Avtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlar

·22·Avto
Avtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlar

Bugungi kunda haydovchilar xavfsizlik, qulaylik va ishonchlilikni zamonaviy avtomobillarning ajralmas qismi sifatida qabul qilishadi. Biroq, oʻtgan asrning oʻrtalarida vaziyat butunlay boshqacha edi. Avtomobil egalari oʻz sayohatlarini biroz boʻlsa-da yengillashtirish uchun bugungi kunda gʻalati va hatto kulgili tuyuladigan turli moslamalarga katta mablagʻ sarflashgan. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Avtomobil olami tarixiga nazar tashlansa, hozirgi kunda standart hisoblangan koʻplab qulayliklarning ajdodlarini koʻrish mumkin. Masalan, Berkeley kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan Caravette tirkamasi hozirgi ixcham karvonlarning ilk namunasi edi. Mini avtomobillari orqasiga tirkalgan ushbu kichik vagoncha oʻsha davr uchun ancha qimmat — hozirgi kursda taxminan 2500 funt sterling turishiga qaramay, juda sodda va noqulay tuzilishga ega edi.

Yoʻl chetidagi choyxoʻrlik va quyoshdan himoya

Brexton kompaniyasi esa haydovchilar uchun oʻziga xos qulaylik taklif qilgan: avtomobil ichiga oʻrnatiladigan maxsus qisqichli stolchalar. Bu moslama tirbandlikda qolib ketgan haydovchiga chinni finjonlarda choy ichish imkonini bergan. Bugungi kunda xavfsizlik nuqtai nazaridan tasavvur qilib boʻlmaydigan bu aksessuar oʻsha paytda haqiqiy hashamat belgisi hisoblangan.

Yana bir qiziqarli ixtiro — avtomobil tomi oldiga oʻrnatiladigan ulkan quyoshga qarshi qanotlardir. Hozirgi kunda biz quyoshdan himoyalovchi koʻzoynaklar yoki qoraytirilgan oynalardan foydalansak, oʻsha paytda Austin A35 kabi mashinalarning tomiga oʻrnatilgan bu "soyabonlar" nafaqat koʻzni quyoshdan asragan, balki avtomobilga qoʻshimcha aerodinamik kuch beradi deb ishonilgan.

Mashhurlar reklamasi va xavfsizlik choralari

Qiziqarli jihati shundaki, reklama sanoati oʻsha paytlarda ham faol boʻlgan. Masalan, afsonaviy poygachi Stirling Moss bugungi kundagi Lewis Hamilton kabi nufuzli shaxs sifatida turli mahsulotlarni, hattoki oddiy avtomobil artadigan lattalarni ham reklama qilgan. U ushbu tozalash vositasini oʻzining eng sevimli sovgʻalari roʻyxatiga kiritgani bugungi oʻquvchida tabassum uygʻotishi tabiiy.

Avtomobil ichidagi qulaylikni oshirish uchun Mosely kompaniyasi puflanadigan yostiqlarni taklif qilgan boʻlsa, Monsall brendi hozirgi tomga oʻrnatiladigan yuk qutilarining (box) ilk modellarini ishlab chiqargan. Shuningdek, haydovchilar tormoz tizimi qanchalik samarali ishlayotganini bilish uchun asboblar paneliga Bowmonk Dynometer kabi shubhali oʻlchov asboblarini yopishtirib olishgan.

Xavfsizlik masalasiga kelsak, Delaney Galley xavfsizlik kamarlari oʻsha davrning inqilobiy yangiligi edi. Masalan, Triumph Herald kabi eshiklari oson yechiladigan mashinalarda keskin burilishlar paytida haydovchining yiqilib tushmasligini aynan shu kamarlar taʼminlagan. ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, ushbu aksessuarlarning aksariyati vaqt oʻtishi bilan texnologik taraqqiyot natijasida oʻz ahamiyatini yoʻqotgan va tarix sahifalaridan joy olgan.

AvtomobilTarixAksessuarlarStirling MossTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Avtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarAvtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarBugun, 00:59Avtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarAvtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarBugun, 00:50Avtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarAvtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarBugun, 00:26Avtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarAvtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarBugun, 00:24Avtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarAvtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarKecha, 23:57Avtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarAvtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarKecha, 23:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan