Samsung texnologiyalarini oʻgʻirlagan muhandis 7 yilga hukm qilindi
Janubiy Koreyada Samsung kompaniyasining 28 yil davomida ishlagan sobiq muhandisi maxfiy hujjatlarni Xitoyning ChangXin Memory Technologies (CXMT) kompaniyasiga noqonuniy o'tkazgani uchun 7 yilga ozodlikdan mahrum etildi. U DRAM xotirasini ishlab chiqarishning 600 ga yaqin bosqichini o'z ichiga olgan Process Recipe Plan (PRP) texnologik hujjatini o'tkazishda aybdor deb topildi.
Janubiy Koreyada yarimoʻtkazgichlar sanoatiga oid yirik josuslik mojarosi boʻyicha sud hukmi oʻqildi, unga koʻra Samsung kompaniyasining sobiq xodimi 7 yil muddatga ozodlikdan mahrum etildi. Maeil Business nashri maʼlumotiga koʻra, bu ish zamonaviy mikrochiplar bozoridagi shiddatli raqobat va intellektual mulk xavfsizligi qanchalik dolzarb ekanini yaqqol koʻrsatib beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Maʼlum qilinishicha, 28 yil davomida Samsung kompaniyasida faoliyat yuritgan va keyinchalik Xitoyning ChangXin Memory Technologies (CXMT) kompaniyasiga ishga oʻtgan muhandis maxfiy hujjatlarni noqonuniy ravishda oʻtkazib berishda aybdor deb topildi. Tergov materiallarida gap DRAM xotirasini ishlab chiqarishning 600 ga yaqin bosqichini oʻz ichiga olgan Process Recipe Plan (PRP) texnologik hujjati haqida bormoqda.
Texnologik oʻgʻrilik tafsilotlariSud jarayonida ayblanuvchi sifatida koʻrsatma bergan sobiq muhandisning soʻzlariga koʻra, bu maʼlumotlarni qoʻlga kiritish dastlabdan CXMT strategiyasining bir qismi boʻlgan. Uning taʼkidlashicha, Xitoy kompaniyasi oʻz faoliyatining boshlangʻich bosqichida texnologiyani noldan ishlab chiqish uchun yetarli ilmiy-ishlab chiqarish infratuzilmasiga ega boʻlmagan va shu sababli Samsung hujjatlariga tayanib ish koʻrgan.
Mutaxassislarning fikricha, yarimoʻtkazgichlar ishlab chiqarishning texnologik retsepti birgina hujjat orqali toʻgʻridan-toʻgʻri nusxa koʻchirish imkonini bermasa-da, uning qiymati oʻta yuqori hisoblanadi. Bunday hujjatlarda yuzlab operatsiyalar ketma-ketligi, materiallarni qatlamlash parametrlari, harorat va bosim koʻrsatkichlari batafsil bayon etiladi.
Xitoy yarimoʻtkazgichlar sanoati va uning oqibatlariMazkur maxfiy maʼlumotlarga ega boʻlish qimmatbaho tajribalar sonini keskin kamaytirish hamda oʻz texnologik jarayonini ishlab chiqish vaqtini sezilarli darajada qisqartirish imkonini beradi. Odatda tajribali ishlab chiqaruvchilar uchun yangi DRAM jarayonini yaratish uchdan besh yilgacha vaqt talab qilsa, yangi kelganlar uchun bu muddat yanada uzoqroq davom etishi mumkin.
Shuni ham taʼkidlash joizki, taqdim etilgan PRP hujjati texnologiyani toʻliq takrorlash uchun yetarli emas, buning uchun tranzistorlar arxitekturasi, fotoshablonlar va loyihalash meʼyorlari kabi qoʻshimcha maʼlumotlar talab qilinadi. Shunga qaramay, CXMT 2019-yilda oʻzining 22 nanometrli texnologiyasida DDR4 xotirasini ommaviy ishlab chiqarishni yoʻlga qoʻygan edi, 2023-yilda esa 18 nanometrli DRAM chiqarila boshlandi.
Hozirgi kunda CXMT Xitoydagi eng yirik DRAM ishlab chiqaruvchisi maqomiga ega boʻlib, Samsung, SK hynix hamda Micron kabi jahon gigantlari bilan faol raqobat olib bormoqda. Ushbu mojaroning yuzaga kelishi Osiyo mintaqasidagi texnologik xavfsizlik va kadrlar siyosati masalalarini yana bir bor global muhokama markaziga olib chiqdi.
…