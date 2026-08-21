Agressiv haydash elektromobil akkumulyatorini 2,5 barobar tezroq ishdan chiqaradi
Shanxay elektrotexnika universiteti tadqiqotchilari agressiv haydash elektromobil akkumulyatori resursini odatdagidan 2,5 barobar tezroq kamaytirishini aniqladi. Guanchjou shahrida 2022-yil davomida foydalanilgan 15 ta elektromobil ma'lumotlari tahlili keskin tezlanishlar, yuqori moment va takroriy gaz-tormoz sikllari batareyaga eng katta yuklama berishini ko'rsatdi.
Zamonaviy elektromobillarning eng qimmatbaho va asosiy qismi boʻlgan tortish batareyalari tezroq eskirishining asosiy sabablaridan biri maʼlum boʻldi. Shanxay elektrotexnika universiteti tadqiqotchilari olib borgan ilmiy tahlillarga koʻra, avtomobilni agressiv tarzda boshqarish akkumulyator resursini odatdagidan 2,5 barobar tezroq kamaytirishi aniqlandi. Ushbu xulosa kelgusida ekologik toza transport vositalaridan foydalanish madaniyatiga yangi yondashuvlarni olib kirishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mutaxassislar oʻz ishida Guanchjou shahrida 2022-yil davomida foydalanilgan 15 ta elektromobilning real ekspluatatsiya maʼlumotlaridan foydalanishdi. Avtomobil tezligi, akkumulyator toki, quvvat darajasi, kuchlanish hamda harorat koʻrsatkichlari har 10 soniyada qayd etib borilgan. Sunʼiy intellekt va mashinali oʻqitish texnologiyalari yordamida haydovchilar eng vazmin va tejamkordan tortib to eng agressiv uslubgacha boʻlgan beshta guruhga boʻlib chiqildi.
Xavfli omil: tezlik emas, balki quvvat soʻroviOʻtkazilgan tahlillar shuni koʻrsatdiki, batareya uchun asosiy xavf yuqori tezlikning oʻzi emas, balki akkumulyatordan bir yoʻla katta quvvat talab qilish ekan. Xususan, keskin harakatlanishlar, yuqori momentli shiddatli tezlanishlar hamda tezkorlik bilan takrorlanib turuvchi gaz va tormoz sikllari akkumulyatorga eng ogʻir yuklamani beradi. Shu boisdan, shahar sharoitidagi doimiy keskin tezlanishlar avtomagistrallar boʻylab tekis va tez harakatlanishga qaraganda batareyaga koʻproq zarar yetkazishi maʼlum boʻldi.
Haydovchilarning harakat uslublari oʻrtasidagi tafovut juda katta ekanligi aniqlandi. Eng agressiv guruhdagi haydovchilarda akkumulyator eskirishiga sabab boʻluvchi momentli yuklama darajasi eng xotirjam haydovchilarnikiga nisbatan 18,4 barobar yuqori boʻlib chiqdi. Shuningdek, agressiv haydash chogʻida batareyaning oʻrtacha toki 66,02 A ga yetgan boʻlsa, vazmin harakatlanganda bu koʻrsatkich atigi 20,56 A ni tashkil etdi.
Uzoq muddatli oqibatlar va simulyatsiya natijalariTadqiqotchilar boshqaruv uslubini agressivdan tejamkoriigiga oʻzgartirish qanday natija berishini ham modellashtirib koʻrishdi. Boshqa barcha sharoitlar oʻzgarmasdan qolganda, faqat haydash madaniyatining oʻzgarishi batareyaning qisqa muddatli eskirish stressini 91,3 foizga kamaytirish imkonini berdi. Biroq olimlar uzoq muddatli prognozlarni matematik modellar asosida hisoblab chiqqanini alohida taʼkidlashmoqda.
Modelga koʻra, 1000 ta quvvatlash va zaryadni yoʻqotish siklidan soʻng eng ehtiyotkorona haydash stilida batareya oʻz boshlangʻich sigʻimining taxminan 21,15 foizini yoʻqotadi. Eng agressiv ssenariyda esa bu koʻrsatkich 53,22 foizgacha yetadi. Shuni yodda tutish kerakki, real sharoitda batareya resursiga kimyoviy tarkib, tashqi muhit harorati, sovutish tizimi va boshqa koʻplab omillar ham taʼsir koʻrsatadi.
IXBT.com xabar berishicha, ushbu tadqiqot haydash uslubi akkumulyator eskirishida mustaqil muhim omil ekanini yaqqol koʻrsatib berdi. Elektromobil egalaridan sekin harakatlanish talab etilmasa-da, faqatgina silliq tezlanishlar va keskin startlarni qisqartirish orqali mashinaning eng qimmat qismini uzoqroq muddat saqlab qolish mumkin.
…