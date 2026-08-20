Huawei Pura X View: noyob ekranli ilk monoblok smartfon taqdim etildi

·3·Texno
Huawei Pura X View: noyob ekranli ilk monoblok smartfon taqdim etildi
Qisqacha

Huawei kompaniyasi Huawei Pura X View smartfonini dunyodagi ilk keng formatli ekranga ega monoblok qurilma sifatida taqdim etdi. Smartfon 6,39 dyuymli OLED-displey, 16 : 9,5 ekran nisbati, 2232 × 1320 piksellar hajmi, 7000 mAch akkumulyator va HarmonyOS 7 tizimiga ega. Insayderlar ma'lumotiga ko'ra, qurilma Kirin 9 oilasiga mansub protsessor hamda 50 megapikselli asosiy datchik va periskopli telefoto obyektivi bor uch karrali kamera bilan jihozlanadi.

Zamonaviy mobil bozorida ekrani choʻziq boʻlmagan qurilmalarni uchratish qiyinlashgan bir paytda, Huawei kompaniyasi oʻzgacha yechimga ega gadjetni namoyish etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kompaniya oʻzining yangi Huawei Pura X View smartfonini taqdim etdi va uni dunyodagi ilk keng formatli ekranga ega monoblok qurilma sifatida eʼlon qildi. Ushbu gadjet ayniqsa videolarni tomosha qilish, oʻyin oʻynash, kitob oʻqish hamda kontent bilan ishlashni afzal koʻradigan foydalanuvchilarga moʻljallangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Asosiy eʼtibor qaratilgan jihat bu – qurilmaning oʻlchamlari va ekran nisbatidir. Smartfon 6,39 dyuymli OLED-displey bilan jihozlangan boʻlib, u 16 : 9,5 nisbatga hamda 2232 × 1320 piksellar hajmiga ega. Hozirgi kundagi koʻpchilik choʻziq smartfonlardan farqli oʻlaroq, yangi mahsulot ancha kengroq chiqdi. Bu esa gorizontal holatdagi kontentni koʻrish vaqtida foydali maydonni sezilarli darajada kengaytiradi.

Mukammal dizayn va texnik koʻrsatkichlar

Displey old panelning naqd 96,1 foizini egallaydi, uning ramkasi esa atigi 1,05 millimetrni tashkil qiladi. Ekran choʻqqi yorqinligi boʻyicha ham yetakchi boʻlib, bu koʻrsatkich 6500 nitni tashkil etadi. Smartfonda oʻta yupqa korpus va katta akkumulyator muvaffaqiyatli uygʻunlashtirilgan: garchi uning batareya sigʻimi 7000 mAch boʻlsa-da, korpus qalinligi atigi 6,68 millimetr, ogʻirligi esa 201 grammni tashkil etadi.

Qurilma eng soʻnggi HarmonyOS 7 operatsion tizimida ishlaydi. Dasturiy taʼminot interfeysi kengroq ekranga toʻliq moslashtirilgan boʻlib, koʻp vazifali rejimda ishlash, matn oʻqish va oʻyinlar jarayonini yanada qulaylashtiradi. Aslida, Huawei bu yerda 2025-yilgi egiluvchan Pura X modelining konsepsiyasini anʼanaviy monoblok korpusiga koʻchirganini koʻrish mumkin.

Sotuvga chiqish muddati va ranglar

Hozircha Huawei yangi smartfonining barcha texnik tafsilotlarini toʻliq oshkor etmagani bois, insayderlar maʼlumotlariga tayanib ish koʻrilmoqda. Digital Chat Station xabar berishicha, ushbu flagman Kirin 9 oilasiga mansub protsessor, 7000 mAch quvvatli akkumulyator hamda 50 megapikselli asosiy datchik va periskopli telefoto obyektive ega uch karrali kamera bilan jihozlanadi.

Xaridorlarga Huawei Pura X View toʻrt xil rangda taqdim etiladi: qizil, kulrang, oq va qora. Xitoy bozorida dastlabki buyurtmalar uchun bron qilish allaqachon boshlangan boʻlib, joriy yilning 28-avgustidan boshlab smartfon doʻkonlarda jonli namoyish etila boshlaydi va rasmiy oldindan buyurtma berish bosqichiga oʻtadi. Hozircha qurilmaning narxi haqida maʼlumot berilmagan.

HuaweiPura X ViewSmartfonTexnologiyalarYangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

iPhone 18 Pro yangi ranglar va kichiklashgan Dynamic Island bilan namoyish etiladiiPhone 18 Pro yangi ranglar va kichiklashgan Dynamic Island bilan namoyish etiladiBugun, 15:27Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildiPekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildiBugun, 14:54Xiaomi yangi avlod insonnoma robotini namoyish etdiXiaomi yangi avlod insonnoma robotini namoyish etdiBugun, 14:25SpaceX orbitaga 11 mingdan ortiq Starlink sunʼiy yoʻldoshini chiqardiSpaceX orbitaga 11 mingdan ortiq Starlink sunʼiy yoʻldoshini chiqardiBugun, 13:52Elon Musk Starship raketasining navbatdagi sinovlari va rejalari haqida gapirdiElon Musk Starship raketasining navbatdagi sinovlari va rejalari haqida gapirdiBugun, 13:27Apple kompaniyasining 2026-yilgi asosiy taqdimoti sanasi maʼlum boʻldiApple kompaniyasining 2026-yilgi asosiy taqdimoti sanasi maʼlum boʻldiBugun, 12:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Smartfonlar bozorida misli koʻrilmagan raqobat: 2026-yil sentyabrida 5 ta flagman chiqadi
Smartfonlar bozorida misli koʻrilmagan raqobat: 2026-yil sentyabrida 5 ta flagman chiqadi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi