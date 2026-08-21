Elon Musk 2030 yilgacha kuniga 30 ta Starship uchirishni rejalashtirmoqda
SpaceX kompaniyasi raisi Elon Musk kelgusi yillarda kosmik parvozlar ko‘lamini keskin kengaytirish bo‘yicha ulkan rejalarini ma'lum qildi. Uning so‘zlariga ko‘ra, kompaniya 2030 yilga borib Starship raketasini har kuni 30 marotaba fazoga chiqarishni maqsad qilib qo‘ygan. Biroq, tadbirkorning tan olishicha, ushbu ulkan ko‘rsatkich ham kundalik aviaqatnovlar soni bilan solishtirganda juda kichik qiymatni tashkil etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com ma'lumotiga ko‘ra, SpaceX ishlab chiqarish va parvozlar chastotasini oshirish borasida izchil harakat olib bormoqda. Avvalroq, 2024 yilda Elon Musk yiliga mingtagacha Starship kemasini ishlab chiqarish niyatida ekanini ma'lum qilgan edi. 2026 yil boshida esa mutaxassislar ushbu og‘ir kosmik kemani soatiga bir martadan ham ko‘proq chastotada uchirish imkoniyatlarini muhokama qilishgan.
Texnik yangiliklar va sinovlarHozirgi kunda kompaniya o‘zining navbatdagi prototiplari ustida faol ish olib bormoqda. Yaqinda Starship Ship 40 deb nomlangan yangi prototip muvaffaqiyatli tarzda Rojdestvo oroli qirg‘oqlariga olib borildi. Shundan so‘ng Elon Musk ijtimoiy tarmoqlarda mazkur qurilmaga oid navbatdagi suratlarni jamoatchilik e'tiboriga havola etdi.
Kompaniya muhandislari oldida turgan eng muhim vazifalardan biri qayta tiklanuvchi texnologiyalarni amalda qo‘llashdir. Elon Muskning ta'kidlashicha, SpaceX yaqin oylardayoq Yerga qaytib kelayotgan Starship kemasini maxsus start minorasi yordamida havoda tutib olishni rejalashtirmoqda. Bu esa kosmik kema qismlarini qayta tiklash jarayonini sezilarli darajada tezlashtiradi.
Kelajak istiqbollariMazkur ulkan rejalarning amaliy ijrosi kosmik sanoatda tub burilish yasashi kutilmoqda. Agar barcha sinovlar muvaffaqiyatli yakunlansa, birinchi qayta ishlatiladigan Starship kemasining takroriy parvozi 2026 yilning oxiri yoki 2027 yilning boshlariga to‘g‘ri kelishi mumkin. Bu esa insoniyatning kosmosni o‘zlashtirish tezligini yangi bosqichga olib chiqadi.
Garchi kundalik 30 ta parvoz aviasiya ko‘lamiga nisbatan kichik ko‘rinsa-da, kosmonavtika tarixi uchun bu misli ko‘rilmagan qadamdir. SpaceX o‘zining qayta foydalaniladigan raketalari orqali nafaqat Orbital parvozlar narxini tushirishni, balki boshqa sayyoralarga ekspeditsiyalar uyushtirish uchun zarur infratuzilmani yaratishni maqsad qilgan.
…