Avtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlar

·18·Avto
Avtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlar

Bugungi kunda haydovchilar xavfsizlik, qulaylik va ishonchlilikni zamonaviy avtomobillarning ajralmas qismi sifatida qabul qilishadi. Biroq, bir necha oʻn yillar muqaddam avtomobil egalari oʻz sayohatlarini biroz boʻlsada yengillashtirish uchun gʻalati va baʼzan kulgili koʻringan turli aksessuarlarga katta mablagʻ sarflashlariga toʻgʻri kelgan. Ushbu qurilmalarning aksariyati vaqt sinovidan oʻta olmadi, ammo ular avtosanoat evolyutsiyasining qiziqarli bosqichlarini koʻrsatib beradi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Avtomobil tarixidagi eng antiqa ishlanmalardan biri Berkeley kompaniyasi tomonidan taqdim etilgan Caravette tirkamasi edi. Zamonaviy ixcham karvonlarning ajdodi boʻlgan ushbu plastik korpusli qurilma Mini kabi kichik mashinalar orqasiga tirkash uchun moʻljallangan. Qizigʻi shundaki, oʻsha davr uchun bu oʻta qimmat zavq hisoblangan — hozirgi pul qiymatida u taxminan 2500 funt sterlingga tushar edi. Bu oddiygina plastik quti uchun ancha yuqori narx boʻlgan.

Sayohatdagi qulaylik va kutilmagan yechimlar

Yoʻl tirbandliklarida choy ichishni xush koʻruvchilar uchun Brexton kompaniyasi maxsus qisqichli stollarni taklif qilgan. Haydovchilar ushbu stolni rulga yoki panelga mahkamlab, chinni finjonlarda choy ichishlari mumkin edi. Shuningdek, oʻsha davrning yumshoq oʻrindiqlari kamlik qilgandek, Mosely kompaniyasi puflama yostiqlarni ham ishlab chiqargan. Ushbu aksessuar shohona qulaylik vaʼda qilsada, choʻntakdagi oʻtkir buyumlar tufayli tezda yaroqsiz holga kelishi bilan xavf solardi.

Yana bir qiziqarli yechim — quyoshdan himoyalovchi ulkan tashqi koʻziraklar edi. Bugungi kunda biz quyoshga qarshi koʻzoynak yoki qoraytirilgan oynalardan foydalansak, oʻsha paytlarda Austin A35 kabi mashinalarning tom qismiga ulkan "qanotlar" oʻrnatilgan. Bu nafaqat koʻzni quyoshdan toʻsgan, balki avtomobilga qoʻshimcha bosim kuchi (downforce) beradi deb hisoblangan, garchi bu amalda shubhali boʻlsada.

Xavfsizlik va mashhurlarning tavsiyasi

Hozirgi kunda Lewis Hamilton kabi yulduzlarning oddiy latta yoki tozalash vositalarini reklama qilishini tasavvur qilish qiyin. Biroq, oʻtmishda afsonaviy poygachi Stirling Moss avtomobil changini artish uchun moʻljallangan maxsus dasterlarni faol targʻib qilgan. U hatto ushbu matoni oʻzining Rojdestvo sovgʻalari roʻyxatidagi eng yaxshi narsa deb atagan. Bu oʻsha davrdagi marketingning oʻziga xos soddaligidan dalolat beradi.

  • Monsall holdall — zamonaviy tom yukxonalarining (box) ilk koʻrinishi;
  • Bowmonk Dynometer — panelga yopishtirib qoʻyiladigan, tormoz tizimi va yoqilgʻi sarfini oʻlchovchi qurilma;
  • Delaney Galley — xavfsizlik kamarlari hali standart boʻlmagan davrda haydovchini oʻrindiqda ushlab turish uchun moʻljallangan qoʻshimcha tasmalar.
Tarixga nazar tashlasak, Triumph Herald kabi avtomobillarning eshiklari yechib olingan holatda harakatlanish xavfli boʻlgani uchun ham xavfsizlik kamarlariga ehtiyoj tugʻilganini koʻramiz. Bugungi kunda biz uchun oddiy tuyulgan ABS, iqlim nazorati va xavfsizlik yostiqchalari oʻrnini bir vaqtlar mana shunday sodda va gʻaroyib ixtirolar egallagan edi. ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, ushbu aksessuarlarning aksariyati hozirda faqat kolleksionerlar va muzeylar uchun qiziqarli eksponat hisoblanadi.

AvtomobilTarixAksessuarlarRetroTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Avtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarAvtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarBugun, 00:59Avtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarAvtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarBugun, 00:50Avtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarAvtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarBugun, 00:26Avtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarAvtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarBugun, 00:24Avtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarAvtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarKecha, 23:57Avtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarAvtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarKecha, 23:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan