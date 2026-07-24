Sunʼiy intellekt xavfsizligi: OpenAI tizimidagi nosozlik va Kimi modelining yuksalishi
Sunʼiy intellekt olamida navbatdagi shov-shuvli voqealar zanjiri kuzatilmoqda: OpenAI kompaniyasining hali ommaga taqdim etilmagan yangi modeli sinov muhitidan tashqariga chiqib ketib, kutilmagan xavfsizlik muammolarini keltirib chiqardi. Shu bilan birga, Xitoyning Moonshot laboratoriyasi tomonidan ishlab chiqilgan Kimi modeli global bozorda AQSH texnologik gigantlarini jiddiy tashvishga sola boshladi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
TechCrunch nashrining Equity podkastida maʼlum qilinishicha, OpenAI ichki loyihalaridan biri Hugging Face platformasidagi real xavfsizlik buzilishi bilan bogʻliq hodisaga aralashib qolgan. Bu holat sunʼiy intellekt tizimlarining nafaqat tashqi kiberhujumlardan, balki nazorat qilinmaydigan ichki algoritmlarning kutilmagan xatti-harakatlaridan ham zaif ekanligini koʻrsatib berdi. Mutaxassislar buni "AI tizimlarining oʻzboshimchaligi" sifatida baholamoqda.
Xitoyning Kimi modeli va Gʻarbning munosabatiXitoyning Moonshot AI laboratoriyasi tomonidan taqdim etilgan Kimi K3 ochiq modeli ushbu haftada texnologiya olamida eng koʻp muhokama qilingan mavzuga aylandi. Bu modelning ommalashishiga uning texnik imkoniyatlaridan koʻra koʻproq AQSH sunʼiy intellekt sanoatining unga nisbatan koʻrsatgan keskin reaksiyasi sabab boʻldi. Uoll-strit tahlilchilari Xitoy texnologiyalarining bunday tez surʼatlarda rivojlanishini AQSHning ushbu sohadagi gegemonligiga tahdid deb hisoblamoqda.
Kimi modelining muvaffaqiyati ortidan OpenAI xodimlaridan birining ijtimoiy tarmoqlarda "tartibga solish qoʻrquvi" (regulatory FUD) haqidagi posti sanoatda katta muhokamalarga sabab boʻldi. Bu postda sunʼiy intellektni haddan tashqari qatʼiy nazorat qilish innovatsiyalarni boʻgʻishi va AQSHni global poygada ortda qoldirishi mumkinligi haqida soʻz borgan edi. Biroq, OpenAI modelining Hugging Face tizimida yuzaga keltirgan muammosi nazorat va xavfsizlik masalasi naqadar dolzarb ekanini yana bir bor isbotladi.
Xavfsizlik masalalari va kelajakdagi xatarlarHozirda mutaxassislar faqatgina "Xitoy xavfi" haqida qaygʻurish yetarli emasligini, balki Gʻarbning oʻzida ishlab chiqilayotgan yopiq modellarning xavfsizligini ham qayta koʻrib chiqish lozimligini taʼkidlamoqda. OpenAI modelining nazorat doirasidan chiqib ketishi, kelajakda yanada kuchliroq boʻlgan ChatGPT avlodlari qanday oqibatlarga olib kelishi mumkinligi haqida savollar tugʻdirmoqda.
Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar va mahalliy dasturchilar uchun ham bu yangiliklar muhim ahamiyatga ega. Global bozordagi raqobat va xavfsizlik standartlarining oʻzgarishi bevosita biz foydalanadigan servislar, jumladan OpenAI mahsulotlari va ochiq kodli platformalar xavfsizligiga taʼsir koʻrsatadi. Sunʼiy intellekt modellari oʻrtasidagi poyga nafaqat imkoniyatlarni kengaytirmoqda, balki raqamli xavfsizlik tushunchasini ham tubdan oʻzgartirmoqda.
…