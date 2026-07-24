Avtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlar

·43·Avto
Avtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlar

Bugungi kunda haydovchilar xavfsizlik, qulaylik va ishonchlilikni zamonaviy avtomobillarning ajralmas qismi deb bilishadi. Biroq, bundan bir necha oʻn yillar avval vaziyat butunlay boshqacha edi. Avtomobil egalari oʻz hayotlarini osonlashtirish va safarlarini maroqli qilish uchun turli-tuman, baʼzan esa mantiqqa zid boʻlgan aksessuarlarga katta mablagʻ sarflashgan. Ushbu qurilmalarning foydali ekanligi bugungi kunda katta shubha ostida boʻlsa-da, ular avtosanoat tarixining qiziqarli qismini tashkil etadi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Arxiv maʼlumotlariga koʻra, oʻtgan asrning oʻrtalarida Berkeley kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan Caravette tirkamasi oʻz davrining eng noodatiy yechimlaridan biri boʻlgan. Zamonaviy ixcham tirkamalarning ajdodi hisoblangan ushbu qurilmani Mini kabi kichik avtomobillar orqasiga tirkab yurish mumkin edi. Qizigʻi shundaki, oʻsha davr uchun bu aksessuar ancha qimmat hisoblangan — hozirgi narxlarda u taxminan 2500 funt sterlingga tushar edi.

Qulaylik va xavfsizlikning gʻalati talqinlari

Yoʻl tirbandligida qolib ketish muammosi oʻsha paytlarda ham mavjud boʻlgan. Brexton kompaniyasi haydovchilar uchun maxsus qisqichli stollarni taklif qilgan. Bu stol yordamida haydovchi tirbandlikda oʻtirgan holda chinni finjonlarda choy ichishi mumkin edi. Bugungi kunda xavfsizlik nuqtai nazaridan bunday aksessuarni tasavvur qilish qiyin, ammo oʻsha davr haydovchilari uchun bu odatiy hol boʻlgan.

Yana bir qiziqarli yechim — quyoshdan himoyalovchi koʻzoynaklar oʻrniga avtomobil tomiga oʻrnatiladigan ulkan qanotlar (vizorlar) boʻlgan. Masalan, Austin A35 modeliga oʻrnatilgan ushbu qurilma nafaqat quyosh nurlaridan himoya qilgan, balki avtomobilga qoʻshimcha tortish kuchi (downforce) berishi ham iddao qilingan. Bu esa oddiy shahar avtomobilini poyga mashinasiga oʻxshatib qoʻygan.

  • Mosely kompaniyasining dam beriladigan oʻrindiq yostiqlari — yumshoqlikni xush koʻruvchilar uchun;
  • Monsall kompaniyasining turli rangdagi tom yukxonalari — zamonaviy boks-bagajlarning ilk koʻrinishi;
  • Bowmonk Dynometer — asboblar paneliga yopishtirib qoʻyiladigan tormoz va yoqilgʻi sarfi oʻlchagichi;
  • Delaney Galley xavfsizlik kamarlari — oʻsha davrda haydovchilar keskin burilishlarda mashinadan tushib ketmasligi uchun tavsiya etilgan.

Mashhurlarning reklamadagi ishtiroki

Bugungi kunda Lewis Hamilton kabi yulduzlarning oddiy avtomobil tozalash vositalarini reklama qilishini tasavvur qilish qiyin. Biroq, oʻtmishda afsonaviy poygachi Stirling Moss turli moylar, kiyim-kechaklar va hatto avtomobil artadigan maxsus lattalarni ham faol targʻib qilgan. U ushbu tozalash vositasini oʻzining "Rojdestvo sovgʻalari roʻyxatida birinchi oʻrinda turishi"ni taʼkidlagani ham maʼlum.

Oʻsha davr avtomobillarining oʻrindiqlari ancha yumshoq boʻlishiga qaramay, Manchesterning Mosely kompaniyasi haydovchilarga dam beriladigan maxsus yostiqlarni taklif qilgan. Bu qanchalik qulay boʻlmasin, choʻntakdagi oʻtkir buyumlar yoki tasodifiy teshilishlar haydovchini bir zumda noqulay ahvolga solib qoʻyishi mumkin edi. Shuningdek, sport oʻrindiqlariga ehtiyoj sezganlar uchun oddiy oʻrindiqqa qisqich bilan mahkamlanadigan maxus "chexollar" ham sotilgan.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, avtomobil aksessuarlari evolyutsiyasi insoniyatning qulaylikka boʻlgan intilishi naqadar xilma-xil ekanini koʻrsatadi. Bugungi kunda biz foydalanayotgan iqlim nazorati, kruiz-kontrol va multimedia tizimlari oʻsha davrdagi gʻalati stollar va dam beriladigan yostiqlarning mantiqiy va yuqori texnologik davomidir.

AvtomobilTarixAksessuarlarTexnologiyaRetro
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Avtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarAvtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarBugun, 00:59Avtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarAvtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarBugun, 00:50Avtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarAvtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarBugun, 00:26Avtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarAvtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarBugun, 00:24Avtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarAvtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarKecha, 23:57Avtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarAvtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarKecha, 23:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan