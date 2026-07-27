Vostochniy kosmodromi uchun yangi Sahalin oʻlchov punkti tayyor
Rossiyaning «Roskosmos» davlat korporatsiyasiga kiruvchi «Rossiyskie kosmicheskie sistemi» xoldingi Vostochniy kosmodromidan amalga oshiriladigan raketa uchirishlarini kuzatishga moʻljallangan «Sahalin» трассавий oʻlchov punktining sinov ishlarini muvaffaqiyatli yakunladi. Ushbu zamonaviy obyekt fazoviy qurilmalarni boshqarish, telemetrik maʼlumotlarni qabul qilish hamda kosmik parvozlarni toʻlaqonli kuzatib borish uchun maxsus tayyorlangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com nashrining xabar berishicha, yangi kompleks tarkibiga yuqori aniq ishlovchi antenna tizimlari va yerusti sunʼiy yoʻldosh aloqa stansiyasi kiritilgan. Mutaxassislar ushbu infratuzilmani kelgusida yana-da kengaytirishni rejalashtirgan boʻlib, bu kosmik tarmoq imkoniyatlarini sezilarli darajada oshiradi.
Infratuzilmani kengaytirish rejalariKelgusida «Sahalin» punktining imkoniyatlarini yanada oshirish maqsadida qoʻshimcha uskunalar va stansiyalarni oʻrnatish koʻzda tutilgan. Xususan, bu yerda Yerni masofadan zondlash yoʻldoshlaridan maʼlumotlarni qabul qiluvchi kompleks, komanda-oʻlchov stansiyalari hamda xalqaro qidiruv-qutqaruv tizimi boʻlgan KOSPAS-SARSAT jihozlarini joylashtirish rejalashtirilgan.
Mazkur tizimlarning barchasi kelgusida kosmik parvozlarning xavfsizligini taʼminlash va favqulodda vaziyatlarda tezkor harakat qilish imkonini beradi. Har bir yangi modul yagona texnologik tarmoqqa birlashtirilib, kosmodrom faoliyatining uzluksizligini kafolatlaydi.
Ekstremal sharoitlardagi sinovlarMutaxassislar tomonidan oʻtkazilgan sinov jarayonlarida butun texnologik modullar va antennalar majmuasi oʻta ogʻir iqlim hamda tashqi muhit sharoitlariga chidamliligini toʻlaqonli namoyish etdi. Uskunalar oʻzining barqaror ishlashini quyidagi omillar taʼsirida ham saqlab qoldi:
- Shoʻr dengiz tumanining doimiy taʼsiri
- Kuchli va keskin esuvchi shamollar
- Seysmik yuklamalar va tebranishlar
…