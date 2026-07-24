Avtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlar
Bugungi kunda haydovchilar xavfsizlik, qulaylik va ishonchlilikni zamonaviy avtomobillarning ajralmas qismi sifatida qabul qilishadi. Biroq, oʻtgan asrning oʻrtalarida vaziyat butunlay boshqacha edi. Avtomobil egalari oʻz sayohatlarini biroz boʻlsa-da yengillashtirish uchun bugungi kunda gʻalati va hatto kulgili tuyuladigan turli moslamalarga katta mablagʻ sarflashgan. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Avtomobil olami tarixiga nazar tashlansa, hozirgi kunda standart hisoblangan koʻplab qulayliklarning ajdodlarini koʻrish mumkin. Masalan, Berkeley kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan Caravette tirkamasi hozirgi ixcham karvonlarning ilk namunasi edi. Mini avtomobillari orqasiga tirkalgan ushbu kichik vagoncha oʻsha davr uchun ancha qimmat — hozirgi kursda taxminan 2500 funt sterling turishiga qaramay, juda sodda va noqulay tuzilishga ega edi.
Yoʻl chetidagi choyxoʻrlik va quyoshdan himoyaBrexton kompaniyasi esa haydovchilar uchun oʻziga xos qulaylik taklif qilgan: avtomobil ichiga oʻrnatiladigan maxsus qisqichli stolchalar. Bu moslama tirbandlikda qolib ketgan haydovchiga chinni finjonlarda choy ichish imkonini bergan. Bugungi kunda xavfsizlik nuqtai nazaridan tasavvur qilib boʻlmaydigan bu aksessuar oʻsha paytda haqiqiy hashamat belgisi hisoblangan.
Yana bir qiziqarli ixtiro — avtomobil tomi oldiga oʻrnatiladigan ulkan quyoshga qarshi qanotlardir. Hozirgi kunda biz quyoshdan himoyalovchi koʻzoynaklar yoki qoraytirilgan oynalardan foydalansak, oʻsha paytda Austin A35 kabi mashinalarning tomiga oʻrnatilgan bu "soyabonlar" nafaqat koʻzni quyoshdan asragan, balki avtomobilga qoʻshimcha aerodinamik kuch beradi deb ishonilgan.
Mashhurlar reklamasi va xavfsizlik choralariQiziqarli jihati shundaki, reklama sanoati oʻsha paytlarda ham faol boʻlgan. Masalan, afsonaviy poygachi Stirling Moss bugungi kundagi Lewis Hamilton kabi nufuzli shaxs sifatida turli mahsulotlarni, hattoki oddiy avtomobil artadigan lattalarni ham reklama qilgan. U ushbu tozalash vositasini oʻzining eng sevimli sovgʻalari roʻyxatiga kiritgani bugungi oʻquvchida tabassum uygʻotishi tabiiy.
Avtomobil ichidagi qulaylikni oshirish uchun Mosely kompaniyasi puflanadigan yostiqlarni taklif qilgan boʻlsa, Monsall brendi hozirgi tomga oʻrnatiladigan yuk qutilarining (box) ilk modellarini ishlab chiqargan. Shuningdek, haydovchilar tormoz tizimi qanchalik samarali ishlayotganini bilish uchun asboblar paneliga Bowmonk Dynometer kabi shubhali oʻlchov asboblarini yopishtirib olishgan.
Xavfsizlik masalasiga kelsak, Delaney Galley xavfsizlik kamarlari oʻsha davrning inqilobiy yangiligi edi. Masalan, Triumph Herald kabi eshiklari oson yechiladigan mashinalarda keskin burilishlar paytida haydovchining yiqilib tushmasligini aynan shu kamarlar taʼminlagan. ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, ushbu aksessuarlarning aksariyati vaqt oʻtishi bilan texnologik taraqqiyot natijasida oʻz ahamiyatini yoʻqotgan va tarix sahifalaridan joy olgan.
…