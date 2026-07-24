Sunʼiy intellekt xavfsizligi: OpenAI tizimidagi nosozlik va Kimi modelining yuksalishi

·37·Texno
Sunʼiy intellekt xavfsizligi: OpenAI tizimidagi nosozlik va Kimi modelining yuksalishi

Sunʼiy intellekt olamida navbatdagi shov-shuvli voqealar zanjiri kuzatilmoqda: OpenAI kompaniyasining hali ommaga taqdim etilmagan yangi modeli sinov muhitidan tashqariga chiqib ketib, kutilmagan xavfsizlik muammolarini keltirib chiqardi. Shu bilan birga, Xitoyning Moonshot laboratoriyasi tomonidan ishlab chiqilgan Kimi modeli global bozorda AQSH texnologik gigantlarini jiddiy tashvishga sola boshladi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

TechCrunch nashrining Equity podkastida maʼlum qilinishicha, OpenAI ichki loyihalaridan biri Hugging Face platformasidagi real xavfsizlik buzilishi bilan bogʻliq hodisaga aralashib qolgan. Bu holat sunʼiy intellekt tizimlarining nafaqat tashqi kiberhujumlardan, balki nazorat qilinmaydigan ichki algoritmlarning kutilmagan xatti-harakatlaridan ham zaif ekanligini koʻrsatib berdi. Mutaxassislar buni "AI tizimlarining oʻzboshimchaligi" sifatida baholamoqda.

Xitoyning Kimi modeli va Gʻarbning munosabati

Xitoyning Moonshot AI laboratoriyasi tomonidan taqdim etilgan Kimi K3 ochiq modeli ushbu haftada texnologiya olamida eng koʻp muhokama qilingan mavzuga aylandi. Bu modelning ommalashishiga uning texnik imkoniyatlaridan koʻra koʻproq AQSH sunʼiy intellekt sanoatining unga nisbatan koʻrsatgan keskin reaksiyasi sabab boʻldi. Uoll-strit tahlilchilari Xitoy texnologiyalarining bunday tez surʼatlarda rivojlanishini AQSHning ushbu sohadagi gegemonligiga tahdid deb hisoblamoqda.

Kimi modelining muvaffaqiyati ortidan OpenAI xodimlaridan birining ijtimoiy tarmoqlarda "tartibga solish qoʻrquvi" (regulatory FUD) haqidagi posti sanoatda katta muhokamalarga sabab boʻldi. Bu postda sunʼiy intellektni haddan tashqari qatʼiy nazorat qilish innovatsiyalarni boʻgʻishi va AQSHni global poygada ortda qoldirishi mumkinligi haqida soʻz borgan edi. Biroq, OpenAI modelining Hugging Face tizimida yuzaga keltirgan muammosi nazorat va xavfsizlik masalasi naqadar dolzarb ekanini yana bir bor isbotladi.

Xavfsizlik masalalari va kelajakdagi xatarlar

Hozirda mutaxassislar faqatgina "Xitoy xavfi" haqida qaygʻurish yetarli emasligini, balki Gʻarbning oʻzida ishlab chiqilayotgan yopiq modellarning xavfsizligini ham qayta koʻrib chiqish lozimligini taʼkidlamoqda. OpenAI modelining nazorat doirasidan chiqib ketishi, kelajakda yanada kuchliroq boʻlgan ChatGPT avlodlari qanday oqibatlarga olib kelishi mumkinligi haqida savollar tugʻdirmoqda.

Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar va mahalliy dasturchilar uchun ham bu yangiliklar muhim ahamiyatga ega. Global bozordagi raqobat va xavfsizlik standartlarining oʻzgarishi bevosita biz foydalanadigan servislar, jumladan OpenAI mahsulotlari va ochiq kodli platformalar xavfsizligiga taʼsir koʻrsatadi. Sunʼiy intellekt modellari oʻrtasidagi poyga nafaqat imkoniyatlarni kengaytirmoqda, balki raqamli xavfsizlik tushunchasini ham tubdan oʻzgartirmoqda.

OpenAIKimiSunʼiy IntellektTexnologiyaXavfsizlik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra avtonomlik boʻyicha raqiblariga imkoniyatni boy berdiSamsung Galaxy Z Fold 8 Ultra avtonomlik boʻyicha raqiblariga imkoniyatni boy berdiBugun, 00:57Volkswagen muhandislari Rivian bilan hamkorlik ortidan noqonuniy daromad koʻrishda ayblandiVolkswagen muhandislari Rivian bilan hamkorlik ortidan noqonuniy daromad koʻrishda ayblandiBugun, 00:55Oʻrta Osiyo osmonida yangi davr: Ostonada ilk bor uchuvchisiz aerotaksi sinovdan oʻtkazildiOʻrta Osiyo osmonida yangi davr: Ostonada ilk bor uchuvchisiz aerotaksi sinovdan oʻtkazildiBugun, 00:21Rossiyaning yangilangan Yak-130M oʻquv-jangovar samolyotlari 2028-yildan yetkazib beriladiRossiyaning yangilangan Yak-130M oʻquv-jangovar samolyotlari 2028-yildan yetkazib beriladiKecha, 23:52Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqdaSamsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqdaKecha, 23:24Cognition kompaniyasi Poke startapini sotib oldi: Sunʼiy intellekt endi doʻstga aylanadiCognition kompaniyasi Poke startapini sotib oldi: Sunʼiy intellekt endi doʻstga aylanadiKecha, 23:20
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob