Avtomobillar tarixidagi gʻalati va unutilgan aksessuarlar: Qulaylikdan xavfgacha

·20·Avto
Avtomobillar tarixidagi gʻalati va unutilgan aksessuarlar: Qulaylikdan xavfgacha

Zamonaviy avtomobil sanoati bugungi kunda xavfsizlik, qulaylik va ishonchlilikni odatiy holat sifatida qabul qiladi. Biroq, bir necha oʻn yillar muqaddam haydovchilar oʻz sayohatlarini biroz boʻlsa-da yengillashtirish uchun gʻalati va baʼzan xavfli koʻringan turli aksessuarlarga tayanishga majbur boʻlishgan. Ushbu qurilmalarning aksariyati bugungi kunda kulgili tuyulsa-da, oʻz davrida ular innovatsiya choʻqqisi hisoblangan. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Avtomobil olamining oʻtmishiga nazar tashlasak, Berkeley kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan Caravette kabi mitti karavonlarni koʻrishimiz mumkin. Bugungi zamonaviy tirkamalarning ajdodi boʻlgan ushbu qurilma Mini kabi kichik avtomobillar orqasiga tirkash uchun moʻljallangan edi. Qizigʻi shundaki, hozirgi pul qiymatida qariyb 2500 funt sterlingga tushadigan ushbu aksessuar oʻta sodda va noqulay tuzilishga ega boʻlgan.

Yoʻl chetidagi choyxoʻrlik va quyoshdan himoya

Brexton kompaniyasi esa haydovchilar uchun maxsus qisqichli stollarni taklif qilgan. Bu stolcha yordamida haydovchi tirbandlikda qolib ketganida bemalol chinni finjonlarda choy ichishi mumkin edi. Bugungi kunda avtomobil ichida ovqatlanish odatiy hol boʻlsa-da, oʻsha paytlarda bu haqiqiy dabdaba hisoblangan. Shuningdek, quyosh koʻzoynaklari oʻrniga avtomobil tomiga oʻrnatiladigan ulkan quyosh soyabonlari (vizorlar) ham urfga kirgan. Ular nafaqat koʻzni quyoshdan himoya qilgan, balki Austin A35 kabi modellarga qoʻshimcha aerodinamik kuch ham bagʻishlagan.

Reklama sohasida ham qiziqarli holatlar kuzatilgan. Masalan, afsonaviy poygachi Stirling Moss oʻz davrida turli moylar va kiyim-kechaklardan tashqari, oddiygina avtomobil artadigan latta (duster) reklamasida ham qatnashgan. Bugungi kunda Lewis Hamilton kabi yulduzlarning bunday oddiy mahsulotlarni targʻib qilishini tasavvur qilish qiyin, biroq Moss uchun bu aksessuar hatto bayram sovgʻalari roʻyxatida birinchi oʻrinda turgan.

Qulaylik va xavfsizlikning oʻziga xos yechimlari

Avtomobilda yuk tashish muammosini hal qilish uchun Monsall holdall kabi qurilmalar oʻylab topilgan. Bu bugungi zamonaviy tom qutilarining (roof box) ilk koʻrinishi boʻlib, deyarli har qanday rusumdagi avtomobilga mos tushgan. Shuningdek, oʻrindiqlar qulayligini oshirish maqsadida Mosely kompaniyasi puflanadigan yostiqlarni taklif qilgan. Bu yostiqlar yumshoqlikni taʼminlasa-da, har qanday oʻtkir buyum tegishi bilan yaroqsiz holga kelish xavfi boʻlgan.

  • Monsall holdall — yuk tashish uchun ilk tom qutilari;
  • Mosely puflama yostiqlari — yumshoq oʻrindiqlar uchun qoʻshimcha;
  • Bowmonk Dynometer — tormoz tizimi va yoqilgʻi sarfini oʻlchovchi asbob;
  • Delaney Galley xavfsizlik kamarlari — haydovchini oʻrindiqda ushlab turish uchun ilk yechimlar.
Xavfsizlik masalasiga kelsak, Triumph Herald kabi eshiklari oson yechiladigan avtomobillar uchun Delaney Galley xavfsizlik kamarlari tavsiya etilgan. Bu kamarlar keskin burilishlarda haydovchining mashinadan tushib ketmasligini taʼminlagan. ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, oʻsha davrdagi Bowmonk Dynometer kabi asboblar tormoz samaradorligini oʻlchashga xizmat qilgan boʻlsa-da, ularning aniqligi bugungi elektron datchiklar oldida juda past boʻlgan. Bu kabi ashyolar avtomobilsozlik qanday murakkab va qiziqarli yoʻlni bosib oʻtganini yana bir bor isbotlaydi.

AvtomobilTarixAksessuarlarRetroTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Avtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarAvtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarBugun, 00:59Avtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarAvtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarBugun, 00:50Avtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarAvtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarBugun, 00:26Avtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarAvtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarBugun, 00:24Avtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarAvtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarKecha, 23:57Avtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarAvtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarKecha, 23:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan