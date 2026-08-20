Xiaomi mashhur smartfon va planshetlarni dasturiy qoʻllab-quvvatlashni toʻxtatdi

·0·Texno
Xiaomi mashhur smartfon va planshetlarni dasturiy qoʻllab-quvvatlashni toʻxtatdi

Xiaomi kompaniyasi oʻz qurilmalarining dasturiy taʼminot yangilanishlari siyosatiga oʻzgartirishlar kiritib, yana bir qator mashhur gadjetlarni EOL (End of Life) roʻyxatiga kiritdi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, ushbu bosqichga yetib kelgan modellarga endilikda rasmiy dasturiy qoʻllab-quvvatlash koʻrsatilmaydi. Bu esa foydalanuvchilar uchun qurilmaning xavfsizligi va kelgusidagi funksional imkoniyatlariga oʻz taʼsirini koʻrsatmay qolmaydi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Eʼlon qilingan yangilangan roʻyxatga jami oltita ommabop model kiritilgan boʻlib, ular orasida flagman darajasidagi Xiaomi 12S Pro hamda hamyonbop segmentdagi xaridorlar orasida keng tarqalgan Redmi Note 12R modellari ham mavjud. Mazkur qurilmalar egalari bundan buyon muntazam HyperOS yangilanishlari hamda oylik xavfsizlik yamoqlarini qabul qila olishmaydi.

Qaysi modellar qoʻllab-quvvatlashdan mahrum boʻldi?

Kompaniya siyosatiga koʻra, eskirgan qurilmalar qatoriga oʻtgan gadjetlarning aniq roʻyxati shakllantirildi. Unga koʻra, quyidagi qurilmalar rasman EOL maqomini oldi:

  • Xiaomi 12S Pro
  • Xiaomi 12 Lite
  • Redmi Pad SE
  • Redmi Note 12R
  • Redmi 12R
  • Redmi 12 5G
Mazkur qurilmalarning barchasi oʻzining hayotiy sikl davrini yakunlab, dasturiy jihatdan mustaqil bosqichga oʻtmoqda.

Qayd etilishicha, ushbu roʻyxatga kiritilgan gadjetlarning ishlashida hech qanday oʻzgarish boʻlmaydi — ular odatdagi tartibda oʻz vazifalarini bajarishda davom etadi. Biroq vaqt oʻtishi bilan yangi kibertahdidlarga nisbatan zaiflik oshib borishi va HyperOS tizimining keyingi versiyalarida taqdim etiladigan yangi funksiyalar bu modellarga yetib kelmasligi aniq.

Shunga qaramay, istisno tariqasida oʻta jiddiy xavfsizlik tahdidlari yuzaga kelgan taqdirda, Xiaomi kompaniyasi rasman qoʻllab-quvvatlanmay qolgan qurilmalar uchun ham alohida favqulodda yamoqlar chiqarishi mumkin. Shunga qaramay, kundalik foydalanishda zamonaviy imkoniyatlar va yuqori darajadagi himoyani afzal koʻruvchi foydalanuvchilar yaqin kelajakda yangiroq modellarga oʻtish masalasini oʻylab koʻrishlari toʻgʻri boʻladi.

XiaomiHyperOSRedmiSmartfonTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lufthansa samolyotlarida Starlink yuqori tezlikdagi interneti ishga tushirildiLufthansa samolyotlarida Starlink yuqori tezlikdagi interneti ishga tushirildiBugun, 11:29SpaceX tarixida ilk bor qaytariladigan Starship kemasini sinovdan oʻtkazdiSpaceX tarixida ilk bor qaytariladigan Starship kemasini sinovdan oʻtkazdiBugun, 10:53Firefly Oyning -170 daraja sovuq tunlariga qarshi mini-isitgich yuboradiFirefly Oyning -170 daraja sovuq tunlariga qarshi mini-isitgich yuboradiBugun, 08:27AQSh suveren razvedkasi orbitadan radiotoʻlqinlarni kuzatishni boshladiAQSh suveren razvedkasi orbitadan radiotoʻlqinlarni kuzatishni boshladiBugun, 07:54NASA kosmik teleskopni qutqarish boʻyicha noyob operatsiyani bekor qildiNASA kosmik teleskopni qutqarish boʻyicha noyob operatsiyani bekor qildiBugun, 07:25Framework yangilangan protsessorli modul noutbukini taqdim etdiFramework yangilangan protsessorli modul noutbukini taqdim etdiBugun, 02:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Smartfonlar bozorida misli koʻrilmagan raqobat: 2026-yil sentyabrida 5 ta flagman chiqadi
Smartfonlar bozorida misli koʻrilmagan raqobat: 2026-yil sentyabrida 5 ta flagman chiqadi