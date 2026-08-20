Elon Musk Starship raketasining navbatdagi sinovlari va rejalari haqida gapirdi

·1·Texno
Elon Musk Starship raketasining navbatdagi sinovlari va rejalari haqida gapirdi
Qisqacha

SpaceX Starship tizimini qayta tiklash va navbatdagi parvozlarni amalga oshirish bo'yicha muhim bosqichlarga yaqinlashmoqda, mutaxassislar esa qaytib kelayotgan raketani start minorasi yordamida tutib olishni rejalashtirmoqda. Ilk qayta foydalaniladigan Starship kamerasining navbatdagi kosmik parvozi 2026-yilning oxiri yoki 2027-yilning boshlariga mo'ljallangan.

SpaceX kompaniyasi rahbari Elon Muskning maʼlumotiga koʻra, kompaniya oʻzining ulkan Starship kosmik kema tizimini qayta tiklash va uning navbatdagi parvozlarini amalga oshirish boʻyicha muhim bosqichlarga yaqinlashmoqda. Mutaxassislar yaqin oylar ichida qaytib kelayotgan raketani bevosita start minorasi yordamida tutib olishni rejalashtirmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com nashrining xabar qilishicha, ushbu murakkab texnologik jarayon muvaffaqiyatli amalga oshsa, kosmonavtika tarixida yangi sahifa ochiladi. Ilk qayta foydalaniladigan Starship kamerasining navbatdagi kosmik parvozi 2026-yilning oxiri yoki 2027-yilning boshlariga moʻljallangan boʻlib, bu kosmik sanoatda keskin burilish yasashi kutilmoqda.

Toʻliq koʻp martalik tizim va uning ahamiyati

SpaceX rahbariyati Starship raketasining toʻlaqonli koʻp martalik foydalanishga topshirilishini kosmonavtika taraqqiyotidagi eng asosiy vazifalardan biri deb biladi. Ushbu yondashuv raketalarni uchirish tannarxini tubdan pasaytirish hamda kelgusida koinotga yuk tashish va sayohatlarni barcha uchun ancha qulay qilish imkonini beradi.

Uzoq muddatli istiqbolda esa ushbu texnologiya insoniyatni koʻp sayyorali turga aylantirish, xususan, Mars va boshqa osmon jismlarini oʻzlashtirish gʻoyasining muhim poydevori sifatida koʻrilmoqda. Har bir sinov va muvaffaqiyatli qoʻnish ushbu ulkan maqsad sari tashlangan dadil qadamdir.

Sinov jarayonlari va kelgusi qadamlar

Hozirgi kunda Starship dasturi doirasida faol texnik tayyorgarlik va sinov ishlari davom etmoqda. Xususan, soʻnggi yangiliklarga koʻra, Ship 41 kosmik kemasi Massey sinov poligomida oʻzining birinchi statik oʻt oʻchirish testini bitta dvigatel yordamida muvaffaqiyatli yakunladi.

Mutaxassislar ushbu sinovlar natijalarini diqqat bilan oʻrganib chiqib, kelgusi parvozlar xavfsizligi va samaradorligini taʼminlash ustida ishlamoqda. SpaceX muhandislari duch kelinadigan texnik qiyinchiliklarga qaramay, belgilangan grafikka muvofiq oldinga siljimoqda.

Mazkur loyihaning muvaffaqiyati nafaqat xususiy kosmik tadbirlarni, balki butun dunyo aerokosmik sanoatining kelajakdagi rivojlanish yoʻnalishlarini belgilab berishi shubhasizdir.

StarshipElon MuskSpaceXKosmonavtikaTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple kompaniyasining 2026-yilgi asosiy taqdimoti sanasi maʼlum boʻldiApple kompaniyasining 2026-yilgi asosiy taqdimoti sanasi maʼlum boʻldiBugun, 12:56Xiaomi mashhur smartfon va planshetlarni dasturiy qoʻllab-quvvatlashni toʻxtatdiXiaomi mashhur smartfon va planshetlarni dasturiy qoʻllab-quvvatlashni toʻxtatdiBugun, 11:53Lufthansa samolyotlarida Starlink yuqori tezlikdagi interneti ishga tushirildiLufthansa samolyotlarida Starlink yuqori tezlikdagi interneti ishga tushirildiBugun, 11:29SpaceX tarixida ilk bor qaytariladigan Starship kemasini sinovdan oʻtkazdiSpaceX tarixida ilk bor qaytariladigan Starship kemasini sinovdan oʻtkazdiBugun, 10:53Firefly Oyning -170 daraja sovuq tunlariga qarshi mini-isitgich yuboradiFirefly Oyning -170 daraja sovuq tunlariga qarshi mini-isitgich yuboradiBugun, 08:27AQSh suveren razvedkasi orbitadan radiotoʻlqinlarni kuzatishni boshladiAQSh suveren razvedkasi orbitadan radiotoʻlqinlarni kuzatishni boshladiBugun, 07:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Smartfonlar bozorida misli koʻrilmagan raqobat: 2026-yil sentyabrida 5 ta flagman chiqadi
Smartfonlar bozorida misli koʻrilmagan raqobat: 2026-yil sentyabrida 5 ta flagman chiqadi