OKMKdan 4 ta gol, «Andijon»dan kambek: 13-tur yakunlari...

·72·Sport
OKMKdan 4 ta gol, «Andijon»dan kambek: 13-tur yakunlari...

O‘zbekiston Superligasining 13-turida muxlislar sermahsul va keskin uchrashuvlarga guvoh bo‘ldi. OKMK safarda «Qo‘qon-1912»ni yirik hisobda mag‘lub etgan bo‘lsa, «Andijon» Toshkentda ikki to‘plik farqni yo‘qqa chiqarib, «Lokomotiv»dan ochko tortib oldi.

«Mash’al» va «Nasaf» o‘rtasidagi bahsda esa g‘olib aniqlanmadi. Uchrashuv 1:1 hisobida yakunlanib, jamoalar bittadan ochkoga ega chiqdi.

Sobirjonov dubli OKMKga yirik g‘alaba keltirdi

OKMK «Qo‘qon-1912»ga qarshi o‘yinning birinchi bo‘limida raqib darvozasini ishg‘ol eta olmadi. Ammo tanaffusdan keyin Olmaliq klubi hujumdagi faolligini keskin oshirdi.

47-daqiqada Asadbek Sobirjonov hisobni ochdi. Oradan sakkiz daqiqa o‘tib, zaxiradan maydonga tushgan Nodirbek Abdurazzoqov mehmonlarning ustunligini ikki to‘pga yetkazdi.

59-daqiqada Sobirjonov ikkinchi golini urib, dublni rasmiylashtirdi. «Qo‘qon-1912» 66-daqiqada Ibrohim Yo‘ldoshevning goli orqali farqni qisqartirdi, biroq bu kambek uchun yetarli bo‘lmadi.

74-daqiqada Siavash Haqnazari uchrashuvdagi so‘nggi golni kiritib, yakuniy hisobni belgiladi — 1:4.

«Qo‘qon-1912» — OKMK — 1:4

Gollar: Sobirjonov, 47, 59; Abdurazzoqov, 55; Yo‘ldoshev, 66; Haqnazari, 74.

«Nasaf» tanaffusgacha javob qaytardi

«Mash’al» va «Nasaf» o‘rtasidagi bahsda hisob 18-daqiqada ochildi. Mezbonlar himoyachisi Straxinya Boshnyak raqib darvozasini ishg‘ol etib, jamoasini oldinga olib chiqdi.

Biroq «Mash’al» ustunlikni birinchi bo‘lim yakunigacha saqlab qola olmadi. 39-daqiqada Sardor Bahromov gol urib, muvozanatni tikladi.

Ikkinchi bo‘limda har ikki jamoada natijani o‘zgartirish imkoniyatlari bo‘lganiga qaramay, boshqa gol urilmadi.

«Mash’al» — «Nasaf» — 1:1

Gollar: Boshnyak, 18; Bahromov, 39.

«Lokomotiv» ikki to‘plik ustunlikni saqlay olmadi

Turning eng dramatik uchrashuvi Toshkentda o‘tdi. «Lokomotiv» birinchi bo‘lim yakunida Abdulloh Yo‘ldoshevning goli bilan oldinga chiqdi.

53-daqiqada Sardor Mirzayev hisobni 2:0 ko‘rinishiga keltirdi. Shu paytda mezbonlar g‘alabaga yaqindek ko‘ringandi, ammo «Andijon» vaziyatni o‘zgartirishga muvaffaq bo‘ldi.

68-daqiqada Aleksandre Androkinashvili farqni qisqartirdi. To‘rt daqiqadan keyin Dragan Cheran hisobni tenglashtirdi — 2:2.

79-daqiqada Nikolay Ivanov «Lokomotiv»ni yana oldinga olib chiqdi. Biroq uchrashuvning 89-daqiqasida Hamidullo Karimov andijonliklarni mag‘lubiyatdan qutqardi.

«Lokomotiv» — «Andijon» — 3:3

Gollar: Yo‘ldoshev, 43; Mirzayev, 53; Androkinashvili, 68; Cheran, 72; Ivanov, 79; Karimov, 89.

OKMK to‘rtinchi o‘ringa ko‘tarildi

Mazkur natijalardan keyin OKMK ochkolarini 22 taga yetkazib, turnir jadvalining to‘rtinchi pog‘onasiga ko‘tarildi.

«Lokomotiv» 19 ochko bilan yettinchi, «Nasaf» 18 ochko bilan sakkizinchi o‘rinda bormoqda. «Andijon» 17 ochko bilan to‘qqizinchi pog‘onani egallagan.

«Mash’al» esa 13 turdan keyin to‘rt ochko bilan jadvalning so‘nggi o‘rnida qoldi. Jamoa «Nasaf»dan ochko olgan bo‘lsa-da, xavfli hududdan chiqish uchun keyingi uchrashuvlarda g‘alabalarga muhtoj.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiYerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiBugun, 00:12Darwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiDarwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiKecha, 23:56«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...Kecha, 23:48Luis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiLuis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiKecha, 23:17Barselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiBarselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiKecha, 23:10Barselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiBarselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiKecha, 22:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...