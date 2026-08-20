Lufthansa samolyotlarida Starlink yuqori tezlikdagi interneti ishga tushirildi

·12·Texno
Lufthansa samolyotlarida Starlink yuqori tezlikdagi interneti ishga tushirildi
Qisqacha

Lufthansa aviakompaniyasining D-AINM ro'yxat raqamli Airbus A320neo samolyotida 2026-yil 19-avgust kuni Starlink sun'iy yo'ldosh internet tizimi ilk bor sinovdan o'tkazildi. Frankfurt–Rim yo'nalishidagi LH234 reysi davomida tizim 10 kilometr balandlikda Lufthansa Airlines bosh direktori Yens Ritter tomonidan faollashtirildi va yo'lovchilarga parvoz davomida yuqori tezlikdagi internetdan foydalanish imkonini berdi.

Aviatsiya sohasida muhim qadam tashlanib, Lufthansa aviakompaniyasiga qarashli havo kemasida ilk bor Starlink sunʼiy yoʻldosh internet tizimi sinovdan oʻtkazildi. 2026-yil 19-avgust kuni amalga oshirilgan mazkur parvoz zamonaviy texnologiyalarning osmondagi imkoniyatlarini yangi bosqichga olib chiqdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ilk parvoz va yangi xizmat tafsilotlari

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, D-AINM roʻyxat raqamiga ega Lufthansa aviakompaniyasining Airbus A320neo samolyoti yangi Lufthansa Group Wi-Fi xizmati bazasidagi Starlink bilan ilk reysini muvaffaqiyatli bajardi. Frankfurt shahridan Rimga yoʻl olgan LH234 reysi davomida 10 kilometr balandlikda mazkur tizim Lufthansa Airlines bosh direktori Yens Ritter tomonidan rasman faollashtirildi.

Aviakompaniya vakillarining taʼkidlashicha, Starlink yoʻlovchilarga uchishdan tortib to qoʻnishgacha boʻlgan vaqt oraligʻida yuqori tezlikdagi internetdan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi. Ayrim hollarda samolyot bortidagi ulanish tezligi hatto uy yoki ofisdagi internet koʻrsatkichlaridan ham yuqori boʻlishi kutilmoqda.

Kengaytirish rejalari va texnik jarayon

2026-yil oxiriga qadar Lufthansa va Lufthansa City Airlines aviakompaniyalari Starlink tizimini A320 oilasiga mansub yana oʻnta samolyotga oʻrnatishni rejalashtirgan. Asosiy texnik ishlar Berlin shahridagi Lufthansa Technik mutaxassislari tomonidan amalga oshirilib, uskunalarni oʻrnatish jarayoni laynerlarga rejalashtirilgan texnik xizmat koʻrsatish ishlari bilan uygʻunlashtiriladi.

Kelgusida ushbu ilgʻor texnologiya butun Lufthansa Group tarkibidagi aviakompaniyalarga tatbiq etilishi koʻzda tutilgan. 2029-yilga borib Starlink tizimi guruhga qarashli barcha aviakompaniyalarning taxminan 850 ta samolyotida oʻrnatilishi rejalashtirilgan.

Yoʻlovchilar uchun qulayliklar

Ushbu keng koʻlamli loyihaning amalga oshirilishi Lufthansa Groupʼni bortda yuqori tezlikdagi sunʼiy yoʻldosh internetiga ega Yevropadagi eng yirik aviaguruhga aylantiradi. Yangi xizmat yoʻlovchilarga qator qulayliklarni taqdim etishi bilan ham ahamiyatlidir:

  • Lufthansa Group Wi-Fi xizmatidan foydalanish Miles & More dasturi mijozlari uchun bepul boʻladi.
  • Travel ID foydalanuvchilari ham xizmatdan parvoz davomida qoʻshimcha toʻlovsiz foydalanishlari mumkin.
  • Internetga ulanish imkoniyati parvoz paytida xizmat koʻrsatish sinfidan qatʼiy nazar barcha mijozlarga taqdim etiladi.

StarlinkLufthansaAviatsiyaInternetTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi mashhur smartfon va planshetlarni dasturiy qoʻllab-quvvatlashni toʻxtatdiXiaomi mashhur smartfon va planshetlarni dasturiy qoʻllab-quvvatlashni toʻxtatdiBugun, 11:53SpaceX tarixida ilk bor qaytariladigan Starship kemasini sinovdan oʻtkazdiSpaceX tarixida ilk bor qaytariladigan Starship kemasini sinovdan oʻtkazdiBugun, 10:53Firefly Oyning -170 daraja sovuq tunlariga qarshi mini-isitgich yuboradiFirefly Oyning -170 daraja sovuq tunlariga qarshi mini-isitgich yuboradiBugun, 08:27AQSh suveren razvedkasi orbitadan radiotoʻlqinlarni kuzatishni boshladiAQSh suveren razvedkasi orbitadan radiotoʻlqinlarni kuzatishni boshladiBugun, 07:54NASA kosmik teleskopni qutqarish boʻyicha noyob operatsiyani bekor qildiNASA kosmik teleskopni qutqarish boʻyicha noyob operatsiyani bekor qildiBugun, 07:25Framework yangilangan protsessorli modul noutbukini taqdim etdiFramework yangilangan protsessorli modul noutbukini taqdim etdiBugun, 02:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Smartfonlar bozorida misli koʻrilmagan raqobat: 2026-yil sentyabrida 5 ta flagman chiqadi
Smartfonlar bozorida misli koʻrilmagan raqobat: 2026-yil sentyabrida 5 ta flagman chiqadi