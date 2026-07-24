Bosgame kompaniyasi Intel Core 3 304 protsessorli hamyonbop mini-kompyuterni taqdim etdi
Kompyuter texnologiyalari bozorida ixchamlik va energiya samaradorligi ortib borayotgan bir paytda, Bosgame kompaniyasi oʻzining yangi E6 ECO mini-kompyuterini namoyish etdi. Ushbu qurilma yangi avlod Intel Core 3 304 (Wildcat Lake oilasi) protsessori bilan jihozlangan ilk modellardan biri boʻlib, u hamyonbop narxi va kaftga sigʻadigan oʻlchamlari bilan eʼtiborni tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ixcham qurilmalar segmentida raqobat kuchayib borayotganini hisobga olsak, Bosgame E6 ECO modeli ofis ishlari, oʻqish va multimedia vazifalari uchun ideal yechim sifatida koʻrilmoqda. Qurilmaning rasmiy savdolari 15-avgustdan boshlanishi kutilmoqda va uning boshlangʻich narxi taxminan 380 dollarni tashkil etadi. Bu hozirgi kundagi qimmatbaho butlovchi qismlar bozorida oʻziga xos "antikrizis" taklifi boʻlishi mumkin.
Texnik imkoniyatlar va samaradorlikQurilmaning yuragi hisoblangan Intel Core 3 304 protsessori beshta yadroga ega: bitta yuqori unumdorlikka ega Cougar Cove yadrosi va toʻrtta energiya tejamkor Darkmont yadrosi. Maksimal takt chastotasi 4,3 GGs gacha yetadi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, protsessorning bazaviy energiya isteʼmoli atigi 15 Wni tashkil qiladi, bu esa qurilmaning qizib ketmasligini va elektr energiyasini tejashini taʼminlaydi.
Grafik vazifalar uchun 2,3 GGs chastotali oʻrnatilgan Xe3 yadrosi javob beradi. Shuningdek, zamonaviy tendensiyalarga mos ravishda protsessor 15 TOPS unumdorlikka ega neyron tezlatgich (NPU) bilan jihozlangan. Bu sunʼiy intellektga asoslangan oddiyroq algoritmlarni tezkor ishlashiga yordam beradi.
Xotira va ulanish interfeyslariBosgame E6 ECO quyidagi texnik koʻrsatkichlar bilan taʼminlangan:
- 12 GB tezkor xotira (LPDDR5X standarti);
- 512 GB sigʻimli SSD PCIe 3.0 NVMe drayveri;
- Wi-Fi 7 va Bluetooth 5.4 simsiz aloqa modullari;
- Windows 11 operatsion tizimi oldindan oʻrnatilgan.
Ulanish imkoniyatlariga kelsak, mini-ПК HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 va USB-C portlari bilan jihozlangan. Maʼlumot uzatish tezligi 10 Gbit/s gacha yetadigan USB-C porti DisplayPort Alt Mode va Power Delivery texnologiyalarini qoʻllab-quvvatlaydi. Bu esa foydalanuvchiga bir vaqtning oʻzida uchta 4K (60 Gs) monitorini ulash imkonini beradi. Shuningdek, qoʻshimcha xotira uchun ikkinchi M.2 2242 PCIe 4.0 sloti ham mavjud.
Oʻzbekiston bozorida bunday ixcham qurilmalar odatda davlat idoralari, oʻquv markazlari va kichik biznes vakillari orasida ommalashgan. Bosgame E6 ECO oʻzining ixchamligi va zamonaviy portlari bilan eski, katta hajmli keyslarning oʻrnini muvaffaqiyatli bosa oladi.
…