgan. Xiaomi ushbu hamkorlik orqali oʻz ekotizimini kengaytirib, Tesla va NIO kabi raqobatchilari bilan infratuzilma borasida tenglashishni maqsad qilgan.

Akkumulyatorlarni almashtirish texnologiyasi ayniqsa yirik shaharlarda va uzoq masofaga harakatlanuvchi haydovchilar uchun juda qulaydir. Odatda elektromobilni quvvatlash 30 daqiqadan bir necha soatgacha vaqt olsa, maxsus stansiyalarda batareyani avtomatik almashtirish jarayoni bor-yoʻgʻi 3-5 daqiqa davom etadi. Bu anʼanaviy yonilgʻi quyish shoxobchalaridagi vaqt bilan deyarli bir xildir.

Xiaomi avtomobillarining kelajagi

Xiaomi kompaniyasi avvalroq masofani bosib oʻtish imkoniyati kengaytirilgan yangi Xiaomi Pengcheng modelini anons qilgan edi. Mazkur avtomobilning joriy yilning avgust oyida taqdim etilishi kutilmoqda. Yangi barpo etiladigan stansiyalar tarmogʻi aynan mana shunday yangi avlod elektromobillari uchun xizmat koʻrsatishga moʻljallangan boʻladi.

Oʻzbekiston bozorida ham Xiaomi mahsulotlariga boʻlgan qiziqish yuqoriligini inobatga olsak, brendning avtomobilsozlikdagi bunday yirik loyihalari kelajakda mintaqamizdagi elektromobillar infratuzilmasiga ham oʻz taʼsirini oʻtkazishi mumkin. Hozircha kompaniya asosiy eʼtiborni Xitoy ichki bozoriga qaratgan boʻlsa-da, akkumulyatorlarni almashtirish tarmogʻi global miqyosda standartlarni oʻzgartirishi kutilmoqda.

Xulosa qilib aytganda, Xiaomi nafaqat gadjetlar, balki transport sohasida ham toʻliq mustaqil va innovatsion ekotizim yaratishga intilmoqda. Akkumulyatorlarni almashtirish stansiyalari elektromobillardan foydalanishdagi eng katta toʻsiq — quvvatlash vaqtini bartaraf etishda hal qiluvchi rol oʻynaydi.

XiaomiElektromobilTexnologiyaAkkumulyatorAvto
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiAMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiBugun, 01:57Patreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildiPatreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildiBugun, 01:54Sugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiSugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiBugun, 01:26Honor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaHonor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaBugun, 01:25Tesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinTesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinBugun, 01:25Xiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaXiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaBugun, 00:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob