Bosgame kompaniyasi Intel Core 3 304 protsessorli hamyonbop mini-kompyuterni taqdim etdi

·59·Texno
Bosgame kompaniyasi Intel Core 3 304 protsessorli hamyonbop mini-kompyuterni taqdim etdi

Kompyuter texnologiyalari bozorida ixchamlik va energiya samaradorligi ortib borayotgan bir paytda, Bosgame kompaniyasi oʻzining yangi E6 ECO mini-kompyuterini namoyish etdi. Ushbu qurilma yangi avlod Intel Core 3 304 (Wildcat Lake oilasi) protsessori bilan jihozlangan ilk modellardan biri boʻlib, u hamyonbop narxi va kaftga sigʻadigan oʻlchamlari bilan eʼtiborni tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ixcham qurilmalar segmentida raqobat kuchayib borayotganini hisobga olsak, Bosgame E6 ECO modeli ofis ishlari, oʻqish va multimedia vazifalari uchun ideal yechim sifatida koʻrilmoqda. Qurilmaning rasmiy savdolari 15-avgustdan boshlanishi kutilmoqda va uning boshlangʻich narxi taxminan 380 dollarni tashkil etadi. Bu hozirgi kundagi qimmatbaho butlovchi qismlar bozorida oʻziga xos "antikrizis" taklifi boʻlishi mumkin.

Texnik imkoniyatlar va samaradorlik

Qurilmaning yuragi hisoblangan Intel Core 3 304 protsessori beshta yadroga ega: bitta yuqori unumdorlikka ega Cougar Cove yadrosi va toʻrtta energiya tejamkor Darkmont yadrosi. Maksimal takt chastotasi 4,3 GGs gacha yetadi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, protsessorning bazaviy energiya isteʼmoli atigi 15 Wni tashkil qiladi, bu esa qurilmaning qizib ketmasligini va elektr energiyasini tejashini taʼminlaydi.

Grafik vazifalar uchun 2,3 GGs chastotali oʻrnatilgan Xe3 yadrosi javob beradi. Shuningdek, zamonaviy tendensiyalarga mos ravishda protsessor 15 TOPS unumdorlikka ega neyron tezlatgich (NPU) bilan jihozlangan. Bu sunʼiy intellektga asoslangan oddiyroq algoritmlarni tezkor ishlashiga yordam beradi.

Xotira va ulanish interfeyslari

Bosgame E6 ECO quyidagi texnik koʻrsatkichlar bilan taʼminlangan:

  • 12 GB tezkor xotira (LPDDR5X standarti);
  • 512 GB sigʻimli SSD PCIe 3.0 NVMe drayveri;
  • Wi-Fi 7 va Bluetooth 5.4 simsiz aloqa modullari;
  • Windows 11 operatsion tizimi oldindan oʻrnatilgan.
Qurilmaning oʻlchamlari bor-yoʻgʻi 129 x 128 x 44 mm boʻlib, u ish stolidagi joyni deyarli egallamaydi. Sovutish tizimi ikkita mis issiqlik trubkasi va ixcham ventilyatordan iborat boʻlib, u ogʻirroq vazifalarda barqaror ishlashni kafolatlaydi.

Ulanish imkoniyatlariga kelsak, mini-ПК HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 va USB-C portlari bilan jihozlangan. Maʼlumot uzatish tezligi 10 Gbit/s gacha yetadigan USB-C porti DisplayPort Alt Mode va Power Delivery texnologiyalarini qoʻllab-quvvatlaydi. Bu esa foydalanuvchiga bir vaqtning oʻzida uchta 4K (60 Gs) monitorini ulash imkonini beradi. Shuningdek, qoʻshimcha xotira uchun ikkinchi M.2 2242 PCIe 4.0 sloti ham mavjud.

Oʻzbekiston bozorida bunday ixcham qurilmalar odatda davlat idoralari, oʻquv markazlari va kichik biznes vakillari orasida ommalashgan. Bosgame E6 ECO oʻzining ixchamligi va zamonaviy portlari bilan eski, katta hajmli keyslarning oʻrnini muvaffaqiyatli bosa oladi.

IntelBosgameMini-PKTexnologiyaWildcat Lake
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra avtonomlik boʻyicha raqiblariga imkoniyatni boy berdiSamsung Galaxy Z Fold 8 Ultra avtonomlik boʻyicha raqiblariga imkoniyatni boy berdiBugun, 00:57Volkswagen muhandislari Rivian bilan hamkorlik ortidan noqonuniy daromad koʻrishda ayblandiVolkswagen muhandislari Rivian bilan hamkorlik ortidan noqonuniy daromad koʻrishda ayblandiBugun, 00:55Oʻrta Osiyo osmonida yangi davr: Ostonada ilk bor uchuvchisiz aerotaksi sinovdan oʻtkazildiOʻrta Osiyo osmonida yangi davr: Ostonada ilk bor uchuvchisiz aerotaksi sinovdan oʻtkazildiBugun, 00:21Rossiyaning yangilangan Yak-130M oʻquv-jangovar samolyotlari 2028-yildan yetkazib beriladiRossiyaning yangilangan Yak-130M oʻquv-jangovar samolyotlari 2028-yildan yetkazib beriladiKecha, 23:52Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqdaSamsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqdaKecha, 23:24Cognition kompaniyasi Poke startapini sotib oldi: Sunʼiy intellekt endi doʻstga aylanadiCognition kompaniyasi Poke startapini sotib oldi: Sunʼiy intellekt endi doʻstga aylanadiKecha, 23:20
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob