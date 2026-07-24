Geely kompaniyasi 1129 ot kuchiga ega Galaxy Battleship 700 yoʻltanlamasini taqdim etdi
Xitoyning Geely avtomobil giganti oʻzining yangi flagman yoʻltanlamasi — Galaxy Battleship 700 modelini rasman namoyish qildi. Ushbu avtomobil oʻzining agressiv dizayni, ulkan oʻlchamlari va gibrid tizimining mislsiz quvvati bilan jahon bozorida Land Cruiser 300 va Tank 500 kabi mashhur modellarga jiddiy raqobat tugʻdirishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Galaxy Battleship 700 tashqi koʻrinishidan klassik ramali yoʻltanlamaslarni eslatadi: burchakli kuzov shakllari, vertikal radiator panjarasi va orqa eshikka oʻrnatilgan zaxira gʻildiragi uning jiddiy xarakteridan dalolat beradi. Avtomobilning old qismida Awakening Lion of the East deb nomlangan radiator panjarasi va Eye of the Heavens svetodiodli optikasi joylashgan. Shuningdek, tom qismida avtopilot tizimi uchun xizmat qiluvchi lidar oʻrnatilgan.
Texnik koʻrsatkichlar va oʻlchamlarYangi model toʻliq oʻlchamli yoʻltanlamaslar toifasiga kiradi. Uning uzunligi 5085 mm, kengligi 1999 mm, balandligi esa 1925 mm gacha yetadi. Gʻildiraklar bazasi 2900 mm ni tashkil etadi, bu esa Land Cruiser 300 koʻrsatkichidan 50 mm ga koʻproqdir. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mashinaning klirensi 233 mm ga teng boʻlib, u 30 darajali kirish va 31 darajali chiqish burchaklariga ega, bu esa ogʻir yoʻlsizlik sharoitlarida harakatlanish imkonini beradi.
Avtomobil interyeri zamonaviy texnologiyalar va klassik ergonomika uygʻunligida yaratilgan. Salonda katta markaziy displey, uch simli rul va transmissiya rejimlarini boshqarish uchun aviatsiya shturvali koʻrinishidagi oʻziga xos selektor mavjud. Yoʻlovchilar qulayligi uchun 18,5 litrli oʻrnatilgan muzlatkich va yoʻlsizlikda yordam beruvchi yuzdan ortiq maxsus funksiyalar koʻzda tutilgan.
Gibrid tizim va quvvatGalaxy Battleship 700 modelining asosiy ustunligi uning kuch agregatidadir. Avtomobil uchta elektromotor va benzinli dvigatel asosida ishlaydigan gibrid tizim bilan jihozlangan. Tizimning umumiy quvvati 1129 ot kuchini tashkil etadi, bu esa uni oʻz sinfidagi eng kuchli seriyali gibrid yoʻltanlamaslardan biriga aylantiradi. Toʻliq uzatmali (AWD) tizim barcha versiyalarda standart ravishda taklif etiladi.
Mashinaga CATL kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan 47,14 kW·soat sigʻimli litiy-temir-fosfatli batareya oʻrnatilgan. Ushbu akkumulyator yordamida avtomobil faqat elektr energiyasining oʻzida 165 km dan 185 km gacha masofani bosib oʻta oladi. Bu koʻrsatkich shahar ichida benzin sarflamasdan harakatlanish uchun yetarlidir.
Hozircha yangi modelning narxlari eʼlon qilinmagan boʻlsa-da, Xitoy bozorida rasmiy savdolar joriy yilning oxiriga qadar boshlanishi kutilmoqda. Oʻzbekiston bozorida Geely brendining modellari mashhurligini hisobga olsak, ushbu flagman yoʻltanlamas kelajakda mahalliy avtomobil ishqibozlari eʼtiborini tortishi tayin.
…