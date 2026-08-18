Starlink tezlashuviga toʻsiq: Iridium FCCʼga murojaat qildi

·8·Texno
Starlink tezlashuviga toʻsiq: Iridium FCCʼga murojaat qildi
Qisqacha

Iridium SpaceXʼning Starlink tarmogʻini gigabitli tezliklarga olib chiqish uchun yangi shlyuz stansiyalarini ishga tushirishiga qarshi chiqib, FCCʼdan 28 ta ariza boʻyicha 19,4–19,6 GGs hamda 29,1–29,3 GGs chastota diapazonlarini berishni toʻxtatishni soʻradi. Operator yangi stansiyalar oʻz infratuzilmasiga radiochastota xalaqitlari keltirib chiqarishi mumkinligini, SpaceX esa xavfsizlik kafolatlarini taqdim etmaganini bildirdi.

Kosmik texnologiyalar bozorida keskin raqobat kuchaymoqda: ixbt.com maʼlumotiga koʻra, taniqli Iridium спутник operatori SpaceX kompaniyasining Starlink tizimini gigabitli tezliklarga chiqarish rejimiga qarshi chiqdi. Kompaniya AQSh Federal aloqa komissiyasiga (FCC) murojaat qilib, yangi yerustdagi shlyuz stansiyalari uning infratuzilmasiga jiddiy radiochastota xalaqitlarini keltirib chiqarishi mumkinligini bildirdi va tegishli chastota diapazonlaridan foydalanishni bloklashni talab qildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirgi vaqtda SpaceX AQSh hududida 1500 dan ortiq antennani oʻz ichiga olgan 100 dan ziyod shlyuz stansiyalarini muvaffaqiyatli boshqarib kelmoqda. Ushbu yerust obyektlari yer infratuzilmasi va Starlink sunʼiy yoʻldoshlari oʻrtasida maʼlumot uzatishda muhim ahamiyat kasb etadi. Kompaniya kelgusi avlod V3 sunʼiy yoʻldoshlarini qoʻllab-quvvatlash hamda foydalanuvchilarga gigabitli tezlikni taqdim etish maqsadida oʻz tarmoqlarini kengaytirish ishlarini davom ettirmoqda.

Chastota mojarosi va tomonlarning dalillari

Iridium vakillarining soʻzlariga koʻra, ularning dastlabki hisob-kitoblari SpaceX shlyuzlari va mavjud infratuzilma oʻrtasida xavfli tafovutlar borligini koʻrsatgan. Shu sababli, operator FCCʼdan 28 ta ariza boʻyicha 19,4–19,6 GGs hamda 29,1–29,3 GGs chastota diapazonlarini berishni toʻxtatib turishni soʻragan. Iridium tomonining taʼkidlashicha, SpaceX oʻz rejalari yuzasidan ularni oldindan xabardor qilmagan va tegishli xavfsizlik kafolatlarini taqdim etmagan.

Xususan, janjalli masala aprel oyida Texas shtatining Bastrop shahrida yangi shlyuz stansiyasini qurish boʻyicha berilgan ariza ortidan yanada qizgʻin tus oldi. Iridium bu yerda ishlatilishi rejalashtirilgan chastotalar aynan oʻzining mobil sunʼiy yoʻldosh aloqa xizmatlariga moʻljallanganini va SpaceX foydalanayotgan hisob-kitob metodologiyasi mobil aloqa standartlariga emas, balki qatʼiy belgilangan statsionar aloqaga asoslanganini taʼkidlamoqda.

SpaceX javobi va kelgusidagi istiqbollar

Oʻz navbatida, SpaceX bu daʼvolarni qatʼiyan rad etdi. Kompaniyaning sunʼiy yoʻldosh siyosati boʻyicha vakili Metyu Turkning maʼlum qilishicha, ular amalga oshirgan hisob-kitoblar hech qanday radioxalaqitlar yuzaga kelmasligini koʻrsatmoqda. Jumladan, Bastrop shahridagi stansiya Arizona shtatidagi Iridium obyektlaridan 1400 kilometrdan ortiq masofada joylashgan boʻlib, bu masofa va atmosferaning oʻziga xos xususiyatlari har qanday xavfni toʻliq istisno qiladi.

SpaceX mazkur eʼtirozlar isteʼmolchilarga yuqori tezlikdagi keng polosali internetni yetkazib berish jarayonini sunʼiy ravishda sekinlashtirib qoʻyishidan xavotirda. Oʻz navbatida, Iridium regulyatorga murojaat qilish oxirgi chora ekanini, arizalarning vaqtincha rad etilishi esa tomonlarga chastotalardan birgalikda foydalanish boʻyicha muzokaralarni davom ettirish imkonini berishini taʼkidlab oʻtmoqda.

StarlinkIridiumSpaceXFCCInternet
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samsung SDI va General Motors elektromobillar uchun yangi batareyalar ishlab chiqadiSamsung SDI va General Motors elektromobillar uchun yangi batareyalar ishlab chiqadiBugun, 15:24Oppo Find X10 ilg‘or ekran texnologiyasi bilan jihozlanadiOppo Find X10 ilg‘or ekran texnologiyasi bilan jihozlanadiBugun, 14:58SpaceX aksiyadorlari tuzilmasi maʼlum boʻldi: Alphabet asosiy tashqi investorSpaceX aksiyadorlari tuzilmasi maʼlum boʻldi: Alphabet asosiy tashqi investorBugun, 13:21Google smartfonlar ishlab chiqarishni Xitoydan toʻliq koʻchiradiGoogle smartfonlar ishlab chiqarishni Xitoydan toʻliq koʻchiradiBugun, 11:54Honor Robot Phone savdosi boshlaniboq barcha zaxiralar tugadiHonor Robot Phone savdosi boshlaniboq barcha zaxiralar tugadiBugun, 11:22OnePlus 12 egalari smartfonlari ishdan chiqayotganidan shikoyat qilmoqdaOnePlus 12 egalari smartfonlari ishdan chiqayotganidan shikoyat qilmoqdaBugun, 06:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Honor Robot Phone ilk bor futbol maydonida koʻrinish berdi: 4D kamerali smartfon imkoniyatlari
Honor Robot Phone ilk bor futbol maydonida koʻrinish berdi: 4D kamerali smartfon imkoniyatlari
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi