Astanada havo taksisi uchdi: navbatda nima bo‘ladi?

·51·Texno
Astanada havo taksisi uchdi: navbatda nima bo‘ladi?

Qozog‘iston poytaxti osmonida ilk bor yo‘lovchi tashishga mo‘ljallangan elektr havo taksisi namoyish parvozini amalga oshirdi. Bir uchuvchi va besh yo‘lovchiga mo‘ljallangan apparat 200 kilometrgacha uchishi mumkin — ammo bu hali Astana ko‘chalari uzra muntazam havo qatnovi boshlandi degani emas.

Yangi transport turini kundalik xizmatga aylantirish uchun qonunning o‘zi kamlik qiladi. Mamlakat oldida sertifikatlash, xavfsizlik, vertiportlar va raqamli havo harakatini boshqarish tizimini yaratishdek katta vazifalar turibdi.

Poytaxtdagi ilk parvoz qayerda o‘tkazildi?

Namoyish parvozi 24 iyul kuni Astanadagi «Qazanat» ot poygasi maydonida, «Kelajak o‘yinlari — 2026» xalqaro turniri dasturi doirasida tashkil etildi.

Tadbir Qozog‘istonning Alatau Advance Air Group Ltd. kompaniyasi va Xitoyning AutoFlight ishlab chiqaruvchisi hamkorligida o‘tkazildi. Osmonga AutoFlight Prosperity rusumli elektr vertikal uchish va qo‘nish apparati — eVTOL ko‘tarildi.

Astanadagi parvoz Qozog‘iston poytaxtida o‘tkazilgan birinchi havo taksisi namoyishi bo‘ldi.

Xavfsizlik talablariga muvofiq, sinov paytida apparat bortida yo‘lovchilar bo‘lmagan. Tashkilotchilar buni yangi havo kemasining parvoz xususiyatlari va tizimlar ishonchliligini baholash uchun qo‘llanadigan standart amaliyot sifatida izohladi.

Havo taksisi nimalarga qodir?

Namoyish etilgan AutoFlight Prosperity olti kishilik salonga ega:

  • bir nafar uchuvchi;

  • besh nafar yo‘lovchi;

  • maksimal tezlik — soatiga 200 kilometrgacha;

  • bir quvvatlanishdagi masofa — 200 kilometrgacha;

  • elektr dvigatellari soni — 13 ta.

Apparat odatdagi uchish-qo‘nish yo‘lagiga muhtoj emas: u tik ko‘tarilib, belgilangan balandlikka yetgach samolyot kabi oldinga harakatlanadi. Ishlab chiqaruvchi va tashkilotchilar uning an’anaviy havo kemalariga nisbatan ancha past shovqinda ishlashi hamda parvoz paytida to‘g‘ridan to‘g‘ri karbonat angidrid chiqarmasligini ta’kidlamoqda.

Bu xususiyatlar kelajakda havo taksisidan shaharlararo qisqa qatnovlar, sayyohlik yo‘nalishlari, tezkor yuk yetkazish, tibbiy yordam va favqulodda vaziyatlarda foydalanish imkonini berishi mumkin.

Loyiha 1,5 yilda qanday bosqichga yetdi?

AAAG rahbari Sergey Xegayning aytishicha, jamoa bir yarim yil ichida xalqaro tajribani o‘rganishdan infratuzilma qurish va real namoyish parvozlarini tashkil etishgacha bo‘lgan yo‘lni bosib o‘tgan.

Uning ta’kidlashicha, havo taksisining o‘zi yangi tizimning faqat bir qismi hisoblanadi. To‘liq shahar havo mobilligini ishga tushirish uchun quyidagilar zarur:

  • havo taksilari qo‘nadigan vertiportlar;

  • raqamli parvoz boshqaruvi;

  • havo harakatini muvofiqlashtirish tizimi;

  • texnik xizmat ko‘rsatish markazlari;

  • sertifikatlash va xavfsizlik standartlari;

  • uchuvchi, muhandis va operatorlarni tayyorlash.

«Bu havo operatorlari, raqamli platformalar, texnik xizmat, apparatlarni yig‘ish, ehtiyot qismlar ishlab chiqarish va dasturiy ta’minotni birlashtiradigan yangi yuqori texnologiyali sanoatdir», — dedi Sergey Xegay.

Demak, loyiha bitta futuristik apparatni uchirish bilan cheklanmaydi. Reja butunlay yangi transport va texnologiya ekotizimini shakllantirishni ko‘zda tutmoqda.

Qozog‘iston havo taksilari uchun qonun qabul qildi

Qozog‘iston prezidenti Qosim-Jomart Toqayev 2026 yil 24 iyunda ilg‘or transport texnologiyalarini tartibga soluvchi qonunni imzoladi.

Hujjatda ilk bor:

  • eVTOL apparatlarining huquqiy maqomi;

  • vertiportlarning ishlash tartibi;

  • shahar va mintaqaviy havo mobilligi tushunchalari;

  • ishlab chiqaruvchi va operatorlarni sertifikatlash;

  • uchuvchisiz havo harakatini raqamli boshqarish;

  • kiberxavfsizlik talablari belgilandi.

Yangi huquqiy baza texnologiyani eksperimental namoyishlardan amaliy bozorga olib chiqish uchun zamin yaratadi. Biroq har bir apparat va operator baribir alohida sertifikatdan o‘tishi, parvoz yo‘nalishlari esa xavfsizlik talablariga moslashtirilishi kerak.

Bu Qozog‘istondagi birinchi sinov emas

Mamlakatda havo taksisining ilk namoyish parvozi 19 may kuni Alatau shahrida o‘tkazilgan edi. U yerda Qozog‘istonning birinchi to‘liq vertiporti va UAM Center Eurasia shahar havo mobilligi markazi barpo etilmoqda.

Astanadagi parvoz esa texnologiyani mamlakat poytaxtida keng jamoatchilikka ko‘rsatgan navbatdagi bosqich bo‘ldi. AAAG va AutoFlight o‘rtasida yana 50 ta V2000 va V5000 turkumidagi eVTOL apparatlarini yetkazib berish bo‘yicha memorandum ham imzolangan.

Havo taksisida qachon uchish mumkin bo‘ladi?

Hozircha Qozog‘istonda tijoriy havo taksisi qatnovlari boshlanadigan aniq sana e’lon qilinmagan. Namoyish parvozi texnologiya ishlayotganini ko‘rsatdi, ammo yo‘lovchi tashish uchun yana bir nechta bosqichdan o‘tish lozim:

  • apparatni mahalliy sertifikatlash;

  • vertiportlar tarmog‘ini qurish;

  • xavfsiz parvoz yo‘laklarini belgilash;

  • ob-havo va favqulodda vaziyatlar tartibini ishlab chiqish;

  • uchuvchilar va texnik xodimlarni tayyorlash;

  • xizmat narxi va sug‘urta mexanizmlarini belgilash.

Shu sabab Astana osmonidagi parvozni tayyor transport xizmati emas, kelajak tizimining birinchi ochiq namoyishi deb baholash to‘g‘riroq.

Bir paytlar smartfon ham fantastikadek tuyulgan. Endi navbat tirbandlik ustidan uchib o‘tishga kelmoqda — faqat qonun, xavfsizlik va infratuzilma texnologiya tezligiga yetib olsa bo‘ldi.

Qozog'istonAstanaAutoFlightProsperityAlatau Advance Air Group
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

OpenAI Oq uyga yangi avlod sunʼiy intellekt modelini taqdim etadiOpenAI Oq uyga yangi avlod sunʼiy intellekt modelini taqdim etadiBugun, 01:23Canon uchta yangi kamerani roʻyxatdan oʻtkazdi: nima maʼlumCanon uchta yangi kamerani roʻyxatdan oʻtkazdi: nima maʼlumBugun, 00:59Xitoyning sun'iy intellekt modellari atrofidagi vahima: AQSh texnologiya bozori nima deydiXitoyning sun'iy intellekt modellari atrofidagi vahima: AQSh texnologiya bozori nima deydiBugun, 00:52Minecraft talablari 17 yilda ilk bor keskin oshirildiMinecraft talablari 17 yilda ilk bor keskin oshirildiBugun, 00:23Samsung Galaxy A57 va Galaxy A27 uchun iyul yangilanishi chiqdiSamsung Galaxy A57 va Galaxy A27 uchun iyul yangilanishi chiqdiKecha, 23:58NASA kadrlar inqirozi qurshovida: Agentlikning har beshinchi xodimi ishdan ketdiNASA kadrlar inqirozi qurshovida: Agentlikning har beshinchi xodimi ishdan ketdiKecha, 23:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob