SpaceX kosmik kema holatini koʻrsatdi: Starship sinovlari davom etmoqda
Ilon Mask okeanda deyarli bir oy qolib ketgan va hozir mutaxassislar o'rganayotgan Starship kosmik kemasi suratini e'lon qildi. Surat qurilma o'ta yuqori harorat ta'sirida qizigani va tashish vaqtida kuchli bo'rondan jiddiy shikastlanganini ko'rsatadi. SpaceX muhandislari kemani Starbase bazasiga qaytarishdan oldin tinch suvlarda qo'shimcha tahlil o'tkazmoqda.
Ilon Mask oʻzining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida okeanda deyarli bir oy davomida qolib ketgan va hozirda mutaxassislar tomonidan oʻrganilayotgan Starship kosmik kema suratini eʼlon qildi. Ushbu kadr qurilmaning oʻta yuqori haroratlar taʼsirida qiziganini hamda tashish jarayonida kuchli boʻrondan jiddiy shikastlanganini yaqqol koʻrsatib turibdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com nashrining xabar berishicha, kompaniya rahbari mazkur suratga izoh berar ekan, uning ilmiy-fantastik film kadrlariga oʻxshashini alohida taʼkidlagan. Hozirgi bosqichda SpaceX muhandislari kemani Starbase bazasiga qaytarishdan avval tinch suvlarda qoʻshimcha tahlil va oʻrganish ishlarini olib bormoqda.
Kosmik kema kelgusi rejalari va muddatlariAvvalroq SpaceX jamoasi Starship prototipini Rojdestvo oroli yaqinidagi qirgʻoqqa muvaffaqiyatli yetkazib olgani tasdiqlangan edi. Mutaxassislar ushbu amaliyot orqali kemaning ekstremal sharoitlardagi chidamliligi boʻyicha muhim maʼlumotlarni toʻplamoqda.
Maʼlum boʻlishicha, Ilon Mask yaqin oylardayoq qaytib kelayotgan Starship kemasini maxsus start minorasi yordamida tutib olishni rejalashtirmoqda. Ushbu texnologik qadam kelgusida kosmik qurilmalarni qayta tiklash jarayonini sezilarli darajada tezlashtirishi kutilmoqda.
Ekspertlarning baholashicha, Starship kemasining ilk takroriy parvozini amalga oshirish 2026-yilning oxiri yoki 2027-yilning boshlariga moʻljallangan. Ushbu sinovlar kelajakdagi uzoq masofali koinot parvozlari uchun poydevor vazifasini bajaradi.
…