Huawei Pura X View: noyob ekranli ilk monoblok smartfon taqdim etildi
Huawei kompaniyasi Huawei Pura X View smartfonini dunyodagi ilk keng formatli ekranga ega monoblok qurilma sifatida taqdim etdi. Smartfon 6,39 dyuymli OLED-displey, 16 : 9,5 ekran nisbati, 2232 × 1320 piksellar hajmi, 7000 mAch akkumulyator va HarmonyOS 7 tizimiga ega. Insayderlar ma'lumotiga ko'ra, qurilma Kirin 9 oilasiga mansub protsessor hamda 50 megapikselli asosiy datchik va periskopli telefoto obyektivi bor uch karrali kamera bilan jihozlanadi.
Zamonaviy mobil bozorida ekrani choʻziq boʻlmagan qurilmalarni uchratish qiyinlashgan bir paytda, Huawei kompaniyasi oʻzgacha yechimga ega gadjetni namoyish etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kompaniya oʻzining yangi Huawei Pura X View smartfonini taqdim etdi va uni dunyodagi ilk keng formatli ekranga ega monoblok qurilma sifatida eʼlon qildi. Ushbu gadjet ayniqsa videolarni tomosha qilish, oʻyin oʻynash, kitob oʻqish hamda kontent bilan ishlashni afzal koʻradigan foydalanuvchilarga moʻljallangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Asosiy eʼtibor qaratilgan jihat bu – qurilmaning oʻlchamlari va ekran nisbatidir. Smartfon 6,39 dyuymli OLED-displey bilan jihozlangan boʻlib, u 16 : 9,5 nisbatga hamda 2232 × 1320 piksellar hajmiga ega. Hozirgi kundagi koʻpchilik choʻziq smartfonlardan farqli oʻlaroq, yangi mahsulot ancha kengroq chiqdi. Bu esa gorizontal holatdagi kontentni koʻrish vaqtida foydali maydonni sezilarli darajada kengaytiradi.
Mukammal dizayn va texnik koʻrsatkichlarDispley old panelning naqd 96,1 foizini egallaydi, uning ramkasi esa atigi 1,05 millimetrni tashkil qiladi. Ekran choʻqqi yorqinligi boʻyicha ham yetakchi boʻlib, bu koʻrsatkich 6500 nitni tashkil etadi. Smartfonda oʻta yupqa korpus va katta akkumulyator muvaffaqiyatli uygʻunlashtirilgan: garchi uning batareya sigʻimi 7000 mAch boʻlsa-da, korpus qalinligi atigi 6,68 millimetr, ogʻirligi esa 201 grammni tashkil etadi.
Qurilma eng soʻnggi HarmonyOS 7 operatsion tizimida ishlaydi. Dasturiy taʼminot interfeysi kengroq ekranga toʻliq moslashtirilgan boʻlib, koʻp vazifali rejimda ishlash, matn oʻqish va oʻyinlar jarayonini yanada qulaylashtiradi. Aslida, Huawei bu yerda 2025-yilgi egiluvchan Pura X modelining konsepsiyasini anʼanaviy monoblok korpusiga koʻchirganini koʻrish mumkin.
Sotuvga chiqish muddati va ranglarHozircha Huawei yangi smartfonining barcha texnik tafsilotlarini toʻliq oshkor etmagani bois, insayderlar maʼlumotlariga tayanib ish koʻrilmoqda. Digital Chat Station xabar berishicha, ushbu flagman Kirin 9 oilasiga mansub protsessor, 7000 mAch quvvatli akkumulyator hamda 50 megapikselli asosiy datchik va periskopli telefoto obyektive ega uch karrali kamera bilan jihozlanadi.
Xaridorlarga Huawei Pura X View toʻrt xil rangda taqdim etiladi: qizil, kulrang, oq va qora. Xitoy bozorida dastlabki buyurtmalar uchun bron qilish allaqachon boshlangan boʻlib, joriy yilning 28-avgustidan boshlab smartfon doʻkonlarda jonli namoyish etila boshlaydi va rasmiy oldindan buyurtma berish bosqichiga oʻtadi. Hozircha qurilmaning narxi haqida maʼlumot berilmagan.
…