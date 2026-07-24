Geely kompaniyasi 1129 ot kuchiga ega Galaxy Battleship 700 yoʻltanlamasini taqdim etdi

·42·Avto
Geely kompaniyasi 1129 ot kuchiga ega Galaxy Battleship 700 yoʻltanlamasini taqdim etdi

Xitoyning Geely avtomobil giganti oʻzining yangi flagman yoʻltanlamasi — Galaxy Battleship 700 modelini rasman namoyish qildi. Ushbu avtomobil oʻzining agressiv dizayni, ulkan oʻlchamlari va gibrid tizimining mislsiz quvvati bilan jahon bozorida Land Cruiser 300 va Tank 500 kabi mashhur modellarga jiddiy raqobat tugʻdirishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Galaxy Battleship 700 tashqi koʻrinishidan klassik ramali yoʻltanlamaslarni eslatadi: burchakli kuzov shakllari, vertikal radiator panjarasi va orqa eshikka oʻrnatilgan zaxira gʻildiragi uning jiddiy xarakteridan dalolat beradi. Avtomobilning old qismida Awakening Lion of the East deb nomlangan radiator panjarasi va Eye of the Heavens svetodiodli optikasi joylashgan. Shuningdek, tom qismida avtopilot tizimi uchun xizmat qiluvchi lidar oʻrnatilgan.

Texnik koʻrsatkichlar va oʻlchamlar

Yangi model toʻliq oʻlchamli yoʻltanlamaslar toifasiga kiradi. Uning uzunligi 5085 mm, kengligi 1999 mm, balandligi esa 1925 mm gacha yetadi. Gʻildiraklar bazasi 2900 mm ni tashkil etadi, bu esa Land Cruiser 300 koʻrsatkichidan 50 mm ga koʻproqdir. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mashinaning klirensi 233 mm ga teng boʻlib, u 30 darajali kirish va 31 darajali chiqish burchaklariga ega, bu esa ogʻir yoʻlsizlik sharoitlarida harakatlanish imkonini beradi.

Avtomobil interyeri zamonaviy texnologiyalar va klassik ergonomika uygʻunligida yaratilgan. Salonda katta markaziy displey, uch simli rul va transmissiya rejimlarini boshqarish uchun aviatsiya shturvali koʻrinishidagi oʻziga xos selektor mavjud. Yoʻlovchilar qulayligi uchun 18,5 litrli oʻrnatilgan muzlatkich va yoʻlsizlikda yordam beruvchi yuzdan ortiq maxsus funksiyalar koʻzda tutilgan.

Gibrid tizim va quvvat

Galaxy Battleship 700 modelining asosiy ustunligi uning kuch agregatidadir. Avtomobil uchta elektromotor va benzinli dvigatel asosida ishlaydigan gibrid tizim bilan jihozlangan. Tizimning umumiy quvvati 1129 ot kuchini tashkil etadi, bu esa uni oʻz sinfidagi eng kuchli seriyali gibrid yoʻltanlamaslardan biriga aylantiradi. Toʻliq uzatmali (AWD) tizim barcha versiyalarda standart ravishda taklif etiladi.

Mashinaga CATL kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan 47,14 kW·soat sigʻimli litiy-temir-fosfatli batareya oʻrnatilgan. Ushbu akkumulyator yordamida avtomobil faqat elektr energiyasining oʻzida 165 km dan 185 km gacha masofani bosib oʻta oladi. Bu koʻrsatkich shahar ichida benzin sarflamasdan harakatlanish uchun yetarlidir.

Hozircha yangi modelning narxlari eʼlon qilinmagan boʻlsa-da, Xitoy bozorida rasmiy savdolar joriy yilning oxiriga qadar boshlanishi kutilmoqda. Oʻzbekiston bozorida Geely brendining modellari mashhurligini hisobga olsak, ushbu flagman yoʻltanlamas kelajakda mahalliy avtomobil ishqibozlari eʼtiborini tortishi tayin.

GeelyGalaxy Battleship 700YoʻltanlamasAvtoXitoy Avtomobillari
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Avtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarAvtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarBugun, 00:59Avtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarAvtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarBugun, 00:50Avtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarAvtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarBugun, 00:26Avtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarAvtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarBugun, 00:24Avtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarAvtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarKecha, 23:57Avtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarAvtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarKecha, 23:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan