NVIDIA geymerlar tanqididan xulosa qildi: DLSS 5 texnologiyasi butunlay qayta ishlandi

·54·Texno
NVIDIA geymerlar tanqididan xulosa qildi: DLSS 5 texnologiyasi butunlay qayta ishlandi

Grafik protsessorlar bozorining yetakchisi NVIDIA kompaniyasi oʻzining navbatdagi inqilobiy ishlanmasi — DLSS 5 texnologiyasi haqida yangi tafsilotlarni eʼlon qildi. Siggraph 2026 konferensiyasida taqdim etilgan maʼlumotlarga koʻra, kompaniya oʻyin hamjamiyatining keskin tanqidlaridan soʻng texnologiya konsepsiyasini tubdan oʻzgartirishga qaror qilgan. Dastlabki anonslarda sunʼiy intellektning oʻyin vizual uslubiga haddan tashqari aralashuvi koʻpchilikda eʼtiroz uygʻotgan edi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com nashrining xabar berishicha, DLSS 5 loyihasining ilk koʻrinishi geymerlar va dasturchilar tomonidan "oʻyinlar uchun byuti-filtr" deb masxara qilingan edi. Tanqidchilar generativ sunʼiy intellekt oʻyin sahnalarini oʻzgartirib yuborishi va mualliflarning badiiy gʻoyasiga putur yetkazishidan xavotir bildirishgan. Yangilangan talqinda NVIDIA sunʼiy intellektni ikkinchi darajaga tushirib, asosiy eʼtiborni oʻyinning original vizual uslubini saqlab qolishga qaratdi.

Yangi arxitektura va moslashuvchan sozlamalar

DLSS 5 texnologiyasining asosi sifatida uch bosqichli tasvirni qayta ishlash arxitekturasi tanlandi. Endilikda oʻyin yaratuvchilari sunʼiy intellekt tasvirni qanchalik darajada "yaxshilashi" kerakligini mustaqil ravishda belgilashlari mumkin boʻladi. Eng muhimi, ushbu sozlamalarni alohida obyektlarga nisbatan qoʻllash imkoniyati yaratildi.

  • Bosh qahramonlar va muhim personajlarni qoʻshimcha ishlovsiz qoldirish;
  • Faqat atrof-muhit va fon elementlarini sunʼiy intellekt yordamida yaxshilash;
  • Kadrning turli qismlari uchun alohida modellarini qoʻllash;
  • Kechikishlarsiz (input lag) qayta ishlash modellarini lahzalarda almashtirish.
NVIDIA muhandislari anʼanaviy masshtablash (scaling) tizimi saqlanib qolganini taʼkidlashmoqda. Avvalgi versiyalardagi kabi, tizim past aniqlikdagi kadrni qayta tiklab, geometriya, yoritish va soyalarni joyiga qoʻyadi. Generativ sunʼiy intellekt esa faqat yakuniy bosqichda tayyor tasvirni silliqlash uchun ulanadi. Hozircha foydalanuvchilar ushbu qatlamni butunlay oʻchirib qoʻyish imkoniga ega boʻladimi yoki yoʻq — nomaʼlum.

Unumdorlik va texnik talablar

DLSS 5 ning ilk namoyishlari ikkita GeForce RTX 5090 videokartasiga ega tizimlarda oʻtkazilgani koʻpchilikni xavotirga solgan edi. Biroq kompaniya yangi versiya bitta grafik protsessorda ham muammosiz ishlashini maʼlum qildi. Sunʼiy intellekt modelining ixchamlashtirilishi natijasida videoxotira (VRAM) isteʼmoli sezilarli darajada kamaytirilgan.

Texnologiyaning asosiy yutuqlaridan biri — 4K aniqlikdagi tasvirni real vaqt rejimida qayta ishlash imkoniyatidir. Bunda boshqaruvdagi kechikishlarning oldini olish uchun har bir kadr alohida tahlil qilinadi. Bu usul koʻp kadrli tahlilga asoslangan modellardan farqli oʻlaroq, oʻyin jarayonining ravonligini taʼminlaydi.

Hozircha DLSS 5 faqat yangi avlod Blackwell videokartalari (GeForce RTX 50 seriyasi) uchun eksklyuziv boʻladimi yoki eskiroq GeForce RTX modellarida ham ishlaydimi, degan savol ochiq qolmoqda. NVIDIA ushbu texnologiyani tasvirni masshtablash evolyutsiyasining yangi bosqichi deb atamoqda. Loyihani yakuniy holatga keltirish va 2026-yilning uchinchi choragida ommaga taqdim etish rejalashtirilgan.

NVIDIADLSS 5GeForce RTXSunʼiy intellektGeyming
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiSugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiBugun, 01:26Honor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaHonor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaBugun, 01:25Tesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinTesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinBugun, 01:25Xiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaXiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaBugun, 00:58Meta kompaniyasi RE100 yashil energiya ittifoqini tark etdiMeta kompaniyasi RE100 yashil energiya ittifoqini tark etdiBugun, 00:57Anthropic kompaniyasi Claude ovozli rejimini yangiladi: Endi u yanada aqlliAnthropic kompaniyasi Claude ovozli rejimini yangiladi: Endi u yanada aqlliBugun, 00:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob