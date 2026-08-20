Olimlar bosh suyagi ichida yangi immun tuzilmalarni aniqladi

·27·Salomatlik
Olimlar bosh suyagi ichida yangi immun tuzilmalarni aniqladi
Qisqacha

AQSHning Sent-Luis shahridagi Vashington universiteti Tibbiyot maktabi tadqiqotchilari sichqonlarning bosh suyagi ichida ilgari noma'lum bo'lgan “lokallashgan limfoid tuzilmalar”ni aniqladi. Nature jurnalida chop etilgan tadqiqotga ko'ra, bu tuzilmalar immun tizimining B-hujayralari faoliyati bilan bog'liq bo'lishi mumkin.

AQSHdagi Sent-Luisdagi Vashington universiteti Tibbiyot maktabi tadqiqotchilari sichqonlarning bosh suyagi ichida ilgari noma’lum bo‘lgan immun tuzilmalarini aniqladi. Olimlar ularni “lokallashgan limfoid tuzilmalar” deb atagan. Tadqiqot natijalari Nature jurnalida chop etilgan.

Tadqiqotchilar ushbu tuzilmalar immun tizimining B-hujayralari faoliyati bilan bog‘liq bo‘lishi mumkinligini aniqlagan. Ular avvalroq miya pardasidan bosh suyagiga o‘tuvchi mayda kanallarni topgan bo‘lib, yangi tadqiqotda bu kanallar orqali molekulalar va immun tuzilmalar o‘rtasidagi bog‘liqlikni kuzatgan.

Olimlar yangi tuzilmalarning vazifasini o‘rganish uchun glioma bilan kasallangan sichqonlarda tajriba o‘tkazgan. Immun tuzilmalari faoliyati susaytirilganda, o‘simtalar tezroq rivojlangan, aksincha, ularni rag‘batlantirish sichqonlarning o‘simtaga qarshi immun javobini kuchaytirgan va yashash muddatini uzaytirgan.

Hozircha bunday tuzilmalar inson bosh suyagida ham mavjudligi aniq tasdiqlanmagan. Biroq olimlar odam bosh suyagi iligida ayrim immun hujayralari aniqlanganini ta’kidlab, bu kashfiyot kelajakda miya o‘simtalarini davolashning yangi usullarini ishlab chiqishga yordam berishi mumkinligini qayd etmoqda.

Washington UniversitySt. LouisAQSHNature
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Yo'q» deya olmaslik kasal qiladimi? Ilm nima deydi?«Yo'q» deya olmaslik kasal qiladimi? Ilm nima deydi?15.08, 11:47Miya sizni aldayotganini ko‘rsatuvchi 14 ta mental tuzoq...Miya sizni aldayotganini ko‘rsatuvchi 14 ta mental tuzoq...14.08, 08:24Qorin nega dam bo‘ladi? Psixosomatika va haqiqiy sabablar...Qorin nega dam bo‘ladi? Psixosomatika va haqiqiy sabablar...13.08, 11:21Bostirilgan tuyg‘ular tanani kasal qiladimi? Ilm nima deydi?Bostirilgan tuyg‘ular tanani kasal qiladimi? Ilm nima deydi?12.08, 14:13Ushbu 6 ichimlik haqiqatan ham ichki a’zolarni davolaydimi?Ushbu 6 ichimlik haqiqatan ham ichki a’zolarni davolaydimi?12.08, 11:57Tug‘ilgan kuningiz qaysi a’zongiz «nozik» ekanini ko‘rsatadi? Qiziq talqinTug‘ilgan kuningiz qaysi a’zongiz «nozik» ekanini ko‘rsatadi? Qiziq talqin11.08, 22:04
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

Tug‘ilgan kuningiz qaysi a’zongiz «nozik» ekanini ko‘rsatadi? Qiziq talqin
Tug‘ilgan kuningiz qaysi a’zongiz «nozik» ekanini ko‘rsatadi? Qiziq talqin
Bostirilgan tuyg‘ular tanani kasal qiladimi? Ilm nima deydi?
Bostirilgan tuyg‘ular tanani kasal qiladimi? Ilm nima deydi?
Ushbu 6 ichimlik haqiqatan ham ichki a’zolarni davolaydimi?
Ushbu 6 ichimlik haqiqatan ham ichki a’zolarni davolaydimi?
50 yoshdan keyingi 14 odat: qay biri haqiqatan xavfli?
50 yoshdan keyingi 14 odat: qay biri haqiqatan xavfli?
Qorin nega dam bo‘ladi? Psixosomatika va haqiqiy sabablar...
Qorin nega dam bo‘ladi? Psixosomatika va haqiqiy sabablar...
Sut, sarimsoq va kivi: 12 maslahatdan qay biri ishlaydi?
Sut, sarimsoq va kivi: 12 maslahatdan qay biri ishlaydi?
«Shifokorlar yashiradi», deyishadi: 7 maslahatni tekshirdik...
«Shifokorlar yashiradi», deyishadi: 7 maslahatni tekshirdik...
Qorin sohasidagi yog‘larning asl sababi: undan qutulishning "g‘aroyib" usuli
Qorin sohasidagi yog‘larning asl sababi: undan qutulishning "g‘aroyib" usuli