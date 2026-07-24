Avtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlar
Bugungi kunda haydovchilar xavfsizlik, qulaylik va ishonchlilikni zamonaviy avtomobillarning ajralmas qismi sifatida qabul qilishadi. Biroq, bir necha oʻn yillar muqaddam avtomobil egalari oʻz sayohatlarini biroz boʻlsada yengillashtirish uchun gʻalati va baʼzan kulgili koʻringan turli aksessuarlarga katta mablagʻ sarflashlariga toʻgʻri kelgan. Ushbu qurilmalarning aksariyati vaqt sinovidan oʻta olmadi, ammo ular avtosanoat evolyutsiyasining qiziqarli bosqichlarini koʻrsatib beradi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Avtomobil tarixidagi eng antiqa ishlanmalardan biri Berkeley kompaniyasi tomonidan taqdim etilgan Caravette tirkamasi edi. Zamonaviy ixcham karvonlarning ajdodi boʻlgan ushbu plastik korpusli qurilma Mini kabi kichik mashinalar orqasiga tirkash uchun moʻljallangan. Qizigʻi shundaki, oʻsha davr uchun bu oʻta qimmat zavq hisoblangan — hozirgi pul qiymatida u taxminan 2500 funt sterlingga tushar edi. Bu oddiygina plastik quti uchun ancha yuqori narx boʻlgan.
Sayohatdagi qulaylik va kutilmagan yechimlarYoʻl tirbandliklarida choy ichishni xush koʻruvchilar uchun Brexton kompaniyasi maxsus qisqichli stollarni taklif qilgan. Haydovchilar ushbu stolni rulga yoki panelga mahkamlab, chinni finjonlarda choy ichishlari mumkin edi. Shuningdek, oʻsha davrning yumshoq oʻrindiqlari kamlik qilgandek, Mosely kompaniyasi puflama yostiqlarni ham ishlab chiqargan. Ushbu aksessuar shohona qulaylik vaʼda qilsada, choʻntakdagi oʻtkir buyumlar tufayli tezda yaroqsiz holga kelishi bilan xavf solardi.
Yana bir qiziqarli yechim — quyoshdan himoyalovchi ulkan tashqi koʻziraklar edi. Bugungi kunda biz quyoshga qarshi koʻzoynak yoki qoraytirilgan oynalardan foydalansak, oʻsha paytlarda Austin A35 kabi mashinalarning tom qismiga ulkan "qanotlar" oʻrnatilgan. Bu nafaqat koʻzni quyoshdan toʻsgan, balki avtomobilga qoʻshimcha bosim kuchi (downforce) beradi deb hisoblangan, garchi bu amalda shubhali boʻlsada.
Xavfsizlik va mashhurlarning tavsiyasiHozirgi kunda Lewis Hamilton kabi yulduzlarning oddiy latta yoki tozalash vositalarini reklama qilishini tasavvur qilish qiyin. Biroq, oʻtmishda afsonaviy poygachi Stirling Moss avtomobil changini artish uchun moʻljallangan maxsus dasterlarni faol targʻib qilgan. U hatto ushbu matoni oʻzining Rojdestvo sovgʻalari roʻyxatidagi eng yaxshi narsa deb atagan. Bu oʻsha davrdagi marketingning oʻziga xos soddaligidan dalolat beradi.
- Monsall holdall — zamonaviy tom yukxonalarining (box) ilk koʻrinishi;
- Bowmonk Dynometer — panelga yopishtirib qoʻyiladigan, tormoz tizimi va yoqilgʻi sarfini oʻlchovchi qurilma;
- Delaney Galley — xavfsizlik kamarlari hali standart boʻlmagan davrda haydovchini oʻrindiqda ushlab turish uchun moʻljallangan qoʻshimcha tasmalar.
…