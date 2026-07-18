Hubble va James Webb koinotda eng uzoq orbitaga ega qora tuynukni aniqladi

·34·Texno
Hubble va James Webb koinotda eng uzoq orbitaga ega qora tuynukni aniqladi

Astronomlar Somon yoʻli galaktikasidagi eng yirik va zich yulduz toʻdalari biri boʻlgan Omega Centauri markazida kutilmagan kashfiyotni amalga oshirishdi. NASAning Hubble va James Webb kosmik teleskoplari yordamida olib borilgan tadqiqotlar natijasida yulduz massasiga ega boʻlgan, ammo oʻta noodatiy orbitada harakatlanuvchi qora tuynuk topildi. Bu kashfiyot koinotdagi eng sirli obyektlarning shakllanishi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

The Astrophysical Journal Letters nashrida chop etilgan maʼlumotlarga koʻra, yangi topilgan obyekt oMEGACat BH-2 deb nomlandi. Ushbu qora tuynuk Yer yuzidan taxminan 18 000 yorugʻlik yili uzoqlikda joylashgan boʻlib, u oʻziga xos "yashirin" tabiatga ega. Olimlar uni bevosita koʻra olmasalar-da, uning atrofida aylanayotgan koʻrinadigan yulduzning harakat trayektoriyasini tahlil qilish orqali mavjudligini isbotlashdi.

94 yillik rekord orbita

Ushbu tizimning eng hayratlanarli jihati uning aylanish davridir. Tadqiqotchilar Hubble teleskopining 2002-yildan 2023-yilgacha boʻlgan arxiv maʼlumotlarini oʻrganib chiqib, koʻrinadigan yulduz qora tuynuk atrofida bir marta toʻliq aylanishi uchun naq 94 yil vaqt sarflashini aniqladilar. Bu hozirgi kunda fanga maʼlum boʻlgan qoʻshaloq tizimlar orasidagi eng uzoq orbital davr hisoblanadi.

Olimlarning hisob-kitoblariga koʻra, tizimdagi koʻrinadigan yulduzning massasi Quyoshnikidan 0,78 baravar, uning koʻrinmas hamrohi — qora tuynukning massasi esa 4,46 baravar koʻpdir. Bunday koʻrsatkichlar ushbu obyektning neytron yulduzi boʻlishi ehtimolini mutlaqo inkor etadi, chunki u neytron yulduzlari uchun belgilangan maksimal vazndan ancha ogʻir.

Omega Centauri sirlari va kelajakdagi rejalar

Omega Centauri toʻdasi 10 millionga yaqin yulduzni oʻz ichiga oladi. Avvalroq olimlar bu yerda oʻrta massali yirik qora tuynuk borligini taxmin qilishgan edi, biroq oMEGACat BH-2 kabi kichikroq obyektlarni topish ancha mushkul kechgan. Buning sababi, bunday qora tuynuklar oʻziga modda yutmayotgan paytda rentgen yoki radio nurlanish tarqatmaydi va deyarli sezilmas boʻlib qoladi.

Tadqiqotchilarning fikricha, bu qoʻshaloq tizim yulduzlar tugʻilgan paytda emas, balki keyinchalik, zich toʻda ichidagi dinamik toʻqnashuvlar natijasida shakllangan boʻlishi mumkin. Bunday obyektlarni oʻrganish kelajakda gravitatsion toʻlqinlar manbalarini tushunishda muhim ahamiyatga ega. Kelgusida Nancy Grace Roman Space Telescope ishga tushirilishi bilan bunday yashirin qora tuynuklarni qidirish ishlari yanada kengayishi kutilmoqda.

HubbleJames WebbQora TuynukAstronomiyaNASA
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSH elektromobillar bozorida tanazzul: Honda va Sony loyihalari toʻxtatildiAQSH elektromobillar bozorida tanazzul: Honda va Sony loyihalari toʻxtatildiBugun, 21:55AQSHda davlat xizmatchilariga ish telefonlarida TikTok ishlatishga ruxsat berildiAQSHda davlat xizmatchilariga ish telefonlarida TikTok ishlatishga ruxsat berildiBugun, 21:00Hindistonda xususiy sektor kosmosga chiqdi: Vikram-1 raketasi ilk parvozini amalga oshirdiHindistonda xususiy sektor kosmosga chiqdi: Vikram-1 raketasi ilk parvozini amalga oshirdiBugun, 20:24SpaceX Starship parvoziga tayyor: Dvigatellar almashtirildi va yangi sana belgilandiSpaceX Starship parvoziga tayyor: Dvigatellar almashtirildi va yangi sana belgilandiBugun, 19:56Elektromobillar davri: Quvvatlash infratuzilmasi endi muammo boʻlmaydimi?Elektromobillar davri: Quvvatlash infratuzilmasi endi muammo boʻlmaydimi?Bugun, 19:50Beelink ham mini-PK, ham NAS vazifasini bajaruvchi ME Pro 370 modelini taqdim etdiBeelink ham mini-PK, ham NAS vazifasini bajaruvchi ME Pro 370 modelini taqdim etdiBugun, 19:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda