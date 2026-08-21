Agressiv haydash elektromobil akkumulyatorini 2,5 barobar tezroq ishdan chiqaradi

·7·Texno
Agressiv haydash elektromobil akkumulyatorini 2,5 barobar tezroq ishdan chiqaradi
Qisqacha

Shanxay elektrotexnika universiteti tadqiqotchilari agressiv haydash elektromobil akkumulyatori resursini odatdagidan 2,5 barobar tezroq kamaytirishini aniqladi. Guanchjou shahrida 2022-yil davomida foydalanilgan 15 ta elektromobil ma'lumotlari tahlili keskin tezlanishlar, yuqori moment va takroriy gaz-tormoz sikllari batareyaga eng katta yuklama berishini ko'rsatdi.

Zamonaviy elektromobillarning eng qimmatbaho va asosiy qismi boʻlgan tortish batareyalari tezroq eskirishining asosiy sabablaridan biri maʼlum boʻldi. Shanxay elektrotexnika universiteti tadqiqotchilari olib borgan ilmiy tahlillarga koʻra, avtomobilni agressiv tarzda boshqarish akkumulyator resursini odatdagidan 2,5 barobar tezroq kamaytirishi aniqlandi. Ushbu xulosa kelgusida ekologik toza transport vositalaridan foydalanish madaniyatiga yangi yondashuvlarni olib kirishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mutaxassislar oʻz ishida Guanchjou shahrida 2022-yil davomida foydalanilgan 15 ta elektromobilning real ekspluatatsiya maʼlumotlaridan foydalanishdi. Avtomobil tezligi, akkumulyator toki, quvvat darajasi, kuchlanish hamda harorat koʻrsatkichlari har 10 soniyada qayd etib borilgan. Sunʼiy intellekt va mashinali oʻqitish texnologiyalari yordamida haydovchilar eng vazmin va tejamkordan tortib to eng agressiv uslubgacha boʻlgan beshta guruhga boʻlib chiqildi.

Xavfli omil: tezlik emas, balki quvvat soʻrovi

Oʻtkazilgan tahlillar shuni koʻrsatdiki, batareya uchun asosiy xavf yuqori tezlikning oʻzi emas, balki akkumulyatordan bir yoʻla katta quvvat talab qilish ekan. Xususan, keskin harakatlanishlar, yuqori momentli shiddatli tezlanishlar hamda tezkorlik bilan takrorlanib turuvchi gaz va tormoz sikllari akkumulyatorga eng ogʻir yuklamani beradi. Shu boisdan, shahar sharoitidagi doimiy keskin tezlanishlar avtomagistrallar boʻylab tekis va tez harakatlanishga qaraganda batareyaga koʻproq zarar yetkazishi maʼlum boʻldi.

Haydovchilarning harakat uslublari oʻrtasidagi tafovut juda katta ekanligi aniqlandi. Eng agressiv guruhdagi haydovchilarda akkumulyator eskirishiga sabab boʻluvchi momentli yuklama darajasi eng xotirjam haydovchilarnikiga nisbatan 18,4 barobar yuqori boʻlib chiqdi. Shuningdek, agressiv haydash chogʻida batareyaning oʻrtacha toki 66,02 A ga yetgan boʻlsa, vazmin harakatlanganda bu koʻrsatkich atigi 20,56 A ni tashkil etdi.

Uzoq muddatli oqibatlar va simulyatsiya natijalari

Tadqiqotchilar boshqaruv uslubini agressivdan tejamkoriigiga oʻzgartirish qanday natija berishini ham modellashtirib koʻrishdi. Boshqa barcha sharoitlar oʻzgarmasdan qolganda, faqat haydash madaniyatining oʻzgarishi batareyaning qisqa muddatli eskirish stressini 91,3 foizga kamaytirish imkonini berdi. Biroq olimlar uzoq muddatli prognozlarni matematik modellar asosida hisoblab chiqqanini alohida taʼkidlashmoqda.

Modelga koʻra, 1000 ta quvvatlash va zaryadni yoʻqotish siklidan soʻng eng ehtiyotkorona haydash stilida batareya oʻz boshlangʻich sigʻimining taxminan 21,15 foizini yoʻqotadi. Eng agressiv ssenariyda esa bu koʻrsatkich 53,22 foizgacha yetadi. Shuni yodda tutish kerakki, real sharoitda batareya resursiga kimyoviy tarkib, tashqi muhit harorati, sovutish tizimi va boshqa koʻplab omillar ham taʼsir koʻrsatadi.

IXBT.com xabar berishicha, ushbu tadqiqot haydash uslubi akkumulyator eskirishida mustaqil muhim omil ekanini yaqqol koʻrsatib berdi. Elektromobil egalaridan sekin harakatlanish talab etilmasa-da, faqatgina silliq tezlanishlar va keskin startlarni qisqartirish orqali mashinaning eng qimmat qismini uzoqroq muddat saqlab qolish mumkin.

ElektromobilBatareyaTexnologiyaAvtomobilTadqiqot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samsung texnologiyalarini oʻgʻirlagan muhandis 7 yilga hukm qilindiSamsung texnologiyalarini oʻgʻirlagan muhandis 7 yilga hukm qilindiBugun, 02:58Google Pixel 11 smartfonlarining Tensor G6 test natijalari maʼlum boʻldiGoogle Pixel 11 smartfonlarining Tensor G6 test natijalari maʼlum boʻldiBugun, 01:56Dell XPS 13 noutbuki MacBook Neo modeliga munosib raqib boʻldiDell XPS 13 noutbuki MacBook Neo modeliga munosib raqib boʻldiBugun, 01:30Kiberxavfsizlik mutaxassislarini soxta konferensiya orqali aldashga urinishdiKiberxavfsizlik mutaxassislarini soxta konferensiya orqali aldashga urinishdiBugun, 01:24Xiaomi avtomatik tortish kuchiga ega yangi aqlli oshxona vytyajkasini chiqardiXiaomi avtomatik tortish kuchiga ega yangi aqlli oshxona vytyajkasini chiqardiKecha, 22:23Samsung yarimoʻtkazgichlar narxini 15 foizgacha oshirdiSamsung yarimoʻtkazgichlar narxini 15 foizgacha oshirdiKecha, 21:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Smartfonlar bozorida misli koʻrilmagan raqobat: 2026-yil sentyabrida 5 ta flagman chiqadi
Smartfonlar bozorida misli koʻrilmagan raqobat: 2026-yil sentyabrida 5 ta flagman chiqadi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi