Eron urushi AQSHga 37,5 mlrd dollarga tushgani ma’lum bo‘ldi

·89·Dunyo
Eron urushi AQSHga 37,5 mlrd dollarga tushgani ma’lum bo‘ldi

AQSHning Eron bilan harbiy to‘qnashuvi Vashingtonga hozirgacha taxminan 37,5 milliard dollarga tushgan. Bu haqda AQSH mudofaa vaziri Pit Xegset Senatning mablag‘lar qo‘mitasidagi eshituvda ma’lum qildi.

Uning so‘zlariga ko‘ra, xarajatlar may oyidagi so‘nggi hisob-kitobdan qariyb 8 milliard dollarga ko‘paygan. Xegset Kongress qo‘shimcha mablag‘ni tezda tasdiqlamasa, Pentagon harbiy tayyorgarlik dasturlarini qisqartirishga majbur bo‘lishidan ogohlantirdi.

Pentagon yana 87 milliard dollar so‘ramoqda

Pit Xegset Kongressdan AQSH Mudofaa vazirligi uchun qo‘shimcha 87 milliard dollar ajratishni so‘radi.

Ushbu mablag‘ning 67 milliard dollari Yaqin Sharqda olib borilayotgan harbiy operatsiyalarga yo‘naltirilishi rejalashtirilgan. Qolgan qismi qurol-yarog‘ zaxiralarini to‘ldirish, harbiy texnika ta’miri va qo‘shinlarning jangovar tayyorgarligini saqlashga sarflanishi mumkin.

«Qonun chiqaruvchilar moliyalashtirishni zudlik bilan oshirmasa, harbiy tayyorgarlikni qisqartirishga majbur bo‘lamiz», — dedi Xegset.

Uning bayonoti AQSH va Eron o‘rtasidagi zarbalar ketma-ket o‘ninchi kun davom etayotgan bir paytda yangradi.

Harbiy xarajatlar bir oyda keskin oshdi

May oyida e’lon qilingan hisob-kitoblarda Eron bilan bog‘liq operatsiyalar qiymati hozirgi raqamdan qariyb 8 milliard dollar kam edi.

Mudofaa vazirining ma’lumotiga ko‘ra, raketa va dron hujumlaridan himoyalanish, havo zarbalari, qo‘shinlarni mintaqada saqlash hamda sarflangan o‘q-dori zaxiralarini tiklash xarajatlarni tez oshirmoqda.

Biroq 37,5 milliard dollarlik raqam hozircha Xegset keltirgan hisob-kitob bo‘lib, operatsiyalarning to‘liq moliyaviy hisoboti ochiqlanmagan.

Uch amerikalik askar halok bo‘ldi

Senatdagi eshituv Yaqin Sharqda uch nafar amerikalik harbiy halok bo‘lganidan keyin o‘tkazildi. Bu voqea to‘qnashuvning AQSH uchun eng og‘ir bosqichlaridan biri sifatida baholanmoqda.

Dushanba kuni Amerika kuchlari Eron obyektlariga navbatdagi zarbalarni berdi. Tehron esa AQSH hamda uning mintaqadagi ittifoqchilariga qarshi hujumlar bilan javob qaytardi.

Xegset o‘z nutqini:

«Biz xavfli dunyoda yashayapmiz», — degan so‘zlar bilan boshladi.

U vaziyat Pentagon va Kongressdan qat’iy hamda tezkor qarorlar qabul qilishni talab etayotganini ta’kidladi.

Namoyishchilar majlisni bir necha bor to‘xtatdi

Senatdagi eshituv osoyishta o‘tmadi. Namoyishchilarning baqir-chaqirlari tufayli yig‘ilish bir necha marta to‘xtatildi.

Ular AQSHning Eron va Yaqin Sharqdagi harbiy harakatlarini to‘xtatishni talab qiluvchi shiorlarni aytdi. Xavfsizlik xodimlari tartibni tiklagandan so‘ng majlis davom ettirildi.

Bu namoyishlar Amerika jamoatchiligida urushning insonlar hayoti va davlat budjetiga ta’siri bo‘yicha bahslar kuchayib borayotganini ko‘rsatdi.

Harbiy budjet rekord darajaga chiqishi mumkin

Oq uy aprel oyida kelgusi moliyaviy yil uchun Pentagonga 1,5 trillion dollar ajratishni so‘ragan edi.

Agar bu taklif tasdiqlansa, AQSHning harbiy xarajatlari mamlakatning so‘nggi tarixidagi eng yuqori darajaga chiqadi. Endi Eron bilan to‘qnashuv uchun so‘ralayotgan qo‘shimcha mablag‘lar budjet bosimini yanada kuchaytirishi mumkin.

Kongress oldida ikki asosiy masala turibdi: harbiy operatsiyalarni davom ettirish uchun qo‘shimcha mablag‘ ajratish va tobora oshib borayotgan xarajatlarning uzoq muddatli oqibatlarini baholash.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Yangi g‘oyalar kerak»: AQSH va Rossiya o‘rtasida sirli muzokaralar o‘tkazildi«Yangi g‘oyalar kerak»: AQSH va Rossiya o‘rtasida sirli muzokaralar o‘tkazildiBugun, 00:26Yaponiyada insonga cho‘chqa buyragini ko‘chirishga tayyorgarlik boshlandiYaponiyada insonga cho‘chqa buyragini ko‘chirishga tayyorgarlik boshlandiKecha, 21:28Yaponiyalik «Rolan Garros» chempioni Rika Xiraki hibsga olindiYaponiyalik «Rolan Garros» chempioni Rika Xiraki hibsga olindiKecha, 20:2323 yoshli Mehrona Noibovaning o‘limi yuzasidan prokuratura xodimi hibsga olindi23 yoshli Mehrona Noibovaning o‘limi yuzasidan prokuratura xodimi hibsga olindiKecha, 20:07Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdiBog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdiKecha, 19:12Tarvuzlarni «qo‘riqlayotgan» mushukcha internet yulduziga aylandiTarvuzlarni «qo‘riqlayotgan» mushukcha internet yulduziga aylandiKecha, 18:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Ikki opa-singil ijara uyidagi suratda o‘zlarini ko‘rib qolishdi
Ikki opa-singil ijara uyidagi suratda o‘zlarini ko‘rib qolishdi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi