Elon Musk Starship raketasining navbatdagi sinovlari va rejalari haqida gapirdi
SpaceX Starship tizimini qayta tiklash va navbatdagi parvozlarni amalga oshirish bo'yicha muhim bosqichlarga yaqinlashmoqda, mutaxassislar esa qaytib kelayotgan raketani start minorasi yordamida tutib olishni rejalashtirmoqda. Ilk qayta foydalaniladigan Starship kamerasining navbatdagi kosmik parvozi 2026-yilning oxiri yoki 2027-yilning boshlariga mo'ljallangan.
SpaceX kompaniyasi rahbari Elon Muskning maʼlumotiga koʻra, kompaniya oʻzining ulkan Starship kosmik kema tizimini qayta tiklash va uning navbatdagi parvozlarini amalga oshirish boʻyicha muhim bosqichlarga yaqinlashmoqda. Mutaxassislar yaqin oylar ichida qaytib kelayotgan raketani bevosita start minorasi yordamida tutib olishni rejalashtirmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com nashrining xabar qilishicha, ushbu murakkab texnologik jarayon muvaffaqiyatli amalga oshsa, kosmonavtika tarixida yangi sahifa ochiladi. Ilk qayta foydalaniladigan Starship kamerasining navbatdagi kosmik parvozi 2026-yilning oxiri yoki 2027-yilning boshlariga moʻljallangan boʻlib, bu kosmik sanoatda keskin burilish yasashi kutilmoqda.
Toʻliq koʻp martalik tizim va uning ahamiyatiSpaceX rahbariyati Starship raketasining toʻlaqonli koʻp martalik foydalanishga topshirilishini kosmonavtika taraqqiyotidagi eng asosiy vazifalardan biri deb biladi. Ushbu yondashuv raketalarni uchirish tannarxini tubdan pasaytirish hamda kelgusida koinotga yuk tashish va sayohatlarni barcha uchun ancha qulay qilish imkonini beradi.
Uzoq muddatli istiqbolda esa ushbu texnologiya insoniyatni koʻp sayyorali turga aylantirish, xususan, Mars va boshqa osmon jismlarini oʻzlashtirish gʻoyasining muhim poydevori sifatida koʻrilmoqda. Har bir sinov va muvaffaqiyatli qoʻnish ushbu ulkan maqsad sari tashlangan dadil qadamdir.
Sinov jarayonlari va kelgusi qadamlarHozirgi kunda Starship dasturi doirasida faol texnik tayyorgarlik va sinov ishlari davom etmoqda. Xususan, soʻnggi yangiliklarga koʻra, Ship 41 kosmik kemasi Massey sinov poligomida oʻzining birinchi statik oʻt oʻchirish testini bitta dvigatel yordamida muvaffaqiyatli yakunladi.
Mutaxassislar ushbu sinovlar natijalarini diqqat bilan oʻrganib chiqib, kelgusi parvozlar xavfsizligi va samaradorligini taʼminlash ustida ishlamoqda. SpaceX muhandislari duch kelinadigan texnik qiyinchiliklarga qaramay, belgilangan grafikka muvofiq oldinga siljimoqda.
Mazkur loyihaning muvaffaqiyati nafaqat xususiy kosmik tadbirlarni, balki butun dunyo aerokosmik sanoatining kelajakdagi rivojlanish yoʻnalishlarini belgilab berishi shubhasizdir.
…