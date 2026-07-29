AQSh Xitoydan keladigan gumanoid robotlar importini taqiqladi
AQSh Federal aloqa komissiyasi (FCC) Xitoyda ishlab chiqarilgan yangi insoniy va toʻrt oyoqli robotlarni mamlakatga olib kirishni taqiqlovchi qatʼiy choralarni joriy qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur cheklovlar qatoriga qayta tiklanadigan energiya manbalari hamda akkumulyatorlarni elektr tarmoqlari va maʼlumotlar markazlari uskunalariga ulash imkonini beruvchi tarmoqqa ulangan inverterlar ham kiritilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ushbu cheklovlar Donald Tramp maʼmuriyati Qoʻshma Shtatlarning sunʼiy intellekt taʼminot zanjirini Xitoydan kelib chiqishi mumkin boʻlgan kiberxurujlar, maʼlumotlar oʻgʻirlanishi va boshqa xavflardan himoya qilishni maqsad qilganini koʻrsatadi. Shuningdek, mazkur siyosat kompaniyalarni ishlab chiqarish jarayonlarini AQSh hududiga koʻchirishga undashga qaratilgan.
Milliy xavfsizlik va kiberxavfsizlik tahdidlariFederal aloqa komissiyasi bayonotida taʼkidlanishicha, ushbu qurilmalar Amerika iqtisodiyoti hamda milliy xavfsizligiga putur yetkazishi mumkin boʻlgan zaifliklarni keltirib chiqarishi ehtimoli yuqori. Xususan, ular AQShning muhim infratuzilmasi uchun jiddiy kiberxavfsizlik tahdidini tugʻdirishi mumkin.
Komissiya raisi Brendan Карр oʻzining press-relizida FCC Amerikaning muhim taʼminot zanjirlari xavfsizligini taʼminlashga oʻz hissasini qoʻshishda davom etishini alohida taʼkidlab oʻtdi. Bu choralar mamlakat texnologik suverenitetini mustahkamlash yoʻlidagi navbatdagi qadam sifatida baholanmoqda.
Tomonlar munosabatlari va Xitoyning javob choralariVashingtondagi Xitoy elchixonasi mazkur qarorga keskin munosabat bildirib, Pekin Qoʻshma Shtatlarni ikki mamlakat ishbilarmon doiralarining obyektiv va ratsional ovozlariga quloq tutishga chaqirishini maʼlum qildi. Elchixona xitoylik kompaniyalarni qoralash va ularga sanksiyalar bilan tahdid qilishni toʻxtatish kerakligini talab qildi.
Shuningdek, Xitoy hukumati oʻz manfaatlariga jiddiy ziyon yetkazuvchi har qanday harakatlarga qarshi barcha zarur choralarni koʻrishi maʼlum qilindi. AQSh Moliya vaziri Skott Bessent esa oʻz navbatida sunʼiy intellekt sohasida ishlayotgan xitoylik kompaniyalar Amerika intellektual mulkini oʻgʻirlagani uchun AQSh sanksiyalariga duch kelishi mumkinligi haqida ogohlantirdi.
…