NVIDIA geymerlar tanqididan xulosa qildi: DLSS 5 texnologiyasi butunlay qayta ishlandi
Grafik protsessorlar bozorining yetakchisi NVIDIA kompaniyasi oʻzining navbatdagi inqilobiy ishlanmasi — DLSS 5 texnologiyasi haqida yangi tafsilotlarni eʼlon qildi. Siggraph 2026 konferensiyasida taqdim etilgan maʼlumotlarga koʻra, kompaniya oʻyin hamjamiyatining keskin tanqidlaridan soʻng texnologiya konsepsiyasini tubdan oʻzgartirishga qaror qilgan. Dastlabki anonslarda sunʼiy intellektning oʻyin vizual uslubiga haddan tashqari aralashuvi koʻpchilikda eʼtiroz uygʻotgan edi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com nashrining xabar berishicha, DLSS 5 loyihasining ilk koʻrinishi geymerlar va dasturchilar tomonidan "oʻyinlar uchun byuti-filtr" deb masxara qilingan edi. Tanqidchilar generativ sunʼiy intellekt oʻyin sahnalarini oʻzgartirib yuborishi va mualliflarning badiiy gʻoyasiga putur yetkazishidan xavotir bildirishgan. Yangilangan talqinda NVIDIA sunʼiy intellektni ikkinchi darajaga tushirib, asosiy eʼtiborni oʻyinning original vizual uslubini saqlab qolishga qaratdi.
Yangi arxitektura va moslashuvchan sozlamalarDLSS 5 texnologiyasining asosi sifatida uch bosqichli tasvirni qayta ishlash arxitekturasi tanlandi. Endilikda oʻyin yaratuvchilari sunʼiy intellekt tasvirni qanchalik darajada "yaxshilashi" kerakligini mustaqil ravishda belgilashlari mumkin boʻladi. Eng muhimi, ushbu sozlamalarni alohida obyektlarga nisbatan qoʻllash imkoniyati yaratildi.
- Bosh qahramonlar va muhim personajlarni qoʻshimcha ishlovsiz qoldirish;
- Faqat atrof-muhit va fon elementlarini sunʼiy intellekt yordamida yaxshilash;
- Kadrning turli qismlari uchun alohida modellarini qoʻllash;
- Kechikishlarsiz (input lag) qayta ishlash modellarini lahzalarda almashtirish.
Unumdorlik va texnik talablarDLSS 5 ning ilk namoyishlari ikkita GeForce RTX 5090 videokartasiga ega tizimlarda oʻtkazilgani koʻpchilikni xavotirga solgan edi. Biroq kompaniya yangi versiya bitta grafik protsessorda ham muammosiz ishlashini maʼlum qildi. Sunʼiy intellekt modelining ixchamlashtirilishi natijasida videoxotira (VRAM) isteʼmoli sezilarli darajada kamaytirilgan.
Texnologiyaning asosiy yutuqlaridan biri — 4K aniqlikdagi tasvirni real vaqt rejimida qayta ishlash imkoniyatidir. Bunda boshqaruvdagi kechikishlarning oldini olish uchun har bir kadr alohida tahlil qilinadi. Bu usul koʻp kadrli tahlilga asoslangan modellardan farqli oʻlaroq, oʻyin jarayonining ravonligini taʼminlaydi.
Hozircha DLSS 5 faqat yangi avlod Blackwell videokartalari (GeForce RTX 50 seriyasi) uchun eksklyuziv boʻladimi yoki eskiroq GeForce RTX modellarida ham ishlaydimi, degan savol ochiq qolmoqda. NVIDIA ushbu texnologiyani tasvirni masshtablash evolyutsiyasining yangi bosqichi deb atamoqda. Loyihani yakuniy holatga keltirish va 2026-yilning uchinchi choragida ommaga taqdim etish rejalashtirilgan.
…