Anderson barchani ortda qoldirdi: Eng ko‘p qimmatlashgan futbolchilar...

·53·Sport
Anderson barchani ortda qoldirdi: Eng ko‘p qimmatlashgan futbolchilar...

Transfermarkt 2026 yilgi jahon chempionati yakunlaridan so‘ng futbolchilarning taxminiy transfer qiymatlarini yangiladi. Mundialdagi muvaffaqiyatli ishtirok natijasida bir qator yulduzlarning bozor bahosi keskin oshdi.

Reytingda Angliya milliy jamoasi va «Manchester Siti» yarimhimoyachisi Elliot Anderson birinchi o‘rinni egalladi. Uning narxi birdaniga 35 million yevroga ko‘tarilib, 110 million yevroga yetdi.

Andersonning qiymati 35 million yevroga oshdi

Transfermarkt bahosiga ko‘ra, JCH–2026dan keyin eng katta o‘sish Elliot Andersonda qayd etildi.

Angliyalik yarimhimoyachining transfer qiymati avvalgi ko‘rsatkichga nisbatan 35 million yevroga oshdi. Natijada u hozir 110 million yevroga baholanmoqda.

Anderson o‘sish miqdori bo‘yicha Jud Bellinghem, Erling Holand, Lamin Yamal va Kilian Mbappe kabi jahon yulduzlarini ham ortda qoldirdi.

Bellinghem 160 million yevroga baholandi

Reytingning keyingi pog‘onalaridan Jud Bellinghem va Ayyub Buaddi joy oldi. Har ikki futbolchining qiymati 30 million yevroga oshgan.

Bellinghemning yangi bahosi 160 million yevroni tashkil etdi. Marokash milliy jamoasi futbolchisi Ayyub Buaddi esa 80 million yevroga baholandi.

Buaddining ro‘yxatda yuqori o‘rin egallashi mundial davomida o‘zini ko‘rsatgan yosh futbolchilarga bozorda talab kuchayganini ko‘rsatadi.

Holand va Yamal 220 million yevroga yetdi

JCH–2026dan keyin dunyoning eng qimmat futbolchilari qatorida Erling Holand va Lamin Yamal ham bor.

Har ikki futbolchining transfer qiymati 20 million yevroga oshirilib, 220 million yevroga yetkazildi.

Fransiya milliy jamoasi hujumchisi Kilian Mbappening bahosi ham 20 million yevroga ko‘tarildi. U hozir 200 million yevroga baholanmoqda.

Eng ko‘p qimmatlashgan futbolchilar

Transfermarkt e’lon qilgan ro‘yxat quyidagicha:

  1. Elliot Anderson — 110 mln yevro, o‘sish 35 mln;

  2. Jud Bellinghem — 160 mln yevro, o‘sish 30 mln;

  3. Ayyub Buaddi — 80 mln yevro, o‘sish 30 mln;

  4. Erling Holand — 220 mln yevro, o‘sish 20 mln;

  5. Lamin Yamal — 220 mln yevro, o‘sish 20 mln;

  6. Kilian Mbappe — 200 mln yevro, o‘sish 20 mln;

  7. Maykl Olise — 170 mln yevro, o‘sish 20 mln;

  8. Xulian Alvares — 120 mln yevro, o‘sish 20 mln;

  9. Morgan Rojers — 110 mln yevro, o‘sish 20 mln;

  10. Pau Kubarsi — 100 mln yevro, o‘sish 20 mln;

  11. Bredli Barkola — 90 mln yevro, o‘sish 20 mln;

  12. Gonsalu Ramush — 50 mln yevro, o‘sish 20 mln.

Ispaniya chempionligi futbolchilar bahosiga ta’sir qildi

Ispaniya milliy jamoasi JCH–2026 finalida Argentinani 1:0 hisobida mag‘lub etib, jahon chempioni bo‘ldi.

Mundialdagi muvaffaqiyat ispaniyalik futbolchilarning bozor bahosiga ham ta’sir ko‘rsatdi. Lamin Yamal va Pau Kubarsi reytingdan joy olgan bo‘lsa, Yamal 220 million yevro bilan ro‘yxatdagi eng qimmat futbolchilardan biriga aylandi.

Shuningdek, finalgacha yetib kelgan Argentinadan Xulian Alvares, yuqori natija qayd etgan Fransiyadan esa Mbappe, Olise va Barkola ro‘yxatga kiritildi.

Bozor qiymati transfer narxi emas

Transfermarkt ko‘rsatgan raqamlar futbolchilarning taxminiy bozor bahosi hisoblanadi. Bu summa klublar o‘rtasidagi muzokaralarda belgilanadigan haqiqiy transfer puli bilan bir xil bo‘lishi shart emas.

Futbolchining yoshi, shartnoma muddati, jamoadagi maqomi, statistikasi va klubning sotish istagi yakuniy narxga ta’sir qiladi.

Biroq JCH–2026dan keyingi yangilanish mundialdagi bitta muvaffaqiyatli turnir ham futbolchining xalqaro maqomi va bozordagi bahosini qanchalik tez o‘zgartirishi mumkinligini ko‘rsatdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiYerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiBugun, 00:12Darwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiDarwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiKecha, 23:56«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...Kecha, 23:48Luis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiLuis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiKecha, 23:17Barselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiBarselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiKecha, 23:10Barselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiBarselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiKecha, 22:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...