Startaplar olamida yoshlik shijoati: 20 yoshga yetmagan asoschilar qanday muvaffaqiyatga erishmoqda?

·30·Texno
Startaplar olamida yoshlik shijoati: 20 yoshga yetmagan asoschilar qanday muvaffaqiyatga erishmoqda?

Bugungi kunda texnologiya olamida muvaffaqiyatga erishish uchun oʻn yillik tajriba yoki nufuzli universitet diplomiga ega boʻlish shart emas. Sunʼiy intellekt (AI) vositalarining rivojlanishi yosh tadbirkorlarga oʻz gʻoyalarini rekord darajadagi qisqa muddatlarda amalga oshirish imkonini bermoqda. TechCrunch nashri maʼlumotlariga koʻra, hozirgi avlod vakillari 20 yoshga toʻlmasidanoq millionlab dollar investitsiya jalb qilib, global bozorga chiqishga ulgurmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Qozogʻistonlik 19 yoshli Arlan Rakhmetzhanov bu boradagi eng yorqin misollardan biri. U 15 yoshida dasturlashni oʻrganishni boshlagan va oʻzining birinchi loyihasi uchun LinkedIn orqali investorlar bilan bogʻlanib, 17 yoshida ilk sarmoyasini qoʻlga kiritgan. Bugungi kunda uning Nozomio startapi AI agentlari uchun maxsus API indeksini yaratish bilan shugʻullanadi va loyiha allaqachon 6 million dollardan ortiq mablagʻ toʻplagan. Rakhmetzhanovning fikricha, yosh asoschilar orasida "yo gʻalaba, yo magʻlubiyat" tamoyili hukmron.

Tajriba oʻrnini egallayotgan shijoat

Ilgari Silikon vodiysi investorlari yosh asoschilardan kamida Google, Apple yoki Meta kabi gigant kompaniyalarda ishlagan boʻlishni yoki tajribali sherik bilan kelishni talab qilar edi. Biroq AI vositalari bu toʻsiqlarni olib tashladi. Endilikda investorlar nomzodning diplomiga emas, balki uning GitHub platformasidagi faolligi, ochiq kodli (open-source) loyihalardagi ishtiroki va zamonaviy texnologiyalarni qanchalik tez oʻzlashtira olishiga eʼtibor qaratmoqda.

Yana bir yosh tadbirkor Pranjali Awasthi 19 yoshida Slashy startapiga asos soldi. U oʻz gʻoyasini amalga oshirish uchun nafaqat maktabni, balki nufuzli Georgia Tech universitetini ham tashlab ketdi. Awasthining taʼkidlashicha, bir necha yil avval investorlar uning yoshiga shubha bilan qarashgan boʻlsa, hozirda 18-19 yoshli yoshlarning yirik loyihalarni boshqarishi odatiy holga aylanib bormoqda.

Vermilion venchur fondi hamkori Ashley Smithning soʻzlariga koʻra, yosh tadbirkorlarning ustunligi ularning qoʻrquvdan xoli ekanligi va tinimsiz eksperiment qilishga tayyorligidadir. Uning portfelidagi kompaniyalarning salmoqli qismi 30 yoshgacha boʻlgan yoshlar tomonidan boshqariladi. "Ularda tajriba yetishmasligi mumkin, lekin bu boʻshliqni ular hayratlanarli darajadagi gʻayrat bilan toʻldirishadi", deydi ekspert.

Katta sarmoya va masʼuliyat bosimi

Biroq bunday erta muvaffaqiyatning oʻziga yarasha qiyinchiliklari ham bor. Bozor endi yosh tadbirkorlarga uzoq vaqt oʻrganish va xato qilish imkonini bermayapti. Millionlab dollar sarmoya olgan yosh asoschilar bir necha yil emas, balki bir necha oy ichida sezilarli oʻsish koʻrsatkichlarini namoyish etishlari shart. Har bir notoʻgʻri qadam ijtimoiy tarmoqlarda ommaviy ravishda muhokama qilinishi esa psixologik bosimni yanada oshiradi.

Oʻzbekiston va Markaziy Osiyo mintaqasi uchun ham bu tendensiya begona emas. Arlan Rakhmetzhanov kabi qoʻshni davlat vakillarining muvaffaqiyati mintaqadagi yosh dasturchilar uchun oʻziga xos motivatsiya boʻlib xizmat qiladi. Bugungi kunda quyidagi omillar yoshlarning IT sohasida tezroq yuksalishiga yordam bermoqda:

  • AI vositalari yordamida kod yozish jarayonining tezlashishi;
  • Onlayn akseleratorlar va pre-seed fondlarining koʻpayishi;
  • Global hamjamiyat va ochiq kodli kutubxonalarning ochiqligi;
  • Masofaviy ishlash va xalqaro investorlar bilan bevosita muloqot qilish imkoniyati.
Xulosa qilib aytganda, texnologiyalar olamida yosh endi toʻsiq emas, balki afzallikka aylanmoqda. Ammo bu yoʻlni tanlagan yoshlar nafaqat texnik bilimga, balki ulkan masʼuliyat va bozorning shafqatsiz talablariga ham tayyor boʻlishlari lozim.

TexnologiyaStartapSunʼiy IntellektSilikon VodiysiIT-Tadbirkorlik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra avtonomlik boʻyicha raqiblariga imkoniyatni boy berdiSamsung Galaxy Z Fold 8 Ultra avtonomlik boʻyicha raqiblariga imkoniyatni boy berdiBugun, 00:57Volkswagen muhandislari Rivian bilan hamkorlik ortidan noqonuniy daromad koʻrishda ayblandiVolkswagen muhandislari Rivian bilan hamkorlik ortidan noqonuniy daromad koʻrishda ayblandiBugun, 00:55Oʻrta Osiyo osmonida yangi davr: Ostonada ilk bor uchuvchisiz aerotaksi sinovdan oʻtkazildiOʻrta Osiyo osmonida yangi davr: Ostonada ilk bor uchuvchisiz aerotaksi sinovdan oʻtkazildiBugun, 00:21Rossiyaning yangilangan Yak-130M oʻquv-jangovar samolyotlari 2028-yildan yetkazib beriladiRossiyaning yangilangan Yak-130M oʻquv-jangovar samolyotlari 2028-yildan yetkazib beriladiKecha, 23:52Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqdaSamsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqdaKecha, 23:24Cognition kompaniyasi Poke startapini sotib oldi: Sunʼiy intellekt endi doʻstga aylanadiCognition kompaniyasi Poke startapini sotib oldi: Sunʼiy intellekt endi doʻstga aylanadiKecha, 23:20
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob