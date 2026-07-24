O‘zbekistonga 6 oyda davolanish uchun 35 mingdan ortiq xorijlik keldi

·21·O‘zbekiston
O‘zbekistonga 6 oyda davolanish uchun 35 mingdan ortiq xorijlik keldi

2026 yilning dastlabki olti oyida 35 401 nafar chet el fuqarosi davolanish maqsadida O‘zbekistonga keldi. Xorijlik bemorlarning yarmidan ko‘pi Tojikiston fuqarolari hissasiga to‘g‘ri kelmoqda.

Milliy statistika qo‘mitasi ma’lumotlari qo‘shni davlatlar aholisi O‘zbekistondagi tibbiy xizmatlarga eng ko‘p murojaat qilayotganini ko‘rsatdi.

Tojikiston birinchi o‘rinda

Yanvar–iyun oylarida Tojikistondan 19 096 nafar fuqaro davolanish maqsadida O‘zbekistonga tashrif buyurgan.

Bu umumiy ko‘rsatkichning qariyb 54 foizi degani. Ya’ni davolanish uchun kelgan har ikki xorijlikdan kamida biri Tojikiston fuqarosi bo‘lgan.

Ikkinchi o‘rinda Qirg‘iziston qayd etildi. Ushbu davlatdan olti oy davomida 9 552 nafar bemor kelgan.

Qozog‘istondan 4,5 mingdan ziyod fuqaro keldi

Qozog‘iston davolanish maqsadida kelgan xorijliklar soni bo‘yicha uchinchi o‘rinni egalladi. Qo‘shni davlatdan 4 582 nafar fuqaro O‘zbekistonga tashrif buyurgan.

Shu tariqa, Tojikiston, Qirg‘iziston va Qozog‘iston fuqarolari umumiy oqimning qariyb 94 foizini tashkil etgan.

Davlatlar bo‘yicha ko‘rsatkichlar

Davlat

Fuqarolar soni

Tojikiston

19 096 nafar

Qirg‘iziston

9 552 nafar

Qozog‘iston

4 582 nafar

Afg‘oniston

1 280 nafar

Rossiya

772 nafar

Boshqa davlatlar

119 nafar

Jami

35 401 nafar

Afg‘onistondan 1 280 nafar, Rossiyadan esa 772 nafar fuqaro davolanish uchun O‘zbekistonga kelgan. Boshqa davlatlar hissasiga jami 119 nafar tashrif buyuruvchi to‘g‘ri keldi.

Asosiy oqim qo‘shni davlatlar hissasiga to‘g‘ri keldi

Statistika davolanish maqsadidagi tashriflarning asosiy qismi Markaziy Osiyo davlatlaridan ekanini ko‘rsatmoqda.

Bunga geografik yaqinlik, qatnov imkoniyatlari va bemorlarning O‘zbekistondagi tibbiy muassasalarni tanlashi kabi omillar ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Biroq qo‘mita ma’lumotida xorijliklar qaysi davolash yo‘nalishlaridan foydalangani ochiqlanmagan.

Tibbiy xizmatlarga xorijiy talab ortib bormoqda

Olti oyda 35 mingdan ziyod xorijlikning davolanish uchun kelishi O‘zbekiston tibbiy xizmatlariga mintaqada talab mavjudligini ko‘rsatadi.

Xorijlik bemorlar uchun xizmat sifati, narxlarning shaffofligi, tarjima xizmati va qulay logistika yo‘lga qo‘yilishi bu yo‘nalishning keyingi rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etishi mumkin.

Sizningcha, O‘zbekistonda qaysi tibbiy yo‘nalish xorijlik bemorlar orasida eng talabgir? Fikringizni izohlarda qoldiring.

O'zbekistonTojikistonQirg'izistonQozog'istonAfg'oniston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston va Qozog‘iston kelishuvlar ijrosini tezlashtiradiO‘zbekiston va Qozog‘iston kelishuvlar ijrosini tezlashtiradiBugun, 00:36Toshkentda O‘zbekiston–Yaponiya qo‘shma universiteti ochiladiToshkentda O‘zbekiston–Yaponiya qo‘shma universiteti ochiladiKecha, 22:11Toshkentga «yashil shahar» maqomi qaytariladi: bog‘lar kengayadi (foto)Toshkentga «yashil shahar» maqomi qaytariladi: bog‘lar kengayadi (foto)Kecha, 20:18O‘zbekiston sog‘liqni saqlash sifati bo‘yicha Markaziy Osiyoda yetakchiga aylandiO‘zbekiston sog‘liqni saqlash sifati bo‘yicha Markaziy Osiyoda yetakchiga aylandiKecha, 19:44Toshkentdagi eng serqatnov yo‘l 40 kunga yopiladiToshkentdagi eng serqatnov yo‘l 40 kunga yopiladiKecha, 16:35Anomal issiqda ishlatilgan xodimlar uchun rahbar jazolandiAnomal issiqda ishlatilgan xodimlar uchun rahbar jazolandiKecha, 16:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi