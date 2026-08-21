Qatar Airways dunyoda birinchi boʻlib Starlink oʻrnatilgan Boeing 787-9 samolyotini foydalanishga topshirdi

·1·Texno
Qatar Airways dunyoda birinchi boʻlib Starlink oʻrnatilgan Boeing 787-9 samolyotini foydalanishga topshirdi

Aviatsiya sohasida raqamli texnologiyalar jadal rivojlanib borayotgan bir paytda, Qatar Airways aviakompaniyasi oʻzining keng fyuzelyajli Boeing 787-9 samolyotlarida Starlink tizimidan foydalanishni boshlagan dunyodagi ilk aviatashuvchiga aylandi. Ixbt.com nashrining xabar berishicha, mazkur qadam aviakompaniya floti uchun muhim bosqich boʻlib, yoʻlovchilarga osmonda ham yerdagidek yuqori tezlikdagi internetdan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur jarayon doirasida kompaniya Boeing 787-8 rusumli barcha samolyotlarini ham Starlink tizimi bilan jihozlashni yakunladi. Buning natijasida mazkur texnologiyaga ega keng fyuzelyajli havo kemalarining umumiy soni 150 taga yetkazildi. Aviakompaniya kelgusida oʻz rejalarini izchil davom ettirib, barcha Boeing 787 samolyotlarini 2026 yilning oxiriga qadar toʻliq modernizatsiya qilishni koʻzlamoqda.

Rekord darajadagi tezkor modernizatsiya

Eslatib oʻtamiz, Qatar Airways bundan avval ham oʻzining Boeing 777 parkini rekord muddatda — atigi toʻqqiz oy ichida, Airbus A350 samolyotlarini esa sakkiz oy ichida Starlink tizimi bilan taʼminlagan edi. Hozirgi kunda tashuvchi Boeing 777, Airbus A350 hamda Boeing 787 parklari boʻyicha dunyodagi eng yirik Starlink koʻmagiga ega flotga egalik qilmoqda. Keng fyuzelyajli samolyotlarni jihozlash dasturi allaqachon 83 foizdan oshiqroqqa bajarib boʻlingan.

Zamonaviy sunʼiy yoʻldosh internetining joriy etilishi yoʻlovchilarga parvoz paytida cheklovlarsiz muloqot qilish, ish jarayonlarini boshqarish va kontentlarni tomosha qilish imkonini bermoqda. Taʼkidlanishicha, taqdim etilayotgan bepul Wi-Fi tarmogʻining tezligi sekundiga 500 Megabitgacha yetadi. Bu esa havo kemasi bortida turgan har bir shaxsga oʻzining kundalik raqamli ehtiyojlarini toʻliq qondirish imkonini beradi.

Statistika va kundalik koʻrsatkichlar

Starlink xizmati samolyotlarda rasman ishga tushirilgan 2024 yilning oktyabr oyidan buyon mazkur qulaylikdan foydalangan yoʻlovchilar soni 23 milliondan oshib ketdi. Ushbu zamonaviy internet tizimi oʻrnatilgan havo kemalari jami 86 mingdan ortiq reysni muvaffaqiyatli amalga oshirdi. Hozirgi vaqtda aviakompaniya har kuni Starlink tizimi koʻmagida ishlaydigan 323 tagacha reysni bajarib kelmoqda.

Qatar AirwaysStarlinkBoeing 787AviatsiyaWi-Fi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Elon Musk 2030 yilgacha kuniga 30 ta Starship uchirishni rejalashtirmoqdaElon Musk 2030 yilgacha kuniga 30 ta Starship uchirishni rejalashtirmoqdaBugun, 14:52Smartfon ekranlari bozorida yangi yetakchi maʼlum boʻldiSmartfon ekranlari bozorida yangi yetakchi maʼlum boʻldiBugun, 13:53Poco F9 Ultra flagmanining asosiy texnik xususiyatlari oshkor boʻldiPoco F9 Ultra flagmanining asosiy texnik xususiyatlari oshkor boʻldiBugun, 13:27Xiaomi kompaniyasi yangi Smart Door Lock 5C qulfini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi yangi Smart Door Lock 5C qulfini taqdim etdiBugun, 12:54Rossiya kosmik satelliti Manpupuner platosini yuqoridan suratga oldiRossiya kosmik satelliti Manpupuner platosini yuqoridan suratga oldiBugun, 12:24SpaceX kosmik kema holatini koʻrsatdi: Starship sinovlari davom etmoqdaSpaceX kosmik kema holatini koʻrsatdi: Starship sinovlari davom etmoqdaBugun, 11:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Smartfonlar bozorida misli koʻrilmagan raqobat: 2026-yil sentyabrida 5 ta flagman chiqadi
Smartfonlar bozorida misli koʻrilmagan raqobat: 2026-yil sentyabrida 5 ta flagman chiqadi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi