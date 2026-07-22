Eron urushi AQSHga 37,5 mlrd dollarga tushgani ma’lum bo‘ldi
AQSHning Eron bilan harbiy to‘qnashuvi Vashingtonga hozirgacha taxminan 37,5 milliard dollarga tushgan. Bu haqda AQSH mudofaa vaziri Pit Xegset Senatning mablag‘lar qo‘mitasidagi eshituvda ma’lum qildi.
Uning so‘zlariga ko‘ra, xarajatlar may oyidagi so‘nggi hisob-kitobdan qariyb 8 milliard dollarga ko‘paygan. Xegset Kongress qo‘shimcha mablag‘ni tezda tasdiqlamasa, Pentagon harbiy tayyorgarlik dasturlarini qisqartirishga majbur bo‘lishidan ogohlantirdi.
Pentagon yana 87 milliard dollar so‘ramoqda
Pit Xegset Kongressdan AQSH Mudofaa vazirligi uchun qo‘shimcha 87 milliard dollar ajratishni so‘radi.
Ushbu mablag‘ning 67 milliard dollari Yaqin Sharqda olib borilayotgan harbiy operatsiyalarga yo‘naltirilishi rejalashtirilgan. Qolgan qismi qurol-yarog‘ zaxiralarini to‘ldirish, harbiy texnika ta’miri va qo‘shinlarning jangovar tayyorgarligini saqlashga sarflanishi mumkin.
«Qonun chiqaruvchilar moliyalashtirishni zudlik bilan oshirmasa, harbiy tayyorgarlikni qisqartirishga majbur bo‘lamiz», — dedi Xegset.
Uning bayonoti AQSH va Eron o‘rtasidagi zarbalar ketma-ket o‘ninchi kun davom etayotgan bir paytda yangradi.
Harbiy xarajatlar bir oyda keskin oshdi
May oyida e’lon qilingan hisob-kitoblarda Eron bilan bog‘liq operatsiyalar qiymati hozirgi raqamdan qariyb 8 milliard dollar kam edi.
Mudofaa vazirining ma’lumotiga ko‘ra, raketa va dron hujumlaridan himoyalanish, havo zarbalari, qo‘shinlarni mintaqada saqlash hamda sarflangan o‘q-dori zaxiralarini tiklash xarajatlarni tez oshirmoqda.
Biroq 37,5 milliard dollarlik raqam hozircha Xegset keltirgan hisob-kitob bo‘lib, operatsiyalarning to‘liq moliyaviy hisoboti ochiqlanmagan.
Uch amerikalik askar halok bo‘ldi
Senatdagi eshituv Yaqin Sharqda uch nafar amerikalik harbiy halok bo‘lganidan keyin o‘tkazildi. Bu voqea to‘qnashuvning AQSH uchun eng og‘ir bosqichlaridan biri sifatida baholanmoqda.
Dushanba kuni Amerika kuchlari Eron obyektlariga navbatdagi zarbalarni berdi. Tehron esa AQSH hamda uning mintaqadagi ittifoqchilariga qarshi hujumlar bilan javob qaytardi.
Xegset o‘z nutqini:
«Biz xavfli dunyoda yashayapmiz», — degan so‘zlar bilan boshladi.
U vaziyat Pentagon va Kongressdan qat’iy hamda tezkor qarorlar qabul qilishni talab etayotganini ta’kidladi.
Namoyishchilar majlisni bir necha bor to‘xtatdi
Senatdagi eshituv osoyishta o‘tmadi. Namoyishchilarning baqir-chaqirlari tufayli yig‘ilish bir necha marta to‘xtatildi.
Ular AQSHning Eron va Yaqin Sharqdagi harbiy harakatlarini to‘xtatishni talab qiluvchi shiorlarni aytdi. Xavfsizlik xodimlari tartibni tiklagandan so‘ng majlis davom ettirildi.
Bu namoyishlar Amerika jamoatchiligida urushning insonlar hayoti va davlat budjetiga ta’siri bo‘yicha bahslar kuchayib borayotganini ko‘rsatdi.
Harbiy budjet rekord darajaga chiqishi mumkin
Oq uy aprel oyida kelgusi moliyaviy yil uchun Pentagonga 1,5 trillion dollar ajratishni so‘ragan edi.
Agar bu taklif tasdiqlansa, AQSHning harbiy xarajatlari mamlakatning so‘nggi tarixidagi eng yuqori darajaga chiqadi. Endi Eron bilan to‘qnashuv uchun so‘ralayotgan qo‘shimcha mablag‘lar budjet bosimini yanada kuchaytirishi mumkin.
Kongress oldida ikki asosiy masala turibdi: harbiy operatsiyalarni davom ettirish uchun qo‘shimcha mablag‘ ajratish va tobora oshib borayotgan xarajatlarning uzoq muddatli oqibatlarini baholash.
…