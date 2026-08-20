Xiaomi mashhur smartfon va planshetlarni dasturiy qoʻllab-quvvatlashni toʻxtatdi
Xiaomi kompaniyasi oʻz qurilmalarining dasturiy taʼminot yangilanishlari siyosatiga oʻzgartirishlar kiritib, yana bir qator mashhur gadjetlarni EOL (End of Life) roʻyxatiga kiritdi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, ushbu bosqichga yetib kelgan modellarga endilikda rasmiy dasturiy qoʻllab-quvvatlash koʻrsatilmaydi. Bu esa foydalanuvchilar uchun qurilmaning xavfsizligi va kelgusidagi funksional imkoniyatlariga oʻz taʼsirini koʻrsatmay qolmaydi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Eʼlon qilingan yangilangan roʻyxatga jami oltita ommabop model kiritilgan boʻlib, ular orasida flagman darajasidagi Xiaomi 12S Pro hamda hamyonbop segmentdagi xaridorlar orasida keng tarqalgan Redmi Note 12R modellari ham mavjud. Mazkur qurilmalar egalari bundan buyon muntazam HyperOS yangilanishlari hamda oylik xavfsizlik yamoqlarini qabul qila olishmaydi.
Qaysi modellar qoʻllab-quvvatlashdan mahrum boʻldi?Kompaniya siyosatiga koʻra, eskirgan qurilmalar qatoriga oʻtgan gadjetlarning aniq roʻyxati shakllantirildi. Unga koʻra, quyidagi qurilmalar rasman EOL maqomini oldi:
- Xiaomi 12S Pro
- Xiaomi 12 Lite
- Redmi Pad SE
- Redmi Note 12R
- Redmi 12R
- Redmi 12 5G
Qayd etilishicha, ushbu roʻyxatga kiritilgan gadjetlarning ishlashida hech qanday oʻzgarish boʻlmaydi — ular odatdagi tartibda oʻz vazifalarini bajarishda davom etadi. Biroq vaqt oʻtishi bilan yangi kibertahdidlarga nisbatan zaiflik oshib borishi va HyperOS tizimining keyingi versiyalarida taqdim etiladigan yangi funksiyalar bu modellarga yetib kelmasligi aniq.
Shunga qaramay, istisno tariqasida oʻta jiddiy xavfsizlik tahdidlari yuzaga kelgan taqdirda, Xiaomi kompaniyasi rasman qoʻllab-quvvatlanmay qolgan qurilmalar uchun ham alohida favqulodda yamoqlar chiqarishi mumkin. Shunga qaramay, kundalik foydalanishda zamonaviy imkoniyatlar va yuqori darajadagi himoyani afzal koʻruvchi foydalanuvchilar yaqin kelajakda yangiroq modellarga oʻtish masalasini oʻylab koʻrishlari toʻgʻri boʻladi.
…