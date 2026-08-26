Xiaomi kompaniyasi 6000 mA·ch batareyaga ega Redmi 17C 5G smartfonini taqdim etdi
Xiaomi brendi ommabop qurilmalar qatorini kengaytirib, 5G tarmoqlarini qoʻllab-quvvatlaydigan yangi byudjet toifasidagi Redmi 17C 5G smartfonini rasman namoyish qildi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur qurilma xaridorlarga zamonaviy texnologiyalar va uzoq muddatli avtonomiyani hamyonbop narxda taklif qilishga moʻljallangan boʻlib, uning asosiy versiyasi jahon bozorida taxminan 220 dollar atrofida baholanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Texnik imkoniyatlar va unumdorlikYangi smartfon MediaTek Dimensity 6300 protsessor bazasida ishlaydi. Qurilma 4 GB tezkor xotira hamda 64 yoki 128 GB hajmli UFS 2.2 formatidagi ichki flesh-xotira bilan jihozlangan. Dasturiy taʼminot qismida esa Android 16 operatsion tizimiga asoslangan HyperOS 3 interfeysi qoʻllanilgani foydalanuvchilarga zamonaviy imkoniyatlarni taqdim etadi.
Modelning eng eʼtiborga molik jihatlaridan biri bu uning yirik displeyidir. Redmi 17C 5G diagonali 6,9 dyuymli IPS ekran bilan jihozlangan boʻlib, u HD+ tasvir sifatini taqdim etadi. Ekranning yanglanish chastotasi 120 Hz gacha yetishini, uning eng yuqori yorqinligi esa 810 nitni tashkil qilishini ixbt.com taʼkidlaydi.
Kamera va mustahkam avtonomiyaSuratga olish imkoniyatlari boʻyicha smartfon 50 megapikselli asosiy kamera va 8 megapikselli old kamera bilan taʼminlangan. Bu kundalik vazifalar va sifatli kadrlar yaratish uchun yetarli imkoniyatlarni ochib beradi. Qurilmaning optik imkoniyatlari byudjet sinfidagi foydalanuvchilar talablarini toʻlaqonli qondirishga qaratilgan.
Qurilmaning energetik salohiyati ham yuqori darajada. Smartfon 6000 mA·ch sigʻimga ega ulkan akkumulyator bilan jihozlangan boʻlib, u 33 W quvvatga ega simli quvvatlash texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi. Bunday batareya quvvati foydalanuvchilarga qurilmadan uzoq vaqt davomida quvvatlagichsiz foydalanish imkonini beradi.
Qoʻshimcha qulayliklar va narx siyosatiAlohida taʼkidlash joizki, model IP64 darajasidagi korpus himoyasiga ega boʻlib, bu uni chang va suv sachrashidan himoya qiladi. Shuningdek, ishlab chiqaruvchilar anʼanaviy quloqchinlar uchun 3.5 mm razʼem va microSD xotira kartalari uchun alohida slotni saqlab qolganlar.
Hozirgi vaqtda yangi smartfon Singapur bozorida sotuvga chiqarilgan boʻlib, u yerda 279 singapur dollari — taxminan 220 AQSh dollari miqdorida baholanmoqda. Bu narx siyosati mazkur qurilmani bozordagi eng raqobatbardosh 5G smartfonlardan biriga aylantiradi.
…