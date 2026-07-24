Mudofaa texnologiyalari giganti Anduril qiymati 100 milliard dollarga yetishi kutilmoqda

·36·Texno
Mudofaa texnologiyalari giganti Anduril qiymati 100 milliard dollarga yetishi kutilmoqda

AQSHning mudofaa texnologiyalari sohasidagi eng yirik startaplaridan biri boʻlgan Anduril kompaniyasi yangi investitsiya bosqichi arafasida turibdi. Reuters agentligining oʻz manbalariga tayanib xabar berishicha, mazkur moliyalashtirish kampaniyasi kompaniya bozor qiymatini qariyb 100 milliard dollarga yetkazishi mumkin. Bu oʻtgan yilgi koʻrsatkichlardan deyarli uch barobar koʻp demakdir. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Kompaniya joriy yilning may oyida 5 milliard dollar investitsiya jalb qilgan va oʻshanda uning kapitallashuvi 61 milliard dollarni tashkil etgan edi. Yangi reja ikki bosqichli jarayonni koʻzda tutadi: birinchi bosqichda joriy narxlarda mablagʻ yigʻilsa, ikkinchi bosqichda investorlar yanada yuqori bahoda ulush sotib olishadi. Har ikki transh yil yakuniga qadar yopilishi kutilmoqda.

Zamonaviy urush uslubining oʻzgarishi va talabning ortishi

Anduril va shunga oʻxshash harbiy texnologik startaplarning bunday shiddatli oʻsishi bejiz emas. Dunyoda, xususan, Yaqin Sharq va Sharqiy Yevropadagi qurolli mojarolar dronlar, avtonom tizimlar va sunʼiy intellektning (AI) zamonaviy jang maydonidagi rolini tubdan oʻzgartirdi. Anʼanaviy qimmatbaho texnikalardan koʻra, arzonroq va oson almashtiriladigan "aqlli" tizimlarga boʻlgan talab keskin oshgan.

Maʼlumotlarga koʻra, joriy yilning birinchi yarmida mudofaa texnologiyalari sektoriga kiritilgan venchur investitsiyalar hajmi ikki barobarga oshib, 12 milliard dollardan oshib ketdi. Bu butun 2025-yil davomida soha startaplari jalb qilgan 10 milliard dollarlik koʻrsatkichdan ancha yuqori. Anduril hozirda AQSH Mudofaa vazirligi, Harbiy-havo kuchlari, NATO, shuningdek, Buyuk Britaniya, Niderlandiya va Polsha kabi davlatlar bilan yirik shartnomalarga ega.

Arzon va samarali qurollar davri

Sohadagi yangi tendensiya — "attritable" yaʼni yoʻqotilishi unchalik katta zarar keltirmaydigan, ommaviy ishlab chiqariladigan arzon texnikalarga oʻtishdir. Shield AI va Helsing kabi boshqa kompaniyalar ham ushbu yoʻnalishda yuz millionlab dollarlik investitsiyalarni jalb qilmoqda. Masalan, Mach Industries rahbari Itan Torntonning taʼkidlashicha, Ukraina mojarosi avtonom dronlarning anʼanaviy qimmat qurollardan samaraliroq ekanini isbotladi.

Anduril oʻzining ishlab chiqarish zanjirini mustahkamlash maqsadida raketa dvigatellari uchun qattiq yoqilgʻi ishlab chiqarish quvvatlarini ham kengaytirmoqda. Pentagon ushbu saʼy-harakatlarni qoʻllab-quvvatlab, logistik muammolarni bartaraf etish uchun kompaniyaga moliyaviy koʻmak bermoqda. Kompaniya daromadlari ham oʻsishda davom etmoqda: 2025-yilda tushum oʻtgan yilga nisbatan ikki barobar ortib, 2,2 milliard dollarni tashkil etgan.

Anduril investorlari orasida dunyoga mashhur Thrive Capital, Andreessen Horowitz va Founders Fund kabi fondlar bor. Shuningdek, AQSH vitse-prezidenti JD Vance ham kompaniyaning dastlabki investorlaridan biri hisoblanadi. Hozircha Anduril vakillari yangi investitsiya bosqichi boʻyicha rasmiy izoh berishdan bosh tortishgan.

AndurilMudofaaTexnologiyaInvestitsiyaDronlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra avtonomlik boʻyicha raqiblariga imkoniyatni boy berdiSamsung Galaxy Z Fold 8 Ultra avtonomlik boʻyicha raqiblariga imkoniyatni boy berdiBugun, 00:57Volkswagen muhandislari Rivian bilan hamkorlik ortidan noqonuniy daromad koʻrishda ayblandiVolkswagen muhandislari Rivian bilan hamkorlik ortidan noqonuniy daromad koʻrishda ayblandiBugun, 00:55Oʻrta Osiyo osmonida yangi davr: Ostonada ilk bor uchuvchisiz aerotaksi sinovdan oʻtkazildiOʻrta Osiyo osmonida yangi davr: Ostonada ilk bor uchuvchisiz aerotaksi sinovdan oʻtkazildiBugun, 00:21Rossiyaning yangilangan Yak-130M oʻquv-jangovar samolyotlari 2028-yildan yetkazib beriladiRossiyaning yangilangan Yak-130M oʻquv-jangovar samolyotlari 2028-yildan yetkazib beriladiKecha, 23:52Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqdaSamsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqdaKecha, 23:24Cognition kompaniyasi Poke startapini sotib oldi: Sunʼiy intellekt endi doʻstga aylanadiCognition kompaniyasi Poke startapini sotib oldi: Sunʼiy intellekt endi doʻstga aylanadiKecha, 23:20
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob