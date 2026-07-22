OpenAI sunʼiy intellekt infratuzilmasi uchun 750 milliard dollar sarflaydi

·41·Texno
OpenAI sunʼiy intellekt infratuzilmasi uchun 750 milliard dollar sarflaydi

Sunʼiy intellekt olamining yetakchisi hisoblangan OpenAI kompaniyasi oʻzining texnologik quvvatlarini kengaytirish yoʻlida ulkan strategik rejalarini eʼlon qildi. The Wall Street Journal nashrining xabar berishicha, kompaniya 2030-yilga qadar infratuzilmani rivojlantirish uchun jami 750 milliard dollar mablagʻ sarflashni maqsad qilgan. Bu koʻrsatkich joriy yil boshida taxmin qilingan miqdordan qariyb 25 foizga koʻpdir. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Ushbu ulkan investitsiya dasturining ilk yirik loyihasi AQSHning Jorjiya shtatida amalga oshiriladi. "Project Camellia" deb nomlangan ushbu maʼlumotlar markazi (data-center) shaharchasi Savanna shimoli-gʻarbidagi 1400 akr maydonni egallaydi. Loyihaning umumiy qiymati 20 milliard dollarga baholanmoqda va u mintaqadagi eng yirik texnologik obyektlardan biriga aylanishi kutilmoqda.

Energiya isteʼmoli va ekologik masalalar

Yangi majmua ishga tushgach, Georgia Power kommunal xizmati orqali kamida 3,2 gigavatt elektr energiyasini isteʼmol qiladi. Taqqoslash uchun, bu quvvat millionlab xonadonlarni energiya bilan taʼminlashga yetadi. OpenAI infratuzilma va elektr xizmatlari uchun barcha xarajatlarni toʻliq qoplash majburiyatini olgan. Shuningdek, tarmoqda yuklama ortgan vaqtlarda kompaniya oʻz isteʼmolini 1 gigavattgacha kamaytirishga rozi boʻlgan.

Biroq, bu kabi ulkan loyihalar atrof-muhitga taʼsir masalasini ham kun tartibiga chiqarmoqda. TechCrunch nashri maʼlumotiga koʻra, Georgia Power kompaniyasi qoʻshimcha quvvatning katta qismini tabiiy gaz yoqish orqali olishni rejalashtirgan. Bu esa atmosferaga chiqariladigan zararli gazlar miqdori ortishiga sabab boʻlishi mumkin. Loyihaning qolgan qismi quyosh panellari va yirik akkumulyator tizimlari hisobiga qoplanishi aytilmoqda.

Strateji oʻzgarishlar va kadrlar siyosati

OpenAI infratuzilma poygasida gʻolib chiqish uchun tajribali mutaxassislarni ham jalb qilmoqda. Xususan, yaqinda Brett Mayo kompaniyaning maʼlumotlar markazlari qurilishi boʻlimiga rahbar etib tayinlandi. U avvalroq Ilon Maskning xAI kompaniyasida ishlagan va Memfisdagi mashhur Colossus superkompyuter markazini rekord darajadagi qisqa muddatda barpo etishga bosh-qosh boʻlgan edi.

Ekspertlarning fikricha, OpenAI tomonidan xarajatlarning keskin oshirilishi Microsoft bilan hamkorlikdagi "Stargate" loyihasining sekinlashgani bilan bogʻliq boʻlishi mumkin. Endilikda kompaniya oʻzining mustaqil hisoblash quvvatlariga ega boʻlishga koʻproq urgʻu bermoqda. Bu kabi qadamlar ChatGPT va boshqa ilgʻor AI modellarining kelajakdagi imkoniyatlarini belgilab beradi.

Oʻzbekiston va Markaziy Osiyo mintaqasi uchun ham ushbu yangilik muhim ahamiyatga ega. Global texnologik gigantlarning infratuzilma uchun sarflayotgan mablagʻlari sunʼiy intellekt xizmatlarining narxi va ularning butun dunyo boʻylab, jumladan, bizning mintaqamizda ham qanchalik tez ommalashishiga bevosita taʼsir koʻrsatadi.

OpenAIChatGPTSunʼiy IntellektTexnologiyaInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiSugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiBugun, 01:26Honor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaHonor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaBugun, 01:25Tesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinTesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinBugun, 01:25Xiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaXiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaBugun, 00:58Meta kompaniyasi RE100 yashil energiya ittifoqini tark etdiMeta kompaniyasi RE100 yashil energiya ittifoqini tark etdiBugun, 00:57Anthropic kompaniyasi Claude ovozli rejimini yangiladi: Endi u yanada aqlliAnthropic kompaniyasi Claude ovozli rejimini yangiladi: Endi u yanada aqlliBugun, 00:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob