Xitoyda haydovchisiz yuk mashinalari yo‘lga chiqdi
Xitoyda sun’iy intellekt texnologiyalari asosida ishlaydigan haydovchisiz yuk mashinalari ayrim avtomagistrallarda yuk tashishni boshladi. Yangi avlod transport vositalari inson ishtirokisiz harakatlanib, logistika sohasida muhim yangilik sifatida baholanmoqda.
Ma’lum qilinishicha, yuk mashinalari atrof-muhitni kuzatish uchun yuqori aniqlikdagi kameralar, LiDAR, radarlar, GPS tizimi hamda yuqori aniqlikdagi raqamli xaritalardan foydalanadi. Bu texnologiyalar yo‘ldagi boshqa transport vositalari, piyodalar va turli to‘siqlarni aniqlab, xavfsiz harakatlanish imkonini beradi.
Mutaxassislarning ta’kidlashicha, haydovchisiz yuk tashish tizimi logistika xarajatlarini sezilarli darajada kamaytirishi, yuklarni tezroq va uzluksiz yetkazib berishga yordam berishi hamda transport tarmog‘ining umumiy samaradorligini oshirishi kutilmoqda. Shuningdek, bunday texnologiya inson omili bilan bog‘liq ayrim xatolarni kamaytirishga ham xizmat qilishi mumkin.
Hozircha haydovchisiz yuk mashinalari Xitoyning barcha yo‘llarida emas. Ular asosan maxsus ruxsat berilgan avtomagistrallar va ayrim hududlarda sinov hamda tijorat tartibida harakatlanmoqda. Agar loyihalar muvaffaqiyatli yakunlansa, kelgusida bunday transport vositalarining faoliyati mamlakatning boshqa hududlarida ham bosqichma-bosqich kengaytirilishi rejalashtirilmoqda.
…