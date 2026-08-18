Starlink tezlashuviga toʻsiq: Iridium FCCʼga murojaat qildi
Iridium SpaceXʼning Starlink tarmogʻini gigabitli tezliklarga olib chiqish uchun yangi shlyuz stansiyalarini ishga tushirishiga qarshi chiqib, FCCʼdan 28 ta ariza boʻyicha 19,4–19,6 GGs hamda 29,1–29,3 GGs chastota diapazonlarini berishni toʻxtatishni soʻradi. Operator yangi stansiyalar oʻz infratuzilmasiga radiochastota xalaqitlari keltirib chiqarishi mumkinligini, SpaceX esa xavfsizlik kafolatlarini taqdim etmaganini bildirdi.
Kosmik texnologiyalar bozorida keskin raqobat kuchaymoqda: ixbt.com maʼlumotiga koʻra, taniqli Iridium спутник operatori SpaceX kompaniyasining Starlink tizimini gigabitli tezliklarga chiqarish rejimiga qarshi chiqdi. Kompaniya AQSh Federal aloqa komissiyasiga (FCC) murojaat qilib, yangi yerustdagi shlyuz stansiyalari uning infratuzilmasiga jiddiy radiochastota xalaqitlarini keltirib chiqarishi mumkinligini bildirdi va tegishli chastota diapazonlaridan foydalanishni bloklashni talab qildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hozirgi vaqtda SpaceX AQSh hududida 1500 dan ortiq antennani oʻz ichiga olgan 100 dan ziyod shlyuz stansiyalarini muvaffaqiyatli boshqarib kelmoqda. Ushbu yerust obyektlari yer infratuzilmasi va Starlink sunʼiy yoʻldoshlari oʻrtasida maʼlumot uzatishda muhim ahamiyat kasb etadi. Kompaniya kelgusi avlod V3 sunʼiy yoʻldoshlarini qoʻllab-quvvatlash hamda foydalanuvchilarga gigabitli tezlikni taqdim etish maqsadida oʻz tarmoqlarini kengaytirish ishlarini davom ettirmoqda.
Chastota mojarosi va tomonlarning dalillariIridium vakillarining soʻzlariga koʻra, ularning dastlabki hisob-kitoblari SpaceX shlyuzlari va mavjud infratuzilma oʻrtasida xavfli tafovutlar borligini koʻrsatgan. Shu sababli, operator FCCʼdan 28 ta ariza boʻyicha 19,4–19,6 GGs hamda 29,1–29,3 GGs chastota diapazonlarini berishni toʻxtatib turishni soʻragan. Iridium tomonining taʼkidlashicha, SpaceX oʻz rejalari yuzasidan ularni oldindan xabardor qilmagan va tegishli xavfsizlik kafolatlarini taqdim etmagan.
Xususan, janjalli masala aprel oyida Texas shtatining Bastrop shahrida yangi shlyuz stansiyasini qurish boʻyicha berilgan ariza ortidan yanada qizgʻin tus oldi. Iridium bu yerda ishlatilishi rejalashtirilgan chastotalar aynan oʻzining mobil sunʼiy yoʻldosh aloqa xizmatlariga moʻljallanganini va SpaceX foydalanayotgan hisob-kitob metodologiyasi mobil aloqa standartlariga emas, balki qatʼiy belgilangan statsionar aloqaga asoslanganini taʼkidlamoqda.
SpaceX javobi va kelgusidagi istiqbollarOʻz navbatida, SpaceX bu daʼvolarni qatʼiyan rad etdi. Kompaniyaning sunʼiy yoʻldosh siyosati boʻyicha vakili Metyu Turkning maʼlum qilishicha, ular amalga oshirgan hisob-kitoblar hech qanday radioxalaqitlar yuzaga kelmasligini koʻrsatmoqda. Jumladan, Bastrop shahridagi stansiya Arizona shtatidagi Iridium obyektlaridan 1400 kilometrdan ortiq masofada joylashgan boʻlib, bu masofa va atmosferaning oʻziga xos xususiyatlari har qanday xavfni toʻliq istisno qiladi.
SpaceX mazkur eʼtirozlar isteʼmolchilarga yuqori tezlikdagi keng polosali internetni yetkazib berish jarayonini sunʼiy ravishda sekinlashtirib qoʻyishidan xavotirda. Oʻz navbatida, Iridium regulyatorga murojaat qilish oxirgi chora ekanini, arizalarning vaqtincha rad etilishi esa tomonlarga chastotalardan birgalikda foydalanish boʻyicha muzokaralarni davom ettirish imkonini berishini taʼkidlab oʻtmoqda.
…