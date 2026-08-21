Elon Musk 2030 yilgacha kuniga 30 ta Starship uchirishni rejalashtirmoqda

·10·Texno
Elon Musk 2030 yilgacha kuniga 30 ta Starship uchirishni rejalashtirmoqda

SpaceX kompaniyasi raisi Elon Musk kelgusi yillarda kosmik parvozlar ko‘lamini keskin kengaytirish bo‘yicha ulkan rejalarini ma'lum qildi. Uning so‘zlariga ko‘ra, kompaniya 2030 yilga borib Starship raketasini har kuni 30 marotaba fazoga chiqarishni maqsad qilib qo‘ygan. Biroq, tadbirkorning tan olishicha, ushbu ulkan ko‘rsatkich ham kundalik aviaqatnovlar soni bilan solishtirganda juda kichik qiymatni tashkil etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com ma'lumotiga ko‘ra, SpaceX ishlab chiqarish va parvozlar chastotasini oshirish borasida izchil harakat olib bormoqda. Avvalroq, 2024 yilda Elon Musk yiliga mingtagacha Starship kemasini ishlab chiqarish niyatida ekanini ma'lum qilgan edi. 2026 yil boshida esa mutaxassislar ushbu og‘ir kosmik kemani soatiga bir martadan ham ko‘proq chastotada uchirish imkoniyatlarini muhokama qilishgan.

Texnik yangiliklar va sinovlar

Hozirgi kunda kompaniya o‘zining navbatdagi prototiplari ustida faol ish olib bormoqda. Yaqinda Starship Ship 40 deb nomlangan yangi prototip muvaffaqiyatli tarzda Rojdestvo oroli qirg‘oqlariga olib borildi. Shundan so‘ng Elon Musk ijtimoiy tarmoqlarda mazkur qurilmaga oid navbatdagi suratlarni jamoatchilik e'tiboriga havola etdi.

Kompaniya muhandislari oldida turgan eng muhim vazifalardan biri qayta tiklanuvchi texnologiyalarni amalda qo‘llashdir. Elon Muskning ta'kidlashicha, SpaceX yaqin oylardayoq Yerga qaytib kelayotgan Starship kemasini maxsus start minorasi yordamida havoda tutib olishni rejalashtirmoqda. Bu esa kosmik kema qismlarini qayta tiklash jarayonini sezilarli darajada tezlashtiradi.

Kelajak istiqbollari

Mazkur ulkan rejalarning amaliy ijrosi kosmik sanoatda tub burilish yasashi kutilmoqda. Agar barcha sinovlar muvaffaqiyatli yakunlansa, birinchi qayta ishlatiladigan Starship kemasining takroriy parvozi 2026 yilning oxiri yoki 2027 yilning boshlariga to‘g‘ri kelishi mumkin. Bu esa insoniyatning kosmosni o‘zlashtirish tezligini yangi bosqichga olib chiqadi.

Garchi kundalik 30 ta parvoz aviasiya ko‘lamiga nisbatan kichik ko‘rinsa-da, kosmonavtika tarixi uchun bu misli ko‘rilmagan qadamdir. SpaceX o‘zining qayta foydalaniladigan raketalari orqali nafaqat Orbital parvozlar narxini tushirishni, balki boshqa sayyoralarga ekspeditsiyalar uyushtirish uchun zarur infratuzilmani yaratishni maqsad qilgan.

StarshipSpaceXElon MuskKosmosRaketa
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qatar Airways dunyoda birinchi boʻlib Starlink oʻrnatilgan Boeing 787-9 samolyotini foydalanishga topshirdiQatar Airways dunyoda birinchi boʻlib Starlink oʻrnatilgan Boeing 787-9 samolyotini foydalanishga topshirdiBugun, 15:27Smartfon ekranlari bozorida yangi yetakchi maʼlum boʻldiSmartfon ekranlari bozorida yangi yetakchi maʼlum boʻldiBugun, 13:53Poco F9 Ultra flagmanining asosiy texnik xususiyatlari oshkor boʻldiPoco F9 Ultra flagmanining asosiy texnik xususiyatlari oshkor boʻldiBugun, 13:27Xiaomi kompaniyasi yangi Smart Door Lock 5C qulfini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi yangi Smart Door Lock 5C qulfini taqdim etdiBugun, 12:54Rossiya kosmik satelliti Manpupuner platosini yuqoridan suratga oldiRossiya kosmik satelliti Manpupuner platosini yuqoridan suratga oldiBugun, 12:24SpaceX kosmik kema holatini koʻrsatdi: Starship sinovlari davom etmoqdaSpaceX kosmik kema holatini koʻrsatdi: Starship sinovlari davom etmoqdaBugun, 11:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Smartfonlar bozorida misli koʻrilmagan raqobat: 2026-yil sentyabrida 5 ta flagman chiqadi
Smartfonlar bozorida misli koʻrilmagan raqobat: 2026-yil sentyabrida 5 ta flagman chiqadi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi