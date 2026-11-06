O‘zbekiston terma jamoasi o‘q otish bo‘yicha jahon chempionatida ilk medalni qo‘lga kiritdi
Qatar poytaxti Doha shahrida o‘q otish sporti bo‘yicha o‘tkazilayotgan nufuzli jahon chempionati O‘zbekiston sporti tarixida yangi sahifa ochdi. Milliy olimpiya qo‘mitasi (MOQ) matbuot xizmati ma’lum qilishicha, mamlakatimiz terma jamoasi mazkur sport turi bo‘yicha dunyo birinchiliklaridagi o‘z tarixidagi ilk medaliga ega chiqdi.
Tarixiy muvaffaqiyat erkaklar o‘rtasida 10 metr masofadan pnevmatik to‘pponchadan o‘q otish bo‘yicha jamoaviy dastur bahslarida qayd etildi.
Asabiy final va kuchli uchlik taqsimoti
Vladimir Svechnikov, Sodiqjon Abdullayev hamda Muhammad Kamolovdan iborat O‘zbekiston termasi final bahslarida yuksak aniqlik va matonat namoyish etdi:
Shohsupa uchun kurash: Merganlarimiz umumiy hisobda 1738 ochko jamg‘arib, jahon chempionatining bronza medaliga sazovor bo‘lishdi;
Qo‘shimcha ko‘rsatkichlar dramatizmi: Musobaqada kumush medalni qo‘lga kiritgan Janubiy Koreya terma jamoasi ham xuddi merganlarimiz singari 1738 ochko to‘pladi. Biroq reglamentga muvofiq, qo‘shimcha ko‘rsatkichlar (markazga tegishlar soni) bo‘yicha koreyaliklar ustun kelib, shohsupaning ikkinchi pog‘onasini egalladi;
Oltin medal sohibi: Musobaqa g‘olibligi 1755 ochko to‘plagan Xitoy terma jamoasiga nasib etdi.
Yakuniy natijalar:
Xitoy — 1755 ochko;
Janubiy Koreya — 1738 ochko;
O‘zbekiston — 1738 ochko.
Ushbu tarixiy bronza medali o‘zbek o‘q otish sporti maktabining jahon maydonlarida raqobatbardoshligi tobora oshib borayotganini yana bir bor isbotladi.
Izohlar 0
…