Avtomobillar tarixidagi gʻalati va unutilgan aksessuarlar: Qulaylikdan xavfgacha
Zamonaviy avtomobil sanoati bugungi kunda xavfsizlik, qulaylik va ishonchlilikni odatiy holat sifatida qabul qiladi. Biroq, bir necha oʻn yillar muqaddam haydovchilar oʻz sayohatlarini biroz boʻlsa-da yengillashtirish uchun gʻalati va baʼzan xavfli koʻringan turli aksessuarlarga tayanishga majbur boʻlishgan. Ushbu qurilmalarning aksariyati bugungi kunda kulgili tuyulsa-da, oʻz davrida ular innovatsiya choʻqqisi hisoblangan. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Avtomobil olamining oʻtmishiga nazar tashlasak, Berkeley kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan Caravette kabi mitti karavonlarni koʻrishimiz mumkin. Bugungi zamonaviy tirkamalarning ajdodi boʻlgan ushbu qurilma Mini kabi kichik avtomobillar orqasiga tirkash uchun moʻljallangan edi. Qizigʻi shundaki, hozirgi pul qiymatida qariyb 2500 funt sterlingga tushadigan ushbu aksessuar oʻta sodda va noqulay tuzilishga ega boʻlgan.
Yoʻl chetidagi choyxoʻrlik va quyoshdan himoyaBrexton kompaniyasi esa haydovchilar uchun maxsus qisqichli stollarni taklif qilgan. Bu stolcha yordamida haydovchi tirbandlikda qolib ketganida bemalol chinni finjonlarda choy ichishi mumkin edi. Bugungi kunda avtomobil ichida ovqatlanish odatiy hol boʻlsa-da, oʻsha paytlarda bu haqiqiy dabdaba hisoblangan. Shuningdek, quyosh koʻzoynaklari oʻrniga avtomobil tomiga oʻrnatiladigan ulkan quyosh soyabonlari (vizorlar) ham urfga kirgan. Ular nafaqat koʻzni quyoshdan himoya qilgan, balki Austin A35 kabi modellarga qoʻshimcha aerodinamik kuch ham bagʻishlagan.
Reklama sohasida ham qiziqarli holatlar kuzatilgan. Masalan, afsonaviy poygachi Stirling Moss oʻz davrida turli moylar va kiyim-kechaklardan tashqari, oddiygina avtomobil artadigan latta (duster) reklamasida ham qatnashgan. Bugungi kunda Lewis Hamilton kabi yulduzlarning bunday oddiy mahsulotlarni targʻib qilishini tasavvur qilish qiyin, biroq Moss uchun bu aksessuar hatto bayram sovgʻalari roʻyxatida birinchi oʻrinda turgan.
Qulaylik va xavfsizlikning oʻziga xos yechimlariAvtomobilda yuk tashish muammosini hal qilish uchun Monsall holdall kabi qurilmalar oʻylab topilgan. Bu bugungi zamonaviy tom qutilarining (roof box) ilk koʻrinishi boʻlib, deyarli har qanday rusumdagi avtomobilga mos tushgan. Shuningdek, oʻrindiqlar qulayligini oshirish maqsadida Mosely kompaniyasi puflanadigan yostiqlarni taklif qilgan. Bu yostiqlar yumshoqlikni taʼminlasa-da, har qanday oʻtkir buyum tegishi bilan yaroqsiz holga kelish xavfi boʻlgan.
- Monsall holdall — yuk tashish uchun ilk tom qutilari;
- Mosely puflama yostiqlari — yumshoq oʻrindiqlar uchun qoʻshimcha;
- Bowmonk Dynometer — tormoz tizimi va yoqilgʻi sarfini oʻlchovchi asbob;
- Delaney Galley xavfsizlik kamarlari — haydovchini oʻrindiqda ushlab turish uchun ilk yechimlar.
…