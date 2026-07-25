Olimlar uyquni boshqaruvchi yangi molekulani kashf etishdi

·37·Salomatlik
Olimlar uyquni boshqaruvchi yangi molekulani kashf etishdi

Inson uzoq vaqt uyg‘oq qolganida, miya organizmga zudlik bilan hordiq chiqarish zarurligini qanday yetkazishi olimlarni ko‘pdan beri qiziqtirib keladi. Xitoylik mutaxassislarning "Nature Neuroscience" jurnalida chop etilgan so‘nggi izlanishlari shuni ko‘rsatdiki, bu jarayonda triptamin deb ataluvchi kam o‘rganilgan neyromodulyator hal qiluvchi o‘rin tutadi.

Ilgari uyqu bosimini shakllantirishda asosan adenozin moddasi yetakchi hisoblanardi, biroq u jarayonning to‘liq manzarasini ochiqlab berolmasdi. Tajribalar davomida aniqlanishicha, inson yoki hayvon uyg‘oq bo‘lgan orqa miya suyuqligida triptamin miqdori mutassil ortib boradi. Ushbu molekula gipotalamusdagi GPR139 retseptorlariga ta’sir ko‘rsatib, uyqu uchun mas’ul bo‘lgan neyronlarni faollashtiradi. Sichqon va cho‘chqalarda o‘tkazilgan sinovlarda triptamin sintezi to‘xtatilganda, hayvonlarning tobi qochib, uyqu rejimini tiklashi sezilarli darajada qiyinlashgan.

Mutaxassislarning ta’kidlashicha, ushbu kashfiyot uyqusizlikka qarshi mutlaqo yangi avlod preparatlarini yaratishga yo‘l ochadi. Hozirgi uxlatuvchi vositalar asab tizimiga umumiy tormozlovchi ta’sir ko‘rsatib, nojo‘ya oqibatlar yoki ko‘nikib qolishni keltirib chiqarsa, triptamin asosidagi yondashuv miyaning tabiiy mexanizmlarini ishga tushiradi.

Tadqiqotlar hozircha faqat jonivorlarda o‘tkazilgani bois, kashfiyotni darhol amaliyotga joriy etishga hali erta. Navbatdagi bosqichda olimlar ushbu mexanizmni inson organizmida sinovdan o‘tkazishni va uning xavfsizligini tekshirishni rejalashtirmoqda.

Nature NeuroscienceTriptaminAdenozinGPR139
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ayollarda xurrak nega kuchayadi? Ikki muhim davr ma’lum bo‘ldiAyollarda xurrak nega kuchayadi? Ikki muhim davr ma’lum bo‘ldiBugun, 11:47Ertalabki holsizlik va sustkashlikning 12 ta yashirin sababi...Ertalabki holsizlik va sustkashlikning 12 ta yashirin sababi...Bugun, 11:13D vitaminining so‘rilishiga to‘sqinlik qiluvchi 5 omilD vitaminining so‘rilishiga to‘sqinlik qiluvchi 5 omil19.07, 23:37Hech narsa qilmaslik miyaga foyda keltiradimi? Olimlar javob berdiHech narsa qilmaslik miyaga foyda keltiradimi? Olimlar javob berdi18.07, 17:27Issiqda ishlayotganlar uchun muhim ogohlantirish...Issiqda ishlayotganlar uchun muhim ogohlantirish...15.07, 13:18Jazirama +46°ga yetadi: organizmni qanday asrash kerak?Jazirama +46°ga yetadi: organizmni qanday asrash kerak?13.07, 14:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

Bir porsiya fri sigaretga tengmi? Mutaxassislar nima deydi?
Bir porsiya fri sigaretga tengmi? Mutaxassislar nima deydi?
Miyani himoya qilish uchun bu mahsulotlardan ehtiyot bo‘ling
Miyani himoya qilish uchun bu mahsulotlardan ehtiyot bo‘ling
Hech narsa qilmaslik miyaga foyda keltiradimi? Olimlar javob berdi
Hech narsa qilmaslik miyaga foyda keltiradimi? Olimlar javob berdi
Jazirama +46°ga yetadi: organizmni qanday asrash kerak?
Jazirama +46°ga yetadi: organizmni qanday asrash kerak?
D vitaminining so‘rilishiga to‘sqinlik qiluvchi 5 omil
D vitaminining so‘rilishiga to‘sqinlik qiluvchi 5 omil
Ertalabki holsizlik va sustkashlikning 12 ta yashirin sababi...
Ertalabki holsizlik va sustkashlikning 12 ta yashirin sababi...
Tish shifokoriga kamroq borish: Og‘iz bo‘shlig‘ini sog‘lom saqlovchi mahsulotlar
Tish shifokoriga kamroq borish: Og‘iz bo‘shlig‘ini sog‘lom saqlovchi mahsulotlar
15 yil ishlagan tibbiyot xodimlari uy-joy subsidiyasidan foydalanishi mumkin
15 yil ishlagan tibbiyot xodimlari uy-joy subsidiyasidan foydalanishi mumkin