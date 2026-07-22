Anderson barchani ortda qoldirdi: Eng ko‘p qimmatlashgan futbolchilar...
Transfermarkt 2026 yilgi jahon chempionati yakunlaridan so‘ng futbolchilarning taxminiy transfer qiymatlarini yangiladi. Mundialdagi muvaffaqiyatli ishtirok natijasida bir qator yulduzlarning bozor bahosi keskin oshdi.
Reytingda Angliya milliy jamoasi va «Manchester Siti» yarimhimoyachisi Elliot Anderson birinchi o‘rinni egalladi. Uning narxi birdaniga 35 million yevroga ko‘tarilib, 110 million yevroga yetdi.
Andersonning qiymati 35 million yevroga oshdi
Transfermarkt bahosiga ko‘ra, JCH–2026dan keyin eng katta o‘sish Elliot Andersonda qayd etildi.
Angliyalik yarimhimoyachining transfer qiymati avvalgi ko‘rsatkichga nisbatan 35 million yevroga oshdi. Natijada u hozir 110 million yevroga baholanmoqda.
Anderson o‘sish miqdori bo‘yicha Jud Bellinghem, Erling Holand, Lamin Yamal va Kilian Mbappe kabi jahon yulduzlarini ham ortda qoldirdi.
Bellinghem 160 million yevroga baholandi
Reytingning keyingi pog‘onalaridan Jud Bellinghem va Ayyub Buaddi joy oldi. Har ikki futbolchining qiymati 30 million yevroga oshgan.
Bellinghemning yangi bahosi 160 million yevroni tashkil etdi. Marokash milliy jamoasi futbolchisi Ayyub Buaddi esa 80 million yevroga baholandi.
Buaddining ro‘yxatda yuqori o‘rin egallashi mundial davomida o‘zini ko‘rsatgan yosh futbolchilarga bozorda talab kuchayganini ko‘rsatadi.
Holand va Yamal 220 million yevroga yetdi
JCH–2026dan keyin dunyoning eng qimmat futbolchilari qatorida Erling Holand va Lamin Yamal ham bor.
Har ikki futbolchining transfer qiymati 20 million yevroga oshirilib, 220 million yevroga yetkazildi.
Fransiya milliy jamoasi hujumchisi Kilian Mbappening bahosi ham 20 million yevroga ko‘tarildi. U hozir 200 million yevroga baholanmoqda.
Eng ko‘p qimmatlashgan futbolchilar
Transfermarkt e’lon qilgan ro‘yxat quyidagicha:
Elliot Anderson — 110 mln yevro, o‘sish 35 mln;
Jud Bellinghem — 160 mln yevro, o‘sish 30 mln;
Ayyub Buaddi — 80 mln yevro, o‘sish 30 mln;
Erling Holand — 220 mln yevro, o‘sish 20 mln;
Lamin Yamal — 220 mln yevro, o‘sish 20 mln;
Kilian Mbappe — 200 mln yevro, o‘sish 20 mln;
Maykl Olise — 170 mln yevro, o‘sish 20 mln;
Xulian Alvares — 120 mln yevro, o‘sish 20 mln;
Morgan Rojers — 110 mln yevro, o‘sish 20 mln;
Pau Kubarsi — 100 mln yevro, o‘sish 20 mln;
Bredli Barkola — 90 mln yevro, o‘sish 20 mln;
Gonsalu Ramush — 50 mln yevro, o‘sish 20 mln.
Ispaniya chempionligi futbolchilar bahosiga ta’sir qildi
Ispaniya milliy jamoasi JCH–2026 finalida Argentinani 1:0 hisobida mag‘lub etib, jahon chempioni bo‘ldi.
Mundialdagi muvaffaqiyat ispaniyalik futbolchilarning bozor bahosiga ham ta’sir ko‘rsatdi. Lamin Yamal va Pau Kubarsi reytingdan joy olgan bo‘lsa, Yamal 220 million yevro bilan ro‘yxatdagi eng qimmat futbolchilardan biriga aylandi.
Shuningdek, finalgacha yetib kelgan Argentinadan Xulian Alvares, yuqori natija qayd etgan Fransiyadan esa Mbappe, Olise va Barkola ro‘yxatga kiritildi.
Bozor qiymati transfer narxi emas
Transfermarkt ko‘rsatgan raqamlar futbolchilarning taxminiy bozor bahosi hisoblanadi. Bu summa klublar o‘rtasidagi muzokaralarda belgilanadigan haqiqiy transfer puli bilan bir xil bo‘lishi shart emas.
Futbolchining yoshi, shartnoma muddati, jamoadagi maqomi, statistikasi va klubning sotish istagi yakuniy narxga ta’sir qiladi.
Biroq JCH–2026dan keyingi yangilanish mundialdagi bitta muvaffaqiyatli turnir ham futbolchining xalqaro maqomi va bozordagi bahosini qanchalik tez o‘zgartirishi mumkinligini ko‘rsatdi.
…