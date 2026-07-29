AQSh Xitoydan keladigan gumanoid robotlar importini taqiqladi

·38·Texno
AQSh Xitoydan keladigan gumanoid robotlar importini taqiqladi

AQSh Federal aloqa komissiyasi (FCC) Xitoyda ishlab chiqarilgan yangi insoniy va toʻrt oyoqli robotlarni mamlakatga olib kirishni taqiqlovchi qatʼiy choralarni joriy qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur cheklovlar qatoriga qayta tiklanadigan energiya manbalari hamda akkumulyatorlarni elektr tarmoqlari va maʼlumotlar markazlari uskunalariga ulash imkonini beruvchi tarmoqqa ulangan inverterlar ham kiritilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ushbu cheklovlar Donald Tramp maʼmuriyati Qoʻshma Shtatlarning sunʼiy intellekt taʼminot zanjirini Xitoydan kelib chiqishi mumkin boʻlgan kiberxurujlar, maʼlumotlar oʻgʻirlanishi va boshqa xavflardan himoya qilishni maqsad qilganini koʻrsatadi. Shuningdek, mazkur siyosat kompaniyalarni ishlab chiqarish jarayonlarini AQSh hududiga koʻchirishga undashga qaratilgan.

Milliy xavfsizlik va kiberxavfsizlik tahdidlari

Federal aloqa komissiyasi bayonotida taʼkidlanishicha, ushbu qurilmalar Amerika iqtisodiyoti hamda milliy xavfsizligiga putur yetkazishi mumkin boʻlgan zaifliklarni keltirib chiqarishi ehtimoli yuqori. Xususan, ular AQShning muhim infratuzilmasi uchun jiddiy kiberxavfsizlik tahdidini tugʻdirishi mumkin.

Komissiya raisi Brendan Карр oʻzining press-relizida FCC Amerikaning muhim taʼminot zanjirlari xavfsizligini taʼminlashga oʻz hissasini qoʻshishda davom etishini alohida taʼkidlab oʻtdi. Bu choralar mamlakat texnologik suverenitetini mustahkamlash yoʻlidagi navbatdagi qadam sifatida baholanmoqda.

Tomonlar munosabatlari va Xitoyning javob choralari

Vashingtondagi Xitoy elchixonasi mazkur qarorga keskin munosabat bildirib, Pekin Qoʻshma Shtatlarni ikki mamlakat ishbilarmon doiralarining obyektiv va ratsional ovozlariga quloq tutishga chaqirishini maʼlum qildi. Elchixona xitoylik kompaniyalarni qoralash va ularga sanksiyalar bilan tahdid qilishni toʻxtatish kerakligini talab qildi.

Shuningdek, Xitoy hukumati oʻz manfaatlariga jiddiy ziyon yetkazuvchi har qanday harakatlarga qarshi barcha zarur choralarni koʻrishi maʼlum qilindi. AQSh Moliya vaziri Skott Bessent esa oʻz navbatida sunʼiy intellekt sohasida ishlayotgan xitoylik kompaniyalar Amerika intellektual mulkini oʻgʻirlagani uchun AQSh sanksiyalariga duch kelishi mumkinligi haqida ogohlantirdi.

AQShXitoyRobotlarSunʼiy intellektKiberxavfsizlik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sunʼiy intellekt biznesga kutilgan daromad keltirmadi: kompaniyalarning 95 foizi natija koʻrmadiSunʼiy intellekt biznesga kutilgan daromad keltirmadi: kompaniyalarning 95 foizi natija koʻrmadiBugun, 16:57Rocket Lab AQSh mudofaasi uchun rekord qiymatdagi shartnomani qoʻlga kiritdiRocket Lab AQSh mudofaasi uchun rekord qiymatdagi shartnomani qoʻlga kiritdiBugun, 16:24Sun'iy intellekt kontentiga qarshi kurashuvchi Pangram 9 million dollar investitsiya jalb qildiSun'iy intellekt kontentiga qarshi kurashuvchi Pangram 9 million dollar investitsiya jalb qildiBugun, 16:24Elon Musk Marsga ilk insonlarni qachon yuborilishini aytdiElon Musk Marsga ilk insonlarni qachon yuborilishini aytdiBugun, 15:57Tesla Arizona quyosh elektr stansiyasi quvvatining 90 foizini band qildiTesla Arizona quyosh elektr stansiyasi quvvatining 90 foizini band qildiBugun, 14:52CATL daromadliligi boʻyicha yirik avtoishlab chiqaruvchilardan oʻzib ketdiCATL daromadliligi boʻyicha yirik avtoishlab chiqaruvchilardan oʻzib ketdiBugun, 13:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob