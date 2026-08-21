SpaceX kosmik kema holatini koʻrsatdi: Starship sinovlari davom etmoqda

·8·Texno
SpaceX kosmik kema holatini koʻrsatdi: Starship sinovlari davom etmoqda
Qisqacha

Ilon Mask okeanda deyarli bir oy qolib ketgan va hozir mutaxassislar o'rganayotgan Starship kosmik kemasi suratini e'lon qildi. Surat qurilma o'ta yuqori harorat ta'sirida qizigani va tashish vaqtida kuchli bo'rondan jiddiy shikastlanganini ko'rsatadi. SpaceX muhandislari kemani Starbase bazasiga qaytarishdan oldin tinch suvlarda qo'shimcha tahlil o'tkazmoqda.

Ilon Mask oʻzining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida okeanda deyarli bir oy davomida qolib ketgan va hozirda mutaxassislar tomonidan oʻrganilayotgan Starship kosmik kema suratini eʼlon qildi. Ushbu kadr qurilmaning oʻta yuqori haroratlar taʼsirida qiziganini hamda tashish jarayonida kuchli boʻrondan jiddiy shikastlanganini yaqqol koʻrsatib turibdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com nashrining xabar berishicha, kompaniya rahbari mazkur suratga izoh berar ekan, uning ilmiy-fantastik film kadrlariga oʻxshashini alohida taʼkidlagan. Hozirgi bosqichda SpaceX muhandislari kemani Starbase bazasiga qaytarishdan avval tinch suvlarda qoʻshimcha tahlil va oʻrganish ishlarini olib bormoqda.

Kosmik kema kelgusi rejalari va muddatlari

Avvalroq SpaceX jamoasi Starship prototipini Rojdestvo oroli yaqinidagi qirgʻoqqa muvaffaqiyatli yetkazib olgani tasdiqlangan edi. Mutaxassislar ushbu amaliyot orqali kemaning ekstremal sharoitlardagi chidamliligi boʻyicha muhim maʼlumotlarni toʻplamoqda.

Maʼlum boʻlishicha, Ilon Mask yaqin oylardayoq qaytib kelayotgan Starship kemasini maxsus start minorasi yordamida tutib olishni rejalashtirmoqda. Ushbu texnologik qadam kelgusida kosmik qurilmalarni qayta tiklash jarayonini sezilarli darajada tezlashtirishi kutilmoqda.

Ekspertlarning baholashicha, Starship kemasining ilk takroriy parvozini amalga oshirish 2026-yilning oxiri yoki 2027-yilning boshlariga moʻljallangan. Ushbu sinovlar kelajakdagi uzoq masofali koinot parvozlari uchun poydevor vazifasini bajaradi.

StarshipSpaceXIlon MaskKosmik kemaTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiya kosmik satelliti Manpupuner platosini yuqoridan suratga oldiRossiya kosmik satelliti Manpupuner platosini yuqoridan suratga oldiBugun, 12:24Redmi K100 Pro va K100 Pro Max smartfonlari xaridorlar orasida yuqori talabga ega boʻldiRedmi K100 Pro va K100 Pro Max smartfonlari xaridorlar orasida yuqori talabga ega boʻldiBugun, 11:29AQSh 2030-yilgacha yiliga mingdan ortiq kosmik parvozlarni amalga oshirishi mumkinAQSh 2030-yilgacha yiliga mingdan ortiq kosmik parvozlarni amalga oshirishi mumkinBugun, 10:51Sony Xperia 10 VIII smartfoni Geekbench testida koʻrinish berdiSony Xperia 10 VIII smartfoni Geekbench testida koʻrinish berdiBugun, 10:23Huawei Pura X View: noodatiy formatdagi yangi smartfon taqdim etildiHuawei Pura X View: noodatiy formatdagi yangi smartfon taqdim etildiBugun, 09:58Samsung Galaxy S26 FE smartfoni 27-avgust kuni taqdim etilishi kutilmoqdaSamsung Galaxy S26 FE smartfoni 27-avgust kuni taqdim etilishi kutilmoqdaBugun, 07:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Smartfonlar bozorida misli koʻrilmagan raqobat: 2026-yil sentyabrida 5 ta flagman chiqadi
Smartfonlar bozorida misli koʻrilmagan raqobat: 2026-yil sentyabrida 5 ta flagman chiqadi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi