Xiaomi, Redmi va Poco smartfonlari uchun HyperOS iyul yangilanishi e’lon qilindi
Xitoyning texnologik giganti Xiaomi oʻzining ekotizimidagi qator qurilmalar uchun iyul oyi xavfsizlik yangilanishlarini tarqatishni boshladi. Ushbu yangilanish nafaqat brendning flagman modellari, balki Redmi va Poco turkumidagi oʻrta va hamyonbop segment vakillarini ham qamrab olgan boʻlib, foydalanuvchilarning shaxsiy ma’lumotlari himoyasini kuchaytirishga xizmat qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com ma’lumotiga koʻra, kompaniya jami 58 ta smartfon va planshet uchun Android operatsion tizimining 2026-yil 1-iyul holatidagi xavfsizlik patchini taqdim etdi. Mazkur yangilanishlar ham yangi HyperOS 3 interfeysida ishlovchi, ham hozircha HyperOS 2 talqinida qolayotgan qurilmalar uchun birdek amal qiladi. Bu Xiaomi’ning dasturiy ta’minotni qoʻllab-quvvatlash borasidagi qamrovi kengayib borayotganidan dalolat beradi.
Flagmanlar va ommabop modellar diqqat markazidaYangilanish jarayonida Xiaomi 14 Ultra modeli eng keng qamrovga ega boʻldi. Mazkur flagman uchun dasturiy ta’minot allaqachon global bozor, Yevropa, Hindiston, Turkiya va Tayvan kabi hududlarda yuklab olish uchun tayyor holatga keltirilgan. Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar orasida ham mashhur boʻlgan ushbu model xavfsizlik tizimining eng soʻnggi talqinlari bilan ta’minlanmoqda.
Qiziqarli holat Xiaomi 13T modelida kuzatilmoqda. Yevropa bozoridagi qurilmalar hali ham HyperOS 2 tizimida ishlayotgan boʻlsa, Indoneziya kabi mintaqalarda ushbu smartfon foydalanuvchilari HyperOS 3 talqiniga oʻtib boʻlishgan. Bu yangilanishlarning hududiy xususiyatlarga koʻra bosqichma-bosqich amalga oshirilishini yana bir bor tasdiqlaydi.
Poco va Redmi turkumidagi oʻzgarishlarPoco brendi ostidagi qurilmalar orasida Poco X7 yetakchilik qilmoqda. Yangi proshivka Xitoy, Hindiston, Indoneziya va global bozorda faol tarqatilmoqda. Shu bilan birga, hamyonbop segmentga mansub quyidagi modellar ham yangilanishlar roʻyxatidan joy olgan:
- Redmi 13C 5G va Redmi 13R;
- Redmi 15C 4G;
- Poco brendining turli mintaqaviy modellari.
Mutaxassislarning ogohlantirishicha, yangilanishlar bosqichma-bosqich chiqariladi. Agar sizning smartfoningiz yuqoridagi roʻyxatda boʻlsa-yu, lekin hali bildirishnoma kelmagan boʻlsa, bu xavotirga oʻrin yoʻqligini bildiradi. Yangilanishning yetib kelish muddati qurilmaning sotilgan hududi va proshivka versiyasiga bogʻliq. Foydalanuvchilarga sozlamalar menyusi orqali yangilanishlarni qoʻlda tekshirib turish tavsiya etiladi.
…