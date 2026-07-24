Avtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlar
Bugungi kunda haydovchilar xavfsizlik, qulaylik va ishonchlilikni zamonaviy avtomobillarning ajralmas qismi deb bilishadi. Biroq, bundan bir necha oʻn yillar avval vaziyat butunlay boshqacha edi. Avtomobil egalari oʻz hayotlarini osonlashtirish va safarlarini maroqli qilish uchun turli-tuman, baʼzan esa mantiqqa zid boʻlgan aksessuarlarga katta mablagʻ sarflashgan. Ushbu qurilmalarning foydali ekanligi bugungi kunda katta shubha ostida boʻlsa-da, ular avtosanoat tarixining qiziqarli qismini tashkil etadi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Arxiv maʼlumotlariga koʻra, oʻtgan asrning oʻrtalarida Berkeley kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan Caravette tirkamasi oʻz davrining eng noodatiy yechimlaridan biri boʻlgan. Zamonaviy ixcham tirkamalarning ajdodi hisoblangan ushbu qurilmani Mini kabi kichik avtomobillar orqasiga tirkab yurish mumkin edi. Qizigʻi shundaki, oʻsha davr uchun bu aksessuar ancha qimmat hisoblangan — hozirgi narxlarda u taxminan 2500 funt sterlingga tushar edi.
Qulaylik va xavfsizlikning gʻalati talqinlariYoʻl tirbandligida qolib ketish muammosi oʻsha paytlarda ham mavjud boʻlgan. Brexton kompaniyasi haydovchilar uchun maxsus qisqichli stollarni taklif qilgan. Bu stol yordamida haydovchi tirbandlikda oʻtirgan holda chinni finjonlarda choy ichishi mumkin edi. Bugungi kunda xavfsizlik nuqtai nazaridan bunday aksessuarni tasavvur qilish qiyin, ammo oʻsha davr haydovchilari uchun bu odatiy hol boʻlgan.
Yana bir qiziqarli yechim — quyoshdan himoyalovchi koʻzoynaklar oʻrniga avtomobil tomiga oʻrnatiladigan ulkan qanotlar (vizorlar) boʻlgan. Masalan, Austin A35 modeliga oʻrnatilgan ushbu qurilma nafaqat quyosh nurlaridan himoya qilgan, balki avtomobilga qoʻshimcha tortish kuchi (downforce) berishi ham iddao qilingan. Bu esa oddiy shahar avtomobilini poyga mashinasiga oʻxshatib qoʻygan.
- Mosely kompaniyasining dam beriladigan oʻrindiq yostiqlari — yumshoqlikni xush koʻruvchilar uchun;
- Monsall kompaniyasining turli rangdagi tom yukxonalari — zamonaviy boks-bagajlarning ilk koʻrinishi;
- Bowmonk Dynometer — asboblar paneliga yopishtirib qoʻyiladigan tormoz va yoqilgʻi sarfi oʻlchagichi;
- Delaney Galley xavfsizlik kamarlari — oʻsha davrda haydovchilar keskin burilishlarda mashinadan tushib ketmasligi uchun tavsiya etilgan.
Mashhurlarning reklamadagi ishtirokiBugungi kunda Lewis Hamilton kabi yulduzlarning oddiy avtomobil tozalash vositalarini reklama qilishini tasavvur qilish qiyin. Biroq, oʻtmishda afsonaviy poygachi Stirling Moss turli moylar, kiyim-kechaklar va hatto avtomobil artadigan maxsus lattalarni ham faol targʻib qilgan. U ushbu tozalash vositasini oʻzining "Rojdestvo sovgʻalari roʻyxatida birinchi oʻrinda turishi"ni taʼkidlagani ham maʼlum.
Oʻsha davr avtomobillarining oʻrindiqlari ancha yumshoq boʻlishiga qaramay, Manchesterning Mosely kompaniyasi haydovchilarga dam beriladigan maxsus yostiqlarni taklif qilgan. Bu qanchalik qulay boʻlmasin, choʻntakdagi oʻtkir buyumlar yoki tasodifiy teshilishlar haydovchini bir zumda noqulay ahvolga solib qoʻyishi mumkin edi. Shuningdek, sport oʻrindiqlariga ehtiyoj sezganlar uchun oddiy oʻrindiqqa qisqich bilan mahkamlanadigan maxus "chexollar" ham sotilgan.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, avtomobil aksessuarlari evolyutsiyasi insoniyatning qulaylikka boʻlgan intilishi naqadar xilma-xil ekanini koʻrsatadi. Bugungi kunda biz foydalanayotgan iqlim nazorati, kruiz-kontrol va multimedia tizimlari oʻsha davrdagi gʻalati stollar va dam beriladigan yostiqlarning mantiqiy va yuqori texnologik davomidir.
…