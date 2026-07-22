OpenAI sunʼiy intellekt infratuzilmasi uchun 750 milliard dollar sarflaydi
Sunʼiy intellekt olamining yetakchisi hisoblangan OpenAI kompaniyasi oʻzining texnologik quvvatlarini kengaytirish yoʻlida ulkan strategik rejalarini eʼlon qildi. The Wall Street Journal nashrining xabar berishicha, kompaniya 2030-yilga qadar infratuzilmani rivojlantirish uchun jami 750 milliard dollar mablagʻ sarflashni maqsad qilgan. Bu koʻrsatkich joriy yil boshida taxmin qilingan miqdordan qariyb 25 foizga koʻpdir. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Ushbu ulkan investitsiya dasturining ilk yirik loyihasi AQSHning Jorjiya shtatida amalga oshiriladi. "Project Camellia" deb nomlangan ushbu maʼlumotlar markazi (data-center) shaharchasi Savanna shimoli-gʻarbidagi 1400 akr maydonni egallaydi. Loyihaning umumiy qiymati 20 milliard dollarga baholanmoqda va u mintaqadagi eng yirik texnologik obyektlardan biriga aylanishi kutilmoqda.
Energiya isteʼmoli va ekologik masalalarYangi majmua ishga tushgach, Georgia Power kommunal xizmati orqali kamida 3,2 gigavatt elektr energiyasini isteʼmol qiladi. Taqqoslash uchun, bu quvvat millionlab xonadonlarni energiya bilan taʼminlashga yetadi. OpenAI infratuzilma va elektr xizmatlari uchun barcha xarajatlarni toʻliq qoplash majburiyatini olgan. Shuningdek, tarmoqda yuklama ortgan vaqtlarda kompaniya oʻz isteʼmolini 1 gigavattgacha kamaytirishga rozi boʻlgan.
Biroq, bu kabi ulkan loyihalar atrof-muhitga taʼsir masalasini ham kun tartibiga chiqarmoqda. TechCrunch nashri maʼlumotiga koʻra, Georgia Power kompaniyasi qoʻshimcha quvvatning katta qismini tabiiy gaz yoqish orqali olishni rejalashtirgan. Bu esa atmosferaga chiqariladigan zararli gazlar miqdori ortishiga sabab boʻlishi mumkin. Loyihaning qolgan qismi quyosh panellari va yirik akkumulyator tizimlari hisobiga qoplanishi aytilmoqda.
Strateji oʻzgarishlar va kadrlar siyosatiOpenAI infratuzilma poygasida gʻolib chiqish uchun tajribali mutaxassislarni ham jalb qilmoqda. Xususan, yaqinda Brett Mayo kompaniyaning maʼlumotlar markazlari qurilishi boʻlimiga rahbar etib tayinlandi. U avvalroq Ilon Maskning xAI kompaniyasida ishlagan va Memfisdagi mashhur Colossus superkompyuter markazini rekord darajadagi qisqa muddatda barpo etishga bosh-qosh boʻlgan edi.
Ekspertlarning fikricha, OpenAI tomonidan xarajatlarning keskin oshirilishi Microsoft bilan hamkorlikdagi "Stargate" loyihasining sekinlashgani bilan bogʻliq boʻlishi mumkin. Endilikda kompaniya oʻzining mustaqil hisoblash quvvatlariga ega boʻlishga koʻproq urgʻu bermoqda. Bu kabi qadamlar ChatGPT va boshqa ilgʻor AI modellarining kelajakdagi imkoniyatlarini belgilab beradi.
Oʻzbekiston va Markaziy Osiyo mintaqasi uchun ham ushbu yangilik muhim ahamiyatga ega. Global texnologik gigantlarning infratuzilma uchun sarflayotgan mablagʻlari sunʼiy intellekt xizmatlarining narxi va ularning butun dunyo boʻylab, jumladan, bizning mintaqamizda ham qanchalik tez ommalashishiga bevosita taʼsir koʻrsatadi.
…