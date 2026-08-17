Samsung Galaxy S26 smartfoni cho‘ntakda portlab, egasini jarohatladi

·31·Texno
Samsung Galaxy S26 smartfoni cho‘ntakda portlab, egasini jarohatladi
Qisqacha

Samsung Galaxy S26 seriyasiga mansub ekani taxmin qilinayotgan smartfon egasining cho'ntagida yonib ketib, yigitning tanasi va qo'llarini og'ir kuydirdi. Jabrlanuvchi shifoxonaga yotqizilgan, qurilma esa hodisadan oldin qizib ketgan va alanga kiyimga o'tgan. Telefon Grand Venice Mall savdo majmuasidagi mahalliy DG.com do'konidan atigi bir oy avval xarid qilingan bo'lib, dastlabki tahlillarda hodisaga akkumulyatorning ishdan chiqishi sabab bo'lishi mumkinligi aytilmoqda.

Smartfonlarning xavfsizligi yana bir bor jiddiy muhokazalar markaziga chiqdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Samsung Galaxy S26 flagman qurilmalaridan biri egasining choʻntagida kutilmaganda yonib ketgan. Natijada yigit tanasining turli qismlaridan ogʻir kuyish jarohatlari olib, shifoxonaga yotqizildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hodisa jabrlanuvchining shimlari choʻntagida yuz bergan. Guvohlar va jabrlanuvchining soʻzlariga koʻra, gadjet avval juda qizib ketgan, shundan soʻng esa darhol alanga olgan. Yigit yonayotgan telefonni choʻntagidan tezda chiqarib olishga urinishi chogʻida qoʻllarini ham kuytirib olgan.

Hodisa tafsilotlari va oqibatlari

Olov tez fursatda kiyimga ham oʻtib, erkakning tana quyi qismiga jiddiy shikast yetkazgan. Jabrlanuvchi zudlik bilan shifoxonaga yetkazilib, malakali tibbiy yordam koʻrsatilgan. Mutaxassislar uning ahvolini barqarorlashtirishga harakat qilishmoqda.

Maʼlum boʻlishicha, ushbu mobil qurilma atigi bir oy muqaddam xarid qilingan boʻlgan. Uni Grand Venice Mall savdo majmuasidagi mahalliy DG.com doʻkonidan sotib olishgan. Jabrlanuvchining taʼkidlashicha, fojiali holatga qadar gadjet hech qanday nosozliklarsiz, normal rejimda ishlab kelgan.

Ehtimoliy sabablar

Garchi qurilmaning aniq modeli toʻliq oshkor etilmagan boʻlsa-da, hodisa joyidan olingan suratlarga asoslanib, bu Galaxy S26 seriyasidagi qurilma ekanligi taxmin qilinmoqda. Tarqalgan kadrlarda korpus butunlay yaroqsiz holatga kelgani va akkumulyator toʻliq yoʻq boʻlib ketgani yaqqol koʻrinib turibdi.

Dastlabki tahlillar va shikastlanish xususiyatiga koʻra, favqulodda vaziyatning asosiy sababi sifatida akkumulyatorning ishdan chiqishi koʻrsatilmoqda. Hozirda ushbu nosozlik nima sababdan kelib chiqqani va ishlab chiqarish nuqsoni bor-yoʻqligi boʻyicha qoʻshimcha oʻrganishlar talab etiladi.

SamsungGalaxy S26SmartfonPortlashTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Redmi K100 Prosmartfonlari savdosi kutilganidan past keldiRedmi K100 Prosmartfonlari savdosi kutilganidan past keldiBugun, 16:24Starlink Indoneziyadagi zilzila qurbonlariga bepul internet ulashmoqdaStarlink Indoneziyadagi zilzila qurbonlariga bepul internet ulashmoqdaBugun, 14:50Galaxy Z Fold8 Ultra ekranni almashtirish narxi maʼlum qilindiGalaxy Z Fold8 Ultra ekranni almashtirish narxi maʼlum qilindiBugun, 14:23Sunʼiy intellekt xodimni ishdan boʻshatdi: Claude boshqaruvidagi ilk holatSunʼiy intellekt xodimni ishdan boʻshatdi: Claude boshqaruvidagi ilk holatBugun, 12:52Arktika-M yoʻldoshi quyosh tutilishini fazodan videoga oldiArktika-M yoʻldoshi quyosh tutilishini fazodan videoga oldiBugun, 10:27NASA Oydagi uzoq muddatli missiyalar uchun olimlardan yordam soʻradiNASA Oydagi uzoq muddatli missiyalar uchun olimlardan yordam soʻradiBugun, 09:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Honor Robot Phone ilk bor futbol maydonida koʻrinish berdi: 4D kamerali smartfon imkoniyatlari
Honor Robot Phone ilk bor futbol maydonida koʻrinish berdi: 4D kamerali smartfon imkoniyatlari
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi