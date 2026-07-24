Startaplar olamida yoshlik shijoati: 20 yoshga yetmagan asoschilar qanday muvaffaqiyatga erishmoqda?
Bugungi kunda texnologiya olamida muvaffaqiyatga erishish uchun oʻn yillik tajriba yoki nufuzli universitet diplomiga ega boʻlish shart emas. Sunʼiy intellekt (AI) vositalarining rivojlanishi yosh tadbirkorlarga oʻz gʻoyalarini rekord darajadagi qisqa muddatlarda amalga oshirish imkonini bermoqda. TechCrunch nashri maʼlumotlariga koʻra, hozirgi avlod vakillari 20 yoshga toʻlmasidanoq millionlab dollar investitsiya jalb qilib, global bozorga chiqishga ulgurmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Qozogʻistonlik 19 yoshli Arlan Rakhmetzhanov bu boradagi eng yorqin misollardan biri. U 15 yoshida dasturlashni oʻrganishni boshlagan va oʻzining birinchi loyihasi uchun LinkedIn orqali investorlar bilan bogʻlanib, 17 yoshida ilk sarmoyasini qoʻlga kiritgan. Bugungi kunda uning Nozomio startapi AI agentlari uchun maxsus API indeksini yaratish bilan shugʻullanadi va loyiha allaqachon 6 million dollardan ortiq mablagʻ toʻplagan. Rakhmetzhanovning fikricha, yosh asoschilar orasida "yo gʻalaba, yo magʻlubiyat" tamoyili hukmron.
Tajriba oʻrnini egallayotgan shijoatIlgari Silikon vodiysi investorlari yosh asoschilardan kamida Google, Apple yoki Meta kabi gigant kompaniyalarda ishlagan boʻlishni yoki tajribali sherik bilan kelishni talab qilar edi. Biroq AI vositalari bu toʻsiqlarni olib tashladi. Endilikda investorlar nomzodning diplomiga emas, balki uning GitHub platformasidagi faolligi, ochiq kodli (open-source) loyihalardagi ishtiroki va zamonaviy texnologiyalarni qanchalik tez oʻzlashtira olishiga eʼtibor qaratmoqda.
Yana bir yosh tadbirkor Pranjali Awasthi 19 yoshida Slashy startapiga asos soldi. U oʻz gʻoyasini amalga oshirish uchun nafaqat maktabni, balki nufuzli Georgia Tech universitetini ham tashlab ketdi. Awasthining taʼkidlashicha, bir necha yil avval investorlar uning yoshiga shubha bilan qarashgan boʻlsa, hozirda 18-19 yoshli yoshlarning yirik loyihalarni boshqarishi odatiy holga aylanib bormoqda.
Vermilion venchur fondi hamkori Ashley Smithning soʻzlariga koʻra, yosh tadbirkorlarning ustunligi ularning qoʻrquvdan xoli ekanligi va tinimsiz eksperiment qilishga tayyorligidadir. Uning portfelidagi kompaniyalarning salmoqli qismi 30 yoshgacha boʻlgan yoshlar tomonidan boshqariladi. "Ularda tajriba yetishmasligi mumkin, lekin bu boʻshliqni ular hayratlanarli darajadagi gʻayrat bilan toʻldirishadi", deydi ekspert.
Katta sarmoya va masʼuliyat bosimiBiroq bunday erta muvaffaqiyatning oʻziga yarasha qiyinchiliklari ham bor. Bozor endi yosh tadbirkorlarga uzoq vaqt oʻrganish va xato qilish imkonini bermayapti. Millionlab dollar sarmoya olgan yosh asoschilar bir necha yil emas, balki bir necha oy ichida sezilarli oʻsish koʻrsatkichlarini namoyish etishlari shart. Har bir notoʻgʻri qadam ijtimoiy tarmoqlarda ommaviy ravishda muhokama qilinishi esa psixologik bosimni yanada oshiradi.
Oʻzbekiston va Markaziy Osiyo mintaqasi uchun ham bu tendensiya begona emas. Arlan Rakhmetzhanov kabi qoʻshni davlat vakillarining muvaffaqiyati mintaqadagi yosh dasturchilar uchun oʻziga xos motivatsiya boʻlib xizmat qiladi. Bugungi kunda quyidagi omillar yoshlarning IT sohasida tezroq yuksalishiga yordam bermoqda:
- AI vositalari yordamida kod yozish jarayonining tezlashishi;
- Onlayn akseleratorlar va pre-seed fondlarining koʻpayishi;
- Global hamjamiyat va ochiq kodli kutubxonalarning ochiqligi;
- Masofaviy ishlash va xalqaro investorlar bilan bevosita muloqot qilish imkoniyati.
…