Anthropic Claude Haiku 5.5 modelini taqdim etdi

·20·Texno
Anthropic Claude Haiku 5.5 modelini taqdim etdi

Anthropic kompaniyasi avvalgi versiyasidan qariyb bir yil o‘tib Claude Haiku 5.5 modelini taqdim etdi. Yangi model tezkor ishlash va nisbatan past xarajat bilan foydalanishga mo‘ljallangan.

Kompaniya ma’lumotiga ko‘ra, Claude Haiku 5.5 qisqa va takroriy vazifalar, ma’lumotlarni tasniflash hamda dasturlash bilan bog‘liq jarayonlarda qo‘llash uchun ishlab chiqilgan. Model tezlik va narx o‘rtasidagi nisbatni yaxshilashga qaratilgan.

Anthropic taqdim etgan natijalarda Claude Haiku 5.5 ayrim testlarda GPT-6 Luna'dan yuqori ko‘rsatkich qayd etgan. Jumladan, OSWorld 2.1 sinovida yangi model 72,4 foiz natija ko‘rsatgan, GPT-6 Luna esa 48,9 foiz qayd etgan.

GDPval-AA testida ham Claude Haiku 5.5 yuqori natija qayd etgan. Ushbu sinovda Haiku 5.5 1620 ball to‘plagan bo‘lsa, GPT-6 Luna 1437 ball olgan.

Claude Haiku 5.5'ning narxi 1 millionta kiruvchi token uchun 0,10 dollar, chiquvchi token uchun esa 0,50 dollar etib belgilangan. Anthropic ma’lum qilishicha, Claude Haiku 4.5 bilan solishtirganda xarajatlar 75 foizgacha kamaygan.

Shu tariqa, Anthropic yangi model orqali tezkor ishlash va past xarajat talab qilinadigan vazifalar segmentida raqobatni kuchaytirishni maqsad qilgan.

AntropikKlaud Xayku 5.5GPT-6 LunaOSWorld 2.1
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Anthropic IPO orqali 2 trillion dollarlik bahoga yaqinlashmoqdaAnthropic IPO orqali 2 trillion dollarlik bahoga yaqinlashmoqda2 oktabr 10:00Sun’iy intellekt laboratoriyasi sobiq tadqiqotchisi falokatdan ogohlantirdi...Sun’iy intellekt laboratoriyasi sobiq tadqiqotchisi falokatdan ogohlantirdi...14 sentabr 14:00«SI poygasida kim yengsa, dunyoni o‘sha boshqaradi!»: Tramp SIni sekinlashtirishni rad etdi«SI poygasida kim yengsa, dunyoni o‘sha boshqaradi!»: Tramp SIni sekinlashtirishni rad etdi14 sentabr 08:24Anthropic kompaniyasi Claude Sonnet 5 modelini taqdim etdi: Tezkor va hamyonbop sunʼiy ongAnthropic kompaniyasi Claude Sonnet 5 modelini taqdim etdi: Tezkor va hamyonbop sunʼiy ong2 iyul 03:22Xitoyda Claude sunʼiy intellektiga kirish uchun ulkan yashirin bozor shakllandiXitoyda Claude sunʼiy intellektiga kirish uchun ulkan yashirin bozor shakllandi30 iyun 00:53Anthropic kompaniyasi olimlar uchun maxsus Claude Science platformasini taqdim etdiAnthropic kompaniyasi olimlar uchun maxsus Claude Science platformasini taqdim etdi30 iyun 22:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...