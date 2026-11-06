O‘zbekiston terma jamoasi o‘q otish bo‘yicha jahon chempionatida ilk medalni qo‘lga kiritdi

·46·Sport
O‘zbekiston terma jamoasi o‘q otish bo‘yicha jahon chempionatida ilk medalni qo‘lga kiritdi

Qatar poytaxti Doha shahrida o‘q otish sporti bo‘yicha o‘tkazilayotgan nufuzli jahon chempionati O‘zbekiston sporti tarixida yangi sahifa ochdi. Milliy olimpiya qo‘mitasi (MOQ) matbuot xizmati ma’lum qilishicha, mamlakatimiz terma jamoasi mazkur sport turi bo‘yicha dunyo birinchiliklaridagi o‘z tarixidagi ilk medaliga ega chiqdi.

Tarixiy muvaffaqiyat erkaklar o‘rtasida 10 metr masofadan pnevmatik to‘pponchadan o‘q otish bo‘yicha jamoaviy dastur bahslarida qayd etildi.

Asabiy final va kuchli uchlik taqsimoti

Vladimir Svechnikov, Sodiqjon Abdullayev hamda Muhammad Kamolovdan iborat O‘zbekiston termasi final bahslarida yuksak aniqlik va matonat namoyish etdi:

  • Shohsupa uchun kurash: Merganlarimiz umumiy hisobda 1738 ochko jamg‘arib, jahon chempionatining bronza medaliga sazovor bo‘lishdi;

  • Qo‘shimcha ko‘rsatkichlar dramatizmi: Musobaqada kumush medalni qo‘lga kiritgan Janubiy Koreya terma jamoasi ham xuddi merganlarimiz singari 1738 ochko to‘pladi. Biroq reglamentga muvofiq, qo‘shimcha ko‘rsatkichlar (markazga tegishlar soni) bo‘yicha koreyaliklar ustun kelib, shohsupaning ikkinchi pog‘onasini egalladi;

  • Oltin medal sohibi: Musobaqa g‘olibligi 1755 ochko to‘plagan Xitoy terma jamoasiga nasib etdi.

Yakuniy natijalar:

  1. Xitoy — 1755 ochko;

  2. Janubiy Koreya — 1738 ochko;

  3. O‘zbekiston — 1738 ochko.

Ushbu tarixiy bronza medali o‘zbek o‘q otish sporti maktabining jahon maydonlarida raqobatbardoshligi tobora oshib borayotganini yana bir bor isbotladi.

O‘q otish sportiJahon chempionatiMilliy olimpiya qo‘mitasiVladimir Svechnikov
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bir kunda 5 ta oltin, 16 ta medal: Osiyo o‘yinlarida O‘zbekistonning oltin beshinchi kuniBir kunda 5 ta oltin, 16 ta medal: Osiyo o‘yinlarida O‘zbekistonning oltin beshinchi kuni24 sentabr 18:59Mutlaq rekord o‘rnatildi: Vladimir Svechnikov Osiyo o‘yinlarida oltin medalni qo‘lga kiritdiMutlaq rekord o‘rnatildi: Vladimir Svechnikov Osiyo o‘yinlarida oltin medalni qo‘lga kiritdi24 sentabr 17:21Rim Gran-prisida 5 nafar o‘zbekistonlik taekvondochi bahslarga kirishadiRim Gran-prisida 5 nafar o‘zbekistonlik taekvondochi bahslarga kirishadi6 iyun 14:53Nagoya-2026 starti: Qozog‘iston 4 ta oltin, O‘zbekiston esa karateda ilk medalni yutdiNagoya-2026 starti: Qozog‘iston 4 ta oltin, O‘zbekiston esa karateda ilk medalni yutdi21 sentabr 08:08O‘zbek shaxmatining mutlaq triumfi: Abdusattorovda oltin, Yoqubboyev va Sindarovda medallarO‘zbek shaxmatining mutlaq triumfi: Abdusattorovda oltin, Yoqubboyev va Sindarovda medallar29 sentabr 17:04XX yozgi Osiyo o‘yinlari: Firdavs Atamuradov Aichi-Nagoyada kumush medal oldiXX yozgi Osiyo o‘yinlari: Firdavs Atamuradov Aichi-Nagoyada kumush medal oldi22 sentabr 14:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi