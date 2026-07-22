Tesla avtomobillarida Grok inqilobi: Sunʼiy intellekt endi mashinani boshqara oladi

·41·Texno
Tesla avtomobillarida Grok inqilobi: Sunʼiy intellekt endi mashinani boshqara oladi

Elektromobillar bozorining yetakchisi Tesla oʻzining 2026-yilgi yozgi dasturiy taʼminot yangilanishini taqdim etdi. Ushbu yangilanishning markaziy nuqtasi xAI kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan Grok sunʼiy intellektining tizimga chuqur integratsiya qilinganidir. Endilikda Grok shunchaki savollarga javob beruvchi bot emas, balki avtomobilning koʻplab funksiyalarini toʻgʻridan-toʻgʻri nazorat qila oladigan toʻlaqonli ovozli yordamchiga aylandi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Grok ilk bor 2025-yilning yozida Tesla interfeysida paydo boʻlgan edi, biroq oʻshanda u faqat suhbatdosh rolini oʻtab, avtomobil tizimlariga kirish huquqiga ega emasdi. Yangi yangilanish esa haydovchi va mashina oʻrtasidagi muloqotni mutlaqo yangi bosqichga olib chiqadi. Endilikda foydalanuvchilar Grok orqali qoʻngʻiroqlarni amalga oshirishi, musiqalarni qidirishi va yoqishi, iqlim nazorati tizimi haroratini sozlashi, hatto bardachokni ochishi mumkin.

Aqlli navigatsiya va kundalik odatlar

Tesla muhandislari navigatsiya tizimini ham sezilarli darajada takomillashtirishdi. Yangi tizim avtomobil egasining kundalik odatlarini tahlil qilish qobiliyatiga ega. Masalan, u haydovchining har kuni maʼlum vaqtda maktabga, sport zaliga yoki ishga borishini tushunadi va marshrutni oldindan taklif qiladi. Shuningdek, tizim endi eng tezkor yoʻl oʻrniga foydalanuvchi oʻrganib qolgan anʼanaviy marshrutni avtomatik tanlash imkonini beradi.

Koʻngilochar funksiyalar ham eʼtibordan chetda qolmagan. Xususan, mashhur karaoke rejimida ijroni baholash tizimi joriy etildi. Qoʻshiq kuylab boʻlingach, tizim haydovchining mahoratini ballar bilan baholaydi va eng yaxshi natijalar foydalanuvchi profilida saqlanib qoladi. Bu esa uzoq safarlarda haydovchi va yoʻlovchilar uchun qoʻshimcha qiziqarli mashgʻulot boʻlishi kutilmoqda.

Mobil ilova va masofaviy boshqaruv

Yangilanishning bir qismi Tesla mobil ilovasiga ham taalluqlidir. Endilikda foydalanuvchilar oʻz smartfonlari orqali quyidagi amallarni bajarishlari mumkin:

  • Avtopilot tizimidan foydalanish statistikasini koʻrish va ulashish;
  • Belgilangan manzilga yetib borganda akkumulyatorning qancha quvvatda boʻlishini oldindan sozlash;
  • USB-tashuvchilardan foydalanmasdan, avtomobil ekrani uchun yangi fon rasmlarini (wallpaper) yuklab olish.
Oʻzbekistonlik Tesla ishqibozlari uchun ham ushbu yangilanish muhim ahamiyatga ega. Mamlakatimizda ushbu rusumdagi elektromobillar soni ortib borayotganini hisobga olsak, Grok kabi ilgʻor sunʼiy intellekt yordamchilarining paydo boʻlishi haydash xavfsizligi va qulayligini oshiradi. Ayniqsa, ovozli boshqaruv orqali iqlim tizimini sozlash haydovchining diqqatini yoʻldan chalgʻitmaslikka yordam beradi.

Xulosa qilib aytganda, Elon Musk boshchiligidagi kompaniya oʻz avtomobillarini shunchaki transport vositasi emas, balki gʻildirakli smartfonga aylantirishda davom etmoqda. Grok tizimining avtomobil ichki funksiyalariga kirishi — sunʼiy intellektning kundalik hayotimizga qanchalik chuqur kirib borayotganining yana bir isbotidir.

TeslaGrokSunʼiy IntellektElon MuskTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiAMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiBugun, 01:57Sugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiSugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiBugun, 01:26Honor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaHonor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaBugun, 01:25Tesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinTesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinBugun, 01:25Xiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaXiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaBugun, 00:58Meta kompaniyasi RE100 yashil energiya ittifoqini tark etdiMeta kompaniyasi RE100 yashil energiya ittifoqini tark etdiBugun, 00:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob