Samsung texnologiyalarini oʻgʻirlagan muhandis 7 yilga hukm qilindi

·12·Texno
Samsung texnologiyalarini oʻgʻirlagan muhandis 7 yilga hukm qilindi
Qisqacha

Janubiy Koreyada Samsung kompaniyasining 28 yil davomida ishlagan sobiq muhandisi maxfiy hujjatlarni Xitoyning ChangXin Memory Technologies (CXMT) kompaniyasiga noqonuniy o'tkazgani uchun 7 yilga ozodlikdan mahrum etildi. U DRAM xotirasini ishlab chiqarishning 600 ga yaqin bosqichini o'z ichiga olgan Process Recipe Plan (PRP) texnologik hujjatini o'tkazishda aybdor deb topildi.

Janubiy Koreyada yarimoʻtkazgichlar sanoatiga oid yirik josuslik mojarosi boʻyicha sud hukmi oʻqildi, unga koʻra Samsung kompaniyasining sobiq xodimi 7 yil muddatga ozodlikdan mahrum etildi. Maeil Business nashri maʼlumotiga koʻra, bu ish zamonaviy mikrochiplar bozoridagi shiddatli raqobat va intellektual mulk xavfsizligi qanchalik dolzarb ekanini yaqqol koʻrsatib beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlum qilinishicha, 28 yil davomida Samsung kompaniyasida faoliyat yuritgan va keyinchalik Xitoyning ChangXin Memory Technologies (CXMT) kompaniyasiga ishga oʻtgan muhandis maxfiy hujjatlarni noqonuniy ravishda oʻtkazib berishda aybdor deb topildi. Tergov materiallarida gap DRAM xotirasini ishlab chiqarishning 600 ga yaqin bosqichini oʻz ichiga olgan Process Recipe Plan (PRP) texnologik hujjati haqida bormoqda.

Texnologik oʻgʻrilik tafsilotlari

Sud jarayonida ayblanuvchi sifatida koʻrsatma bergan sobiq muhandisning soʻzlariga koʻra, bu maʼlumotlarni qoʻlga kiritish dastlabdan CXMT strategiyasining bir qismi boʻlgan. Uning taʼkidlashicha, Xitoy kompaniyasi oʻz faoliyatining boshlangʻich bosqichida texnologiyani noldan ishlab chiqish uchun yetarli ilmiy-ishlab chiqarish infratuzilmasiga ega boʻlmagan va shu sababli Samsung hujjatlariga tayanib ish koʻrgan.

Mutaxassislarning fikricha, yarimoʻtkazgichlar ishlab chiqarishning texnologik retsepti birgina hujjat orqali toʻgʻridan-toʻgʻri nusxa koʻchirish imkonini bermasa-da, uning qiymati oʻta yuqori hisoblanadi. Bunday hujjatlarda yuzlab operatsiyalar ketma-ketligi, materiallarni qatlamlash parametrlari, harorat va bosim koʻrsatkichlari batafsil bayon etiladi.

Xitoy yarimoʻtkazgichlar sanoati va uning oqibatlari

Mazkur maxfiy maʼlumotlarga ega boʻlish qimmatbaho tajribalar sonini keskin kamaytirish hamda oʻz texnologik jarayonini ishlab chiqish vaqtini sezilarli darajada qisqartirish imkonini beradi. Odatda tajribali ishlab chiqaruvchilar uchun yangi DRAM jarayonini yaratish uchdan besh yilgacha vaqt talab qilsa, yangi kelganlar uchun bu muddat yanada uzoqroq davom etishi mumkin.

Shuni ham taʼkidlash joizki, taqdim etilgan PRP hujjati texnologiyani toʻliq takrorlash uchun yetarli emas, buning uchun tranzistorlar arxitekturasi, fotoshablonlar va loyihalash meʼyorlari kabi qoʻshimcha maʼlumotlar talab qilinadi. Shunga qaramay, CXMT 2019-yilda oʻzining 22 nanometrli texnologiyasida DDR4 xotirasini ommaviy ishlab chiqarishni yoʻlga qoʻygan edi, 2023-yilda esa 18 nanometrli DRAM chiqarila boshlandi.

Hozirgi kunda CXMT Xitoydagi eng yirik DRAM ishlab chiqaruvchisi maqomiga ega boʻlib, Samsung, SK hynix hamda Micron kabi jahon gigantlari bilan faol raqobat olib bormoqda. Ushbu mojaroning yuzaga kelishi Osiyo mintaqasidagi texnologik xavfsizlik va kadrlar siyosati masalalarini yana bir bor global muhokama markaziga olib chiqdi.

SamsungCXMTTexnologiyaXitoySud
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

ChatGPT uchun Apple Messages plagini ishga tushirildiChatGPT uchun Apple Messages plagini ishga tushirildiBugun, 03:22Agressiv haydash elektromobil akkumulyatorini 2,5 barobar tezroq ishdan chiqaradiAgressiv haydash elektromobil akkumulyatorini 2,5 barobar tezroq ishdan chiqaradiBugun, 02:20Google Pixel 11 smartfonlarining Tensor G6 test natijalari maʼlum boʻldiGoogle Pixel 11 smartfonlarining Tensor G6 test natijalari maʼlum boʻldiBugun, 01:56Dell XPS 13 noutbuki MacBook Neo modeliga munosib raqib boʻldiDell XPS 13 noutbuki MacBook Neo modeliga munosib raqib boʻldiBugun, 01:30Kiberxavfsizlik mutaxassislarini soxta konferensiya orqali aldashga urinishdiKiberxavfsizlik mutaxassislarini soxta konferensiya orqali aldashga urinishdiBugun, 01:24Xiaomi avtomatik tortish kuchiga ega yangi aqlli oshxona vytyajkasini chiqardiXiaomi avtomatik tortish kuchiga ega yangi aqlli oshxona vytyajkasini chiqardiKecha, 22:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Smartfonlar bozorida misli koʻrilmagan raqobat: 2026-yil sentyabrida 5 ta flagman chiqadi
Smartfonlar bozorida misli koʻrilmagan raqobat: 2026-yil sentyabrida 5 ta flagman chiqadi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi