Huawei Pura X View: noodatiy formatdagi yangi smartfon taqdim etildi
Huawei Pura X View noodatiy keng va past korpusli, 6,39 dyuymli OLED-ekranga ega yangi smartfon sifatida e'lon qilindi. Uning ekrani 16:9,5 tomonlar nisbatiga, 2232×1320 piksellar aniqligiga va 6500 nitgacha yorqinlikka ega. Qurilma Kirin 9030S protsessori, 12 GB tezkor xotira, 1 TB gacha doimiy xotira, HarmonyOS 7 hamda 7000 mA•soat akkumulyator bilan jihozlangan.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, zamonaviy mobil bozorida oʻzining noyob shakli bilan ajralib turuvchi Huawei Pura X View smartfoni eʼlon qilindi. Ushbu qurilma oʻzining geymplayi va dizayni boʻyicha hozirgi kunda keng tarqalgan anʼanaviy choʻziq gadjetlardan keskin farq qiladi hamda uni hatto buklanadigan telefonlar bilan ham solishtirib koʻrishmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi model juda keng va past korpusga egaligi bilan eʼtiborni tortadi. Ishlab chiqaruvchilar bu borada mutlaqo yangi yondashuvni qoʻllagan boʻlib, bunday oʻziga xos yechim bozorda boshqa hech bir brendda uchramaydi. Natijada foydalanuvchilar qoʻlida butunlay oʻzgacha proporsiyalarga ega mobil qurilmani ushlab turishadi.
Displey imkoniyatlari va texnik koʻrsatkichlarQurilma 6,39 dyuymli OLED-ekran bilan jihozlangan boʻlib, uning tomonlar nisbati 16:9,5 ni tashkil etadi. Bu zamonaviy standartdagi baland va tor ekranlarga nisbatan gʻayrioddiy koʻrsatkichdir. Displey 2232×1320 piksellar aniqligiga ega boʻlib, uning atrofidagi hoshiyalar minimal darajagacha qisqartirilgan.
Ekran nafaqat oʻlchamlari, balki sifati bilan ham hayratga soladi. Uning eng yuqori choʻqqisidagi yorqinlik darajasi 6500 nitni tashkil qiladi, bu esa quyosh nurining ostida ham maʼlumotlarni bemalol oʻqish imkonini beradi. Garchi ekran diagonali raqamlarda baʼzi zamonaviy 6,9 dyuymli flagmanlardan kichikroq tuyulsa-da, uning kengligi hisobiga foydalanish qulayligi ortgan.
Ishlash unumdorligi va akkumulyatorTexnik jihatdan ham Huawei Pura X View kuchli bazaga ega. Xabarlarga koʻra, smartfon Kirin 9030S protsessori, 12 GB tezkor xotira va 1 TB gacha boʻlgan doimiy xotira sigʻimi bilan taʼminlangan. Dasturiy taʼminot sifatida esa HarmonyOS 7 operatsion tizimi tanlangan.
Ajablanarlisi shundaki, korpusining qalinligi bor-yoʻgʻi 6,68 millimetr boʻlishiga qaramay, uning ogʻirligi 201 grammni tashkil etadi. Muhandislar bunday yupqa korpus ichiga naqd 7000 mA•soat sigʻimga ega ulkan akkumulyatorni joylashtirishga muvaffaq boʻlishgan.
Kameralar va foydalanish qulayligiFoto imkoniyatlari boʻyicha ham qurilma yetakchi oʻrinlarni egallashga daʼvogarlik qilmoqda. Uning asosiy kamerasi har biri 50 megapiksellik uchta modulni oʻz ichiga oladi. Bu turli sharoitlarda sifatli suratga olish va video yozib olish imkonini beradi.
Mutaxassislarning taʼkidlashicha, bunday keng formatli korpus videolarni tomosha qilish, matn oʻqish va internet sahifalarini varaqlashda ancha qoʻl keladi. Garchi u buklanmaydigan qurilma boʻlsa-da, buklanuvchi gadjetlarga xos boʻlgan keng displey qulayligini muayyan maʼnoda taqdim eta oladi.
…