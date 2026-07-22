Xiaomi, Redmi va Poco smartfonlari uchun HyperOS iyul yangilanishi e’lon qilindi

·364·Texno
Xiaomi, Redmi va Poco smartfonlari uchun HyperOS iyul yangilanishi e’lon qilindi

Xitoyning texnologik giganti Xiaomi oʻzining ekotizimidagi qator qurilmalar uchun iyul oyi xavfsizlik yangilanishlarini tarqatishni boshladi. Ushbu yangilanish nafaqat brendning flagman modellari, balki Redmi va Poco turkumidagi oʻrta va hamyonbop segment vakillarini ham qamrab olgan boʻlib, foydalanuvchilarning shaxsiy ma’lumotlari himoyasini kuchaytirishga xizmat qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com ma’lumotiga koʻra, kompaniya jami 58 ta smartfon va planshet uchun Android operatsion tizimining 2026-yil 1-iyul holatidagi xavfsizlik patchini taqdim etdi. Mazkur yangilanishlar ham yangi HyperOS 3 interfeysida ishlovchi, ham hozircha HyperOS 2 talqinida qolayotgan qurilmalar uchun birdek amal qiladi. Bu Xiaomi’ning dasturiy ta’minotni qoʻllab-quvvatlash borasidagi qamrovi kengayib borayotganidan dalolat beradi.

Flagmanlar va ommabop modellar diqqat markazida

Yangilanish jarayonida Xiaomi 14 Ultra modeli eng keng qamrovga ega boʻldi. Mazkur flagman uchun dasturiy ta’minot allaqachon global bozor, Yevropa, Hindiston, Turkiya va Tayvan kabi hududlarda yuklab olish uchun tayyor holatga keltirilgan. Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar orasida ham mashhur boʻlgan ushbu model xavfsizlik tizimining eng soʻnggi talqinlari bilan ta’minlanmoqda.

Qiziqarli holat Xiaomi 13T modelida kuzatilmoqda. Yevropa bozoridagi qurilmalar hali ham HyperOS 2 tizimida ishlayotgan boʻlsa, Indoneziya kabi mintaqalarda ushbu smartfon foydalanuvchilari HyperOS 3 talqiniga oʻtib boʻlishgan. Bu yangilanishlarning hududiy xususiyatlarga koʻra bosqichma-bosqich amalga oshirilishini yana bir bor tasdiqlaydi.

Poco va Redmi turkumidagi oʻzgarishlar

Poco brendi ostidagi qurilmalar orasida Poco X7 yetakchilik qilmoqda. Yangi proshivka Xitoy, Hindiston, Indoneziya va global bozorda faol tarqatilmoqda. Shu bilan birga, hamyonbop segmentga mansub quyidagi modellar ham yangilanishlar roʻyxatidan joy olgan:

  • Redmi 13C 5G va Redmi 13R;
  • Redmi 15C 4G;
  • Poco brendining turli mintaqaviy modellari.
Ta’kidlash joizki, Redmi 13C 5G va Redmi 15C 4G kabi nisbatan arzonroq modellar hozircha HyperOS 2 bazasida yangilanmoqda. Bu ushbu qurilmalarning texnik imkoniyatlari va dasturiy moslashuv jarayoni bilan bogʻliq. Shunga qaramay, xavfsizlik patchlarining oʻz vaqtida taqdim etilishi foydalanuvchilar uchun muhim ahamiyatga ega.

Mutaxassislarning ogohlantirishicha, yangilanishlar bosqichma-bosqich chiqariladi. Agar sizning smartfoningiz yuqoridagi roʻyxatda boʻlsa-yu, lekin hali bildirishnoma kelmagan boʻlsa, bu xavotirga oʻrin yoʻqligini bildiradi. Yangilanishning yetib kelish muddati qurilmaning sotilgan hududi va proshivka versiyasiga bogʻliq. Foydalanuvchilarga sozlamalar menyusi orqali yangilanishlarni qoʻlda tekshirib turish tavsiya etiladi.

XiaomiHyperOSSmartfonTexnologiyaRedmi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiSugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiBugun, 01:26Honor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaHonor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaBugun, 01:25Tesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinTesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinBugun, 01:25Xiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaXiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaBugun, 00:58Meta kompaniyasi RE100 yashil energiya ittifoqini tark etdiMeta kompaniyasi RE100 yashil energiya ittifoqini tark etdiBugun, 00:57Anthropic kompaniyasi Claude ovozli rejimini yangiladi: Endi u yanada aqlliAnthropic kompaniyasi Claude ovozli rejimini yangiladi: Endi u yanada aqlliBugun, 00:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob