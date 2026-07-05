Britaniyada 14 ta yangi yadro reaktori qurilishi kutilmoqda: 8 million xonadon uchun energiya

·0·Texno
Britaniyada 14 ta yangi yadro reaktori qurilishi kutilmoqda: 8 million xonadon uchun energiya

Buyuk Britaniya energetika tizimida tub burilish yasashi kutilayotgan ulkan loyiha eʼlon qilindi. Yevropaning SGE kompaniyasi boshchiligidagi xususiy konsorsium mamlakat hududida 14 ta kichik modulli yadro reaktorini (SMR) qurish taklifi bilan chiqdi. Ushbu tashabbus amalga oshsa, yangi energiya bloklarining umumiy quvvati 4,2 GWga yetadi, bu esa qariyb 8 million xonadonni uzluksiz elektr energiyasi bilan taʼminlash uchun yetarlidir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur loyiha allaqachon Britaniya hukumatining Advanced Nuclear Framework davlat dasturi doirasida koʻrib chiqish uchun taqdim etilgan. Konsorsium hisob-kitoblariga koʻra, yangi reaktorlar ishga tushgach, mamlakatning elektr energiyasiga boʻlgan ehtiyojining 11 foizigacha qismini qoplashi mumkin. Eng ahamiyatli jihati shundaki, ushbu inshootlarning xizmat koʻrsatish muddati kamida 60 yilni tashkil etishi kutilmoqda.

Yangi texnologiya va strategik yondashuv

Loyiha anʼanaviy yirik atom elektr stansiyalaridan farqli oʻlaroq, uchta yirik maydonda bir xil turdagi BWRX-300 reaktorlarini joylashtirishni nazarda tutadi. Ushbu texnologiya GE Vernova Hitachi kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan. Rejaga koʻra, birinchi stansiyada oltita, qolgan ikkitasida esa toʻrttadan reaktor oʻrnatiladi. Bunday seriyali ishlab chiqarish usuli qurilish muddatini qisqartirish va har bir blokning narxini sezilarli darajada arzonlashtirish imkonini beradi.

Loyiha ortida turgan konsorsium tarkibi ham ancha nufuzli boʻlib, unga Samsung C&T, Laing O'Rourke, Aecon Group, Google Cloud, Fermi Development va Etara kabi kompaniyalar kirgan. Moliyalashtirish masalasi xususiy investitsiyalar hamda Britaniyaning Contracts for Difference mexanizmi orqali, Milliy farovonlik jamgʻarmasi koʻmagida hal etilishi rejalashtirilgan.

Global energetikadagi oʻrni va istiqbollar

BWRX-300 reaktori bugungi kunda kichik modulli reaktorlar sinfidagi eng tayyor va ishonchli loyihalardan biri hisoblanadi. Hozirda ushbu turdagi ilk energiya bloki Kanadada barpo etilmoqda, Buyuk Britaniyada esa texnologiya parallel ravishda davlat litsenziyalash jarayonidan oʻtmoqda. Agar hukumat ushbu tashabbusga yashil chiroq yoqsa, birinchi reaktorni 2034-yilda tijoriy foydalanishga topshirish koʻzda tutilgan.

Oʻzbekiston kabi energetika mustaqilligiga intilayotgan mamlakatlar uchun ham bunday kichik modulli reaktorlar texnologiyasi katta qiziqish uygʻotishi tabiiy. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu loyiha nafaqat ekologik toza energiya manbai, balki anʼanaviy AESlarga nisbatan tezroq va arzonroq barpo etiladigan zamonaviy yechim sifatida koʻrilmoqda. Britaniya tajribasi kelajakda butun dunyo boʻylab yadro energetikasining yangi davrini boshlab berishi mumkin.

EnergetikaYadro reaktoriBritaniyaTexnologiyaGE Vernova Hitachi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bang & Olufsen oʻz tarixidagi ilk tashqi akkumulyatorni taqdim etdiBang & Olufsen oʻz tarixidagi ilk tashqi akkumulyatorni taqdim etdiBugun, 15:29Nokia sun’iy intellektli tugmachali telefonlar bilan qaytdiNokia sun’iy intellektli tugmachali telefonlar bilan qaytdiBugun, 15:15Yer orbitasidagi eng uzoq nuqta: 6-iyul kuni sayyoramiz harakati sekinlashadiYer orbitasidagi eng uzoq nuqta: 6-iyul kuni sayyoramiz harakati sekinlashadiBugun, 14:52AQShda litiy oʻrnini bosuvchi poʻlat maxovikli energiya saqlash tizimi yaratildiAQShda litiy oʻrnini bosuvchi poʻlat maxovikli energiya saqlash tizimi yaratildiBugun, 14:26Thermaltake kompaniyasi ATX 3.1 standartidagi Dr. Power III Pro testerini taqdim etdiThermaltake kompaniyasi ATX 3.1 standartidagi Dr. Power III Pro testerini taqdim etdiBugun, 13:56Xitoy koinot poygasida yetakchilikka intilmoqda: Yangi sunʼiy yoʻldosh dvigateli sinovdan oʻtdiXitoy koinot poygasida yetakchilikka intilmoqda: Yangi sunʼiy yoʻldosh dvigateli sinovdan oʻtdiBugun, 13:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda