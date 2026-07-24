O‘zbekistonga 6 oyda davolanish uchun 35 mingdan ortiq xorijlik keldi
2026 yilning dastlabki olti oyida 35 401 nafar chet el fuqarosi davolanish maqsadida O‘zbekistonga keldi. Xorijlik bemorlarning yarmidan ko‘pi Tojikiston fuqarolari hissasiga to‘g‘ri kelmoqda.
Milliy statistika qo‘mitasi ma’lumotlari qo‘shni davlatlar aholisi O‘zbekistondagi tibbiy xizmatlarga eng ko‘p murojaat qilayotganini ko‘rsatdi.
Tojikiston birinchi o‘rinda
Yanvar–iyun oylarida Tojikistondan 19 096 nafar fuqaro davolanish maqsadida O‘zbekistonga tashrif buyurgan.
Bu umumiy ko‘rsatkichning qariyb 54 foizi degani. Ya’ni davolanish uchun kelgan har ikki xorijlikdan kamida biri Tojikiston fuqarosi bo‘lgan.
Ikkinchi o‘rinda Qirg‘iziston qayd etildi. Ushbu davlatdan olti oy davomida 9 552 nafar bemor kelgan.
Qozog‘istondan 4,5 mingdan ziyod fuqaro keldi
Qozog‘iston davolanish maqsadida kelgan xorijliklar soni bo‘yicha uchinchi o‘rinni egalladi. Qo‘shni davlatdan 4 582 nafar fuqaro O‘zbekistonga tashrif buyurgan.
Shu tariqa, Tojikiston, Qirg‘iziston va Qozog‘iston fuqarolari umumiy oqimning qariyb 94 foizini tashkil etgan.
Davlatlar bo‘yicha ko‘rsatkichlar
Davlat
Fuqarolar soni
Tojikiston
19 096 nafar
Qirg‘iziston
9 552 nafar
Qozog‘iston
4 582 nafar
Afg‘oniston
1 280 nafar
Rossiya
772 nafar
Boshqa davlatlar
119 nafar
Jami
35 401 nafar
Afg‘onistondan 1 280 nafar, Rossiyadan esa 772 nafar fuqaro davolanish uchun O‘zbekistonga kelgan. Boshqa davlatlar hissasiga jami 119 nafar tashrif buyuruvchi to‘g‘ri keldi.
Asosiy oqim qo‘shni davlatlar hissasiga to‘g‘ri keldi
Statistika davolanish maqsadidagi tashriflarning asosiy qismi Markaziy Osiyo davlatlaridan ekanini ko‘rsatmoqda.
Bunga geografik yaqinlik, qatnov imkoniyatlari va bemorlarning O‘zbekistondagi tibbiy muassasalarni tanlashi kabi omillar ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Biroq qo‘mita ma’lumotida xorijliklar qaysi davolash yo‘nalishlaridan foydalangani ochiqlanmagan.
Tibbiy xizmatlarga xorijiy talab ortib bormoqda
Olti oyda 35 mingdan ziyod xorijlikning davolanish uchun kelishi O‘zbekiston tibbiy xizmatlariga mintaqada talab mavjudligini ko‘rsatadi.
Xorijlik bemorlar uchun xizmat sifati, narxlarning shaffofligi, tarjima xizmati va qulay logistika yo‘lga qo‘yilishi bu yo‘nalishning keyingi rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etishi mumkin.
Sizningcha, O‘zbekistonda qaysi tibbiy yo‘nalish xorijlik bemorlar orasida eng talabgir? Fikringizni izohlarda qoldiring.
…