Lufthansa samolyotlarida Starlink yuqori tezlikdagi interneti ishga tushirildi
Lufthansa aviakompaniyasining D-AINM ro'yxat raqamli Airbus A320neo samolyotida 2026-yil 19-avgust kuni Starlink sun'iy yo'ldosh internet tizimi ilk bor sinovdan o'tkazildi. Frankfurt–Rim yo'nalishidagi LH234 reysi davomida tizim 10 kilometr balandlikda Lufthansa Airlines bosh direktori Yens Ritter tomonidan faollashtirildi va yo'lovchilarga parvoz davomida yuqori tezlikdagi internetdan foydalanish imkonini berdi.
Aviatsiya sohasida muhim qadam tashlanib, Lufthansa aviakompaniyasiga qarashli havo kemasida ilk bor Starlink sunʼiy yoʻldosh internet tizimi sinovdan oʻtkazildi. 2026-yil 19-avgust kuni amalga oshirilgan mazkur parvoz zamonaviy texnologiyalarning osmondagi imkoniyatlarini yangi bosqichga olib chiqdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ilk parvoz va yangi xizmat tafsilotlariixbt.com maʼlumotiga koʻra, D-AINM roʻyxat raqamiga ega Lufthansa aviakompaniyasining Airbus A320neo samolyoti yangi Lufthansa Group Wi-Fi xizmati bazasidagi Starlink bilan ilk reysini muvaffaqiyatli bajardi. Frankfurt shahridan Rimga yoʻl olgan LH234 reysi davomida 10 kilometr balandlikda mazkur tizim Lufthansa Airlines bosh direktori Yens Ritter tomonidan rasman faollashtirildi.
Aviakompaniya vakillarining taʼkidlashicha, Starlink yoʻlovchilarga uchishdan tortib to qoʻnishgacha boʻlgan vaqt oraligʻida yuqori tezlikdagi internetdan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi. Ayrim hollarda samolyot bortidagi ulanish tezligi hatto uy yoki ofisdagi internet koʻrsatkichlaridan ham yuqori boʻlishi kutilmoqda.
Kengaytirish rejalari va texnik jarayon2026-yil oxiriga qadar Lufthansa va Lufthansa City Airlines aviakompaniyalari Starlink tizimini A320 oilasiga mansub yana oʻnta samolyotga oʻrnatishni rejalashtirgan. Asosiy texnik ishlar Berlin shahridagi Lufthansa Technik mutaxassislari tomonidan amalga oshirilib, uskunalarni oʻrnatish jarayoni laynerlarga rejalashtirilgan texnik xizmat koʻrsatish ishlari bilan uygʻunlashtiriladi.
Kelgusida ushbu ilgʻor texnologiya butun Lufthansa Group tarkibidagi aviakompaniyalarga tatbiq etilishi koʻzda tutilgan. 2029-yilga borib Starlink tizimi guruhga qarashli barcha aviakompaniyalarning taxminan 850 ta samolyotida oʻrnatilishi rejalashtirilgan.
Yoʻlovchilar uchun qulayliklarUshbu keng koʻlamli loyihaning amalga oshirilishi Lufthansa Groupʼni bortda yuqori tezlikdagi sunʼiy yoʻldosh internetiga ega Yevropadagi eng yirik aviaguruhga aylantiradi. Yangi xizmat yoʻlovchilarga qator qulayliklarni taqdim etishi bilan ham ahamiyatlidir:
- Lufthansa Group Wi-Fi xizmatidan foydalanish Miles & More dasturi mijozlari uchun bepul boʻladi.
- Travel ID foydalanuvchilari ham xizmatdan parvoz davomida qoʻshimcha toʻlovsiz foydalanishlari mumkin.
- Internetga ulanish imkoniyati parvoz paytida xizmat koʻrsatish sinfidan qatʼiy nazar barcha mijozlarga taqdim etiladi.
…