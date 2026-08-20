Samsung dunyodagi ilk 300 Gs chastotali OLED-panni namoyish etdi
Samsung Pusan shahrida o'tkazilayotgan IMID 2026 ko'rgazmasida noutbuklar uchun mo'ljallangan, 300 Gs chastotali 16 dyuymli OLED-panelni namoyish etdi. Bozorda o'xshashi yo'q ilk yechim bo'lgan panel 16:9 format va 2,5K aniqlikni qo'llab-quvvatlaydi. U ilg'or o'yin noutbuklari, xususan kiberport va tezkor harakatli o'yinlar uchun mo'ljallangan.
Janubiy Koreyaning texnologiya giganti Samsung kompaniyasi Pusan shahrida boʻlib oʻtayotgan IMID 2026 koʻrgazmasida oʻzining eng soʻnggi ishlanmalarini omma eʼtiboriga havola etdi. Taqdim etilgan yangiliklar orasida noutbuklar uchun moʻljallangan, kadrlar chastotasi 300 Gs boʻlgan noyob 16 dyuymli OLED-panel alohida eʼtirofga sazovor boʻldi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bu bozorda oʻxshashi yoʻq ilk yechim hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mazkur ilgʻor ekran texnologiyasi yuqori unumdorlik va mukammal tasvir sifatini talab qiluvchi qurilmalar bozorida jiddiy burilish yasashi kutilmoqda. Garchi hozircha yangi panel haqidagi texnik tafsilotlar cheklangan boʻlsa-da, mutaxassislar uni zamonaviy mobil texnologiyalar evolyutsiyasidagi muhim qadam sifatida baholamoqda.
Texnik xususiyatlar va imkoniyatlarTaqdimot davomida oshkor etilgan maʼlumotlarga koʻra, yangi avlod OLED-displeyi 16 dyuymli diagonalga ega boʻlib, u 16:9 nisbatdagi keng formatni qoʻllab-quvvatlaydi. Shuningdek, ekran 2,5K oʻlchamli yuqori aniqlikni taqdim etishi tasdiqlandi.
Hozircha ishlab chiqaruvchi displeyning yorqinlik koʻrsatkichlari boʻyicha aniq raqamlarni keltirmagan. Biroq ushbu ekran mutlaqo yangi texnologik baza asosida yaratilganini inobatga olsak, yorqinlik va rang uzatish borasida hech qanday muammolar boʻlmasligi taxmin qilinmoqda.
Geymerlar uchun yangi imkoniyatlarMazkur yuqori texnologiyali ekranlar birinchi navbatda eng soʻnggi avlod ilgʻor oʻyin noutbuklari uchun moʻljallangan. 300 Gs kadrlar chastotasi dinamik sahnalarda oʻta silliq tasvirni taʼminlab, ayniqsa kiberport va tezkor harakatli oʻyinlar ixlosmandlari uchun katta ustunlik beradi.
Biroq, Samsung hozircha bunday ekranlar oʻrnatilgan ilk tijoriy mahsulotlar qachon sotuvga chiqishi yoki qaysi brendlar bu panellardan foydalanishini rasman eʼlon qilgani yoʻq.
…