Vostochniy kosmodromi uchun yangi Sahalin oʻlchov punkti tayyor

·0·Texno
Vostochniy kosmodromi uchun yangi Sahalin oʻlchov punkti tayyor

Rossiyaning «Roskosmos» davlat korporatsiyasiga kiruvchi «Rossiyskie kosmicheskie sistemi» xoldingi Vostochniy kosmodromidan amalga oshiriladigan raketa uchirishlarini kuzatishga moʻljallangan «Sahalin» трассавий oʻlchov punktining sinov ishlarini muvaffaqiyatli yakunladi. Ushbu zamonaviy obyekt fazoviy qurilmalarni boshqarish, telemetrik maʼlumotlarni qabul qilish hamda kosmik parvozlarni toʻlaqonli kuzatib borish uchun maxsus tayyorlangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com nashrining xabar berishicha, yangi kompleks tarkibiga yuqori aniq ishlovchi antenna tizimlari va yerusti sunʼiy yoʻldosh aloqa stansiyasi kiritilgan. Mutaxassislar ushbu infratuzilmani kelgusida yana-da kengaytirishni rejalashtirgan boʻlib, bu kosmik tarmoq imkoniyatlarini sezilarli darajada oshiradi.

Infratuzilmani kengaytirish rejalari

Kelgusida «Sahalin» punktining imkoniyatlarini yanada oshirish maqsadida qoʻshimcha uskunalar va stansiyalarni oʻrnatish koʻzda tutilgan. Xususan, bu yerda Yerni masofadan zondlash yoʻldoshlaridan maʼlumotlarni qabul qiluvchi kompleks, komanda-oʻlchov stansiyalari hamda xalqaro qidiruv-qutqaruv tizimi boʻlgan KOSPAS-SARSAT jihozlarini joylashtirish rejalashtirilgan.

Mazkur tizimlarning barchasi kelgusida kosmik parvozlarning xavfsizligini taʼminlash va favqulodda vaziyatlarda tezkor harakat qilish imkonini beradi. Har bir yangi modul yagona texnologik tarmoqqa birlashtirilib, kosmodrom faoliyatining uzluksizligini kafolatlaydi.

Ekstremal sharoitlardagi sinovlar

Mutaxassislar tomonidan oʻtkazilgan sinov jarayonlarida butun texnologik modullar va antennalar majmuasi oʻta ogʻir iqlim hamda tashqi muhit sharoitlariga chidamliligini toʻlaqonli namoyish etdi. Uskunalar oʻzining barqaror ishlashini quyidagi omillar taʼsirida ham saqlab qoldi:

  • Shoʻr dengiz tumanining doimiy taʼsiri
  • Kuchli va keskin esuvchi shamollar
  • Seysmik yuklamalar va tebranishlar
Olingan ijobiy natijalar ushbu oʻlchov punktining murakkab geografik va ob-havo sharoitlarida ham uzluksiz ishlashiga ishonch beradi. Mutaxassislar taʼkidlashicha, Vostochniy kosmodromi uchun bu kabi yuqori texnologik obyektlarning ishga tushirilishi kelgusi kosmik dasturlarni amalga oshirishda muhim qadam hisoblanadi.

KosmosRoskosmosVostochniySahalinTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei Mate 80 smartfonlari rekord darajada tez sotilmoqdaHuawei Mate 80 smartfonlari rekord darajada tez sotilmoqdaBugun, 11:52AOC kompaniyasi 30 dollardan arzon va zamonaviy CG350B korpusini taqdim etdiAOC kompaniyasi 30 dollardan arzon va zamonaviy CG350B korpusini taqdim etdiBugun, 11:25Vivo X300e taqdim etildi: 7200 mA•ch batareya va Snapdragon 8 Gen 5Vivo X300e taqdim etildi: 7200 mA•ch batareya va Snapdragon 8 Gen 5Bugun, 09:57Sunʼiy intellekt vositalari suhbatlarni ogohlantirishsiz yoppasiga yozib olmoqdaSunʼiy intellekt vositalari suhbatlarni ogohlantirishsiz yoppasiga yozib olmoqdaBugun, 08:56Xitoy dunyoda ilk bor dengiz tubidan 2000 MW quvvatli superkabel oʻtkazdiXitoy dunyoda ilk bor dengiz tubidan 2000 MW quvvatli superkabel oʻtkazdiBugun, 05:25Fizikaviy AI uchun yangi qadam: Miya toʻlqinlari robotlarni qanday oʻqitadi?Fizikaviy AI uchun yangi qadam: Miya toʻlqinlari robotlarni qanday oʻqitadi?Bugun, 05:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob