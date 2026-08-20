Samsung dunyodagi ilk 300 Gs chastotali OLED-panni namoyish etdi

·5·Texno
Samsung dunyodagi ilk 300 Gs chastotali OLED-panni namoyish etdi
Qisqacha

Samsung Pusan shahrida o'tkazilayotgan IMID 2026 ko'rgazmasida noutbuklar uchun mo'ljallangan, 300 Gs chastotali 16 dyuymli OLED-panelni namoyish etdi. Bozorda o'xshashi yo'q ilk yechim bo'lgan panel 16:9 format va 2,5K aniqlikni qo'llab-quvvatlaydi. U ilg'or o'yin noutbuklari, xususan kiberport va tezkor harakatli o'yinlar uchun mo'ljallangan.

Janubiy Koreyaning texnologiya giganti Samsung kompaniyasi Pusan shahrida boʻlib oʻtayotgan IMID 2026 koʻrgazmasida oʻzining eng soʻnggi ishlanmalarini omma eʼtiboriga havola etdi. Taqdim etilgan yangiliklar orasida noutbuklar uchun moʻljallangan, kadrlar chastotasi 300 Gs boʻlgan noyob 16 dyuymli OLED-panel alohida eʼtirofga sazovor boʻldi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bu bozorda oʻxshashi yoʻq ilk yechim hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur ilgʻor ekran texnologiyasi yuqori unumdorlik va mukammal tasvir sifatini talab qiluvchi qurilmalar bozorida jiddiy burilish yasashi kutilmoqda. Garchi hozircha yangi panel haqidagi texnik tafsilotlar cheklangan boʻlsa-da, mutaxassislar uni zamonaviy mobil texnologiyalar evolyutsiyasidagi muhim qadam sifatida baholamoqda.

Texnik xususiyatlar va imkoniyatlar

Taqdimot davomida oshkor etilgan maʼlumotlarga koʻra, yangi avlod OLED-displeyi 16 dyuymli diagonalga ega boʻlib, u 16:9 nisbatdagi keng formatni qoʻllab-quvvatlaydi. Shuningdek, ekran 2,5K oʻlchamli yuqori aniqlikni taqdim etishi tasdiqlandi.

Hozircha ishlab chiqaruvchi displeyning yorqinlik koʻrsatkichlari boʻyicha aniq raqamlarni keltirmagan. Biroq ushbu ekran mutlaqo yangi texnologik baza asosida yaratilganini inobatga olsak, yorqinlik va rang uzatish borasida hech qanday muammolar boʻlmasligi taxmin qilinmoqda.

Geymerlar uchun yangi imkoniyatlar

Mazkur yuqori texnologiyali ekranlar birinchi navbatda eng soʻnggi avlod ilgʻor oʻyin noutbuklari uchun moʻljallangan. 300 Gs kadrlar chastotasi dinamik sahnalarda oʻta silliq tasvirni taʼminlab, ayniqsa kiberport va tezkor harakatli oʻyinlar ixlosmandlari uchun katta ustunlik beradi.

Biroq, Samsung hozircha bunday ekranlar oʻrnatilgan ilk tijoriy mahsulotlar qachon sotuvga chiqishi yoki qaysi brendlar bu panellardan foydalanishini rasman eʼlon qilgani yoʻq.

SamsungOLEDNoutbukIMID 2026Texnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Litimi talab etmaydigan yangi turdagi xavfsiz akkumulyator yaratildiLitimi talab etmaydigan yangi turdagi xavfsiz akkumulyator yaratildiBugun, 20:28Sennheiser Momentum True Wireless 5 taqdim etildiSennheiser Momentum True Wireless 5 taqdim etildiBugun, 19:55Google Pixel 11 turkumidagi smartfonlar savdosi boshlandiGoogle Pixel 11 turkumidagi smartfonlar savdosi boshlandiBugun, 19:23Android 17 xotirani haddan tashqari koʻp talab qiluvchi ilovalarni cheklaydiAndroid 17 xotirani haddan tashqari koʻp talab qiluvchi ilovalarni cheklaydiBugun, 18:58Xiaomi Yevropada yangi Mijia kapsulali qahvaxonasini taqdim etdiXiaomi Yevropada yangi Mijia kapsulali qahvaxonasini taqdim etdiBugun, 18:30Huawei Pura X View: noyob ekranli ilk monoblok smartfon taqdim etildiHuawei Pura X View: noyob ekranli ilk monoblok smartfon taqdim etildiBugun, 18:00
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Smartfonlar bozorida misli koʻrilmagan raqobat: 2026-yil sentyabrida 5 ta flagman chiqadi
Smartfonlar bozorida misli koʻrilmagan raqobat: 2026-yil sentyabrida 5 ta flagman chiqadi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi