Huawei Pura X View: noodatiy formatdagi yangi smartfon taqdim etildi

·20·Texno
Huawei Pura X View: noodatiy formatdagi yangi smartfon taqdim etildi
Qisqacha

Huawei Pura X View noodatiy keng va past korpusli, 6,39 dyuymli OLED-ekranga ega yangi smartfon sifatida e'lon qilindi. Uning ekrani 16:9,5 tomonlar nisbatiga, 2232×1320 piksellar aniqligiga va 6500 nitgacha yorqinlikka ega. Qurilma Kirin 9030S protsessori, 12 GB tezkor xotira, 1 TB gacha doimiy xotira, HarmonyOS 7 hamda 7000 mA•soat akkumulyator bilan jihozlangan.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, zamonaviy mobil bozorida oʻzining noyob shakli bilan ajralib turuvchi Huawei Pura X View smartfoni eʼlon qilindi. Ushbu qurilma oʻzining geymplayi va dizayni boʻyicha hozirgi kunda keng tarqalgan anʼanaviy choʻziq gadjetlardan keskin farq qiladi hamda uni hatto buklanadigan telefonlar bilan ham solishtirib koʻrishmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi model juda keng va past korpusga egaligi bilan eʼtiborni tortadi. Ishlab chiqaruvchilar bu borada mutlaqo yangi yondashuvni qoʻllagan boʻlib, bunday oʻziga xos yechim bozorda boshqa hech bir brendda uchramaydi. Natijada foydalanuvchilar qoʻlida butunlay oʻzgacha proporsiyalarga ega mobil qurilmani ushlab turishadi.

Displey imkoniyatlari va texnik koʻrsatkichlar

Qurilma 6,39 dyuymli OLED-ekran bilan jihozlangan boʻlib, uning tomonlar nisbati 16:9,5 ni tashkil etadi. Bu zamonaviy standartdagi baland va tor ekranlarga nisbatan gʻayrioddiy koʻrsatkichdir. Displey 2232×1320 piksellar aniqligiga ega boʻlib, uning atrofidagi hoshiyalar minimal darajagacha qisqartirilgan.

Ekran nafaqat oʻlchamlari, balki sifati bilan ham hayratga soladi. Uning eng yuqori choʻqqisidagi yorqinlik darajasi 6500 nitni tashkil qiladi, bu esa quyosh nurining ostida ham maʼlumotlarni bemalol oʻqish imkonini beradi. Garchi ekran diagonali raqamlarda baʼzi zamonaviy 6,9 dyuymli flagmanlardan kichikroq tuyulsa-da, uning kengligi hisobiga foydalanish qulayligi ortgan.

Ishlash unumdorligi va akkumulyator

Texnik jihatdan ham Huawei Pura X View kuchli bazaga ega. Xabarlarga koʻra, smartfon Kirin 9030S protsessori, 12 GB tezkor xotira va 1 TB gacha boʻlgan doimiy xotira sigʻimi bilan taʼminlangan. Dasturiy taʼminot sifatida esa HarmonyOS 7 operatsion tizimi tanlangan.

Ajablanarlisi shundaki, korpusining qalinligi bor-yoʻgʻi 6,68 millimetr boʻlishiga qaramay, uning ogʻirligi 201 grammni tashkil etadi. Muhandislar bunday yupqa korpus ichiga naqd 7000 mA•soat sigʻimga ega ulkan akkumulyatorni joylashtirishga muvaffaq boʻlishgan.

Kameralar va foydalanish qulayligi

Foto imkoniyatlari boʻyicha ham qurilma yetakchi oʻrinlarni egallashga daʼvogarlik qilmoqda. Uning asosiy kamerasi har biri 50 megapiksellik uchta modulni oʻz ichiga oladi. Bu turli sharoitlarda sifatli suratga olish va video yozib olish imkonini beradi.

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, bunday keng formatli korpus videolarni tomosha qilish, matn oʻqish va internet sahifalarini varaqlashda ancha qoʻl keladi. Garchi u buklanmaydigan qurilma boʻlsa-da, buklanuvchi gadjetlarga xos boʻlgan keng displey qulayligini muayyan maʼnoda taqdim eta oladi.

HuaweiPura X ViewSmartfonTexnologiyalarYangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sony Xperia 10 VIII smartfoni Geekbench testida koʻrinish berdiSony Xperia 10 VIII smartfoni Geekbench testida koʻrinish berdiBugun, 10:23Samsung Galaxy S26 FE smartfoni 27-avgust kuni taqdim etilishi kutilmoqdaSamsung Galaxy S26 FE smartfoni 27-avgust kuni taqdim etilishi kutilmoqdaBugun, 07:51ChatGPT uchun Apple Messages plagini ishga tushirildiChatGPT uchun Apple Messages plagini ishga tushirildiBugun, 03:22Samsung texnologiyalarini oʻgʻirlagan muhandis 7 yilga hukm qilindiSamsung texnologiyalarini oʻgʻirlagan muhandis 7 yilga hukm qilindiBugun, 02:58Agressiv haydash elektromobil akkumulyatorini 2,5 barobar tezroq ishdan chiqaradiAgressiv haydash elektromobil akkumulyatorini 2,5 barobar tezroq ishdan chiqaradiBugun, 02:20Google Pixel 11 smartfonlarining Tensor G6 test natijalari maʼlum boʻldiGoogle Pixel 11 smartfonlarining Tensor G6 test natijalari maʼlum boʻldiBugun, 01:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Smartfonlar bozorida misli koʻrilmagan raqobat: 2026-yil sentyabrida 5 ta flagman chiqadi
Smartfonlar bozorida misli koʻrilmagan raqobat: 2026-yil sentyabrida 5 ta flagman chiqadi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi