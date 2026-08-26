Xiaomi kompaniyasi 6000 mA·ch batareyaga ega Redmi 17C 5G smartfonini taqdim etdi

·18·Texno
Xiaomi kompaniyasi 6000 mA·ch batareyaga ega Redmi 17C 5G smartfonini taqdim etdi

Xiaomi brendi ommabop qurilmalar qatorini kengaytirib, 5G tarmoqlarini qoʻllab-quvvatlaydigan yangi byudjet toifasidagi Redmi 17C 5G smartfonini rasman namoyish qildi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur qurilma xaridorlarga zamonaviy texnologiyalar va uzoq muddatli avtonomiyani hamyonbop narxda taklif qilishga moʻljallangan boʻlib, uning asosiy versiyasi jahon bozorida taxminan 220 dollar atrofida baholanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Texnik imkoniyatlar va unumdorlik

Yangi smartfon MediaTek Dimensity 6300 protsessor bazasida ishlaydi. Qurilma 4 GB tezkor xotira hamda 64 yoki 128 GB hajmli UFS 2.2 formatidagi ichki flesh-xotira bilan jihozlangan. Dasturiy taʼminot qismida esa Android 16 operatsion tizimiga asoslangan HyperOS 3 interfeysi qoʻllanilgani foydalanuvchilarga zamonaviy imkoniyatlarni taqdim etadi.

Modelning eng eʼtiborga molik jihatlaridan biri bu uning yirik displeyidir. Redmi 17C 5G diagonali 6,9 dyuymli IPS ekran bilan jihozlangan boʻlib, u HD+ tasvir sifatini taqdim etadi. Ekranning yanglanish chastotasi 120 Hz gacha yetishini, uning eng yuqori yorqinligi esa 810 nitni tashkil qilishini ixbt.com taʼkidlaydi.

Kamera va mustahkam avtonomiya

Suratga olish imkoniyatlari boʻyicha smartfon 50 megapikselli asosiy kamera va 8 megapikselli old kamera bilan taʼminlangan. Bu kundalik vazifalar va sifatli kadrlar yaratish uchun yetarli imkoniyatlarni ochib beradi. Qurilmaning optik imkoniyatlari byudjet sinfidagi foydalanuvchilar talablarini toʻlaqonli qondirishga qaratilgan.

Qurilmaning energetik salohiyati ham yuqori darajada. Smartfon 6000 mA·ch sigʻimga ega ulkan akkumulyator bilan jihozlangan boʻlib, u 33 W quvvatga ega simli quvvatlash texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi. Bunday batareya quvvati foydalanuvchilarga qurilmadan uzoq vaqt davomida quvvatlagichsiz foydalanish imkonini beradi.

Qoʻshimcha qulayliklar va narx siyosati

Alohida taʼkidlash joizki, model IP64 darajasidagi korpus himoyasiga ega boʻlib, bu uni chang va suv sachrashidan himoya qiladi. Shuningdek, ishlab chiqaruvchilar anʼanaviy quloqchinlar uchun 3.5 mm razʼem va microSD xotira kartalari uchun alohida slotni saqlab qolganlar.

Hozirgi vaqtda yangi smartfon Singapur bozorida sotuvga chiqarilgan boʻlib, u yerda 279 singapur dollari — taxminan 220 AQSh dollari miqdorida baholanmoqda. Bu narx siyosati mazkur qurilmani bozordagi eng raqobatbardosh 5G smartfonlardan biriga aylantiradi.

XiaomiRedmiSmartfonTexnologiyaGadget
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi Xring O3 protsessori Geekbench sinovida yuqori natija koʻrsatdiXiaomi Xring O3 protsessori Geekbench sinovida yuqori natija koʻrsatdiBugun, 10:20HP arzon va oʻta uzoq ishlaydigan OmniBook 3 noutbukini taqdim etdiHP arzon va oʻta uzoq ishlaydigan OmniBook 3 noutbukini taqdim etdiBugun, 04:29Garmin Fenix 9 Pro taqdim etildi: 291 kungacha ishlaydigan flagman soatGarmin Fenix 9 Pro taqdim etildi: 291 kungacha ishlaydigan flagman soatBugun, 04:00Samsung Galaxy S27 Ultra renderlari oshkor etildiSamsung Galaxy S27 Ultra renderlari oshkor etildiBugun, 00:23Apple Hide My Email xususiyatini oʻzgartirish rejimidan voz kechdiApple Hide My Email xususiyatini oʻzgartirish rejimidan voz kechdiKecha, 19:57Apple kompaniyasi yangi M6 va M5 Pro chipli Mac mini kompyuterlarini taqdim etdiApple kompaniyasi yangi M6 va M5 Pro chipli Mac mini kompyuterlarini taqdim etdiKecha, 19:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Kawasaki toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqda
Kawasaki toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqda