Qatar Airways dunyoda birinchi boʻlib Starlink oʻrnatilgan Boeing 787-9 samolyotini foydalanishga topshirdi
Aviatsiya sohasida raqamli texnologiyalar jadal rivojlanib borayotgan bir paytda, Qatar Airways aviakompaniyasi oʻzining keng fyuzelyajli Boeing 787-9 samolyotlarida Starlink tizimidan foydalanishni boshlagan dunyodagi ilk aviatashuvchiga aylandi. Ixbt.com nashrining xabar berishicha, mazkur qadam aviakompaniya floti uchun muhim bosqich boʻlib, yoʻlovchilarga osmonda ham yerdagidek yuqori tezlikdagi internetdan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mazkur jarayon doirasida kompaniya Boeing 787-8 rusumli barcha samolyotlarini ham Starlink tizimi bilan jihozlashni yakunladi. Buning natijasida mazkur texnologiyaga ega keng fyuzelyajli havo kemalarining umumiy soni 150 taga yetkazildi. Aviakompaniya kelgusida oʻz rejalarini izchil davom ettirib, barcha Boeing 787 samolyotlarini 2026 yilning oxiriga qadar toʻliq modernizatsiya qilishni koʻzlamoqda.
Rekord darajadagi tezkor modernizatsiyaEslatib oʻtamiz, Qatar Airways bundan avval ham oʻzining Boeing 777 parkini rekord muddatda — atigi toʻqqiz oy ichida, Airbus A350 samolyotlarini esa sakkiz oy ichida Starlink tizimi bilan taʼminlagan edi. Hozirgi kunda tashuvchi Boeing 777, Airbus A350 hamda Boeing 787 parklari boʻyicha dunyodagi eng yirik Starlink koʻmagiga ega flotga egalik qilmoqda. Keng fyuzelyajli samolyotlarni jihozlash dasturi allaqachon 83 foizdan oshiqroqqa bajarib boʻlingan.
Zamonaviy sunʼiy yoʻldosh internetining joriy etilishi yoʻlovchilarga parvoz paytida cheklovlarsiz muloqot qilish, ish jarayonlarini boshqarish va kontentlarni tomosha qilish imkonini bermoqda. Taʼkidlanishicha, taqdim etilayotgan bepul Wi-Fi tarmogʻining tezligi sekundiga 500 Megabitgacha yetadi. Bu esa havo kemasi bortida turgan har bir shaxsga oʻzining kundalik raqamli ehtiyojlarini toʻliq qondirish imkonini beradi.
…