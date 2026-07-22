Tesla avtomobillarida Grok inqilobi: Sunʼiy intellekt endi mashinani boshqara oladi
Elektromobillar bozorining yetakchisi Tesla oʻzining 2026-yilgi yozgi dasturiy taʼminot yangilanishini taqdim etdi. Ushbu yangilanishning markaziy nuqtasi xAI kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan Grok sunʼiy intellektining tizimga chuqur integratsiya qilinganidir. Endilikda Grok shunchaki savollarga javob beruvchi bot emas, balki avtomobilning koʻplab funksiyalarini toʻgʻridan-toʻgʻri nazorat qila oladigan toʻlaqonli ovozli yordamchiga aylandi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Grok ilk bor 2025-yilning yozida Tesla interfeysida paydo boʻlgan edi, biroq oʻshanda u faqat suhbatdosh rolini oʻtab, avtomobil tizimlariga kirish huquqiga ega emasdi. Yangi yangilanish esa haydovchi va mashina oʻrtasidagi muloqotni mutlaqo yangi bosqichga olib chiqadi. Endilikda foydalanuvchilar Grok orqali qoʻngʻiroqlarni amalga oshirishi, musiqalarni qidirishi va yoqishi, iqlim nazorati tizimi haroratini sozlashi, hatto bardachokni ochishi mumkin.
Aqlli navigatsiya va kundalik odatlarTesla muhandislari navigatsiya tizimini ham sezilarli darajada takomillashtirishdi. Yangi tizim avtomobil egasining kundalik odatlarini tahlil qilish qobiliyatiga ega. Masalan, u haydovchining har kuni maʼlum vaqtda maktabga, sport zaliga yoki ishga borishini tushunadi va marshrutni oldindan taklif qiladi. Shuningdek, tizim endi eng tezkor yoʻl oʻrniga foydalanuvchi oʻrganib qolgan anʼanaviy marshrutni avtomatik tanlash imkonini beradi.
Koʻngilochar funksiyalar ham eʼtibordan chetda qolmagan. Xususan, mashhur karaoke rejimida ijroni baholash tizimi joriy etildi. Qoʻshiq kuylab boʻlingach, tizim haydovchining mahoratini ballar bilan baholaydi va eng yaxshi natijalar foydalanuvchi profilida saqlanib qoladi. Bu esa uzoq safarlarda haydovchi va yoʻlovchilar uchun qoʻshimcha qiziqarli mashgʻulot boʻlishi kutilmoqda.
Mobil ilova va masofaviy boshqaruvYangilanishning bir qismi Tesla mobil ilovasiga ham taalluqlidir. Endilikda foydalanuvchilar oʻz smartfonlari orqali quyidagi amallarni bajarishlari mumkin:
- Avtopilot tizimidan foydalanish statistikasini koʻrish va ulashish;
- Belgilangan manzilga yetib borganda akkumulyatorning qancha quvvatda boʻlishini oldindan sozlash;
- USB-tashuvchilardan foydalanmasdan, avtomobil ekrani uchun yangi fon rasmlarini (wallpaper) yuklab olish.
Xulosa qilib aytganda, Elon Musk boshchiligidagi kompaniya oʻz avtomobillarini shunchaki transport vositasi emas, balki gʻildirakli smartfonga aylantirishda davom etmoqda. Grok tizimining avtomobil ichki funksiyalariga kirishi — sunʼiy intellektning kundalik hayotimizga qanchalik chuqur kirib borayotganining yana bir isbotidir.
…