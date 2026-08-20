Olimlar bosh suyagi ichida yangi immun tuzilmalarni aniqladi
AQSHning Sent-Luis shahridagi Vashington universiteti Tibbiyot maktabi tadqiqotchilari sichqonlarning bosh suyagi ichida ilgari noma'lum bo'lgan “lokallashgan limfoid tuzilmalar”ni aniqladi. Nature jurnalida chop etilgan tadqiqotga ko'ra, bu tuzilmalar immun tizimining B-hujayralari faoliyati bilan bog'liq bo'lishi mumkin.
AQSHdagi Sent-Luisdagi Vashington universiteti Tibbiyot maktabi tadqiqotchilari sichqonlarning bosh suyagi ichida ilgari noma’lum bo‘lgan immun tuzilmalarini aniqladi. Olimlar ularni “lokallashgan limfoid tuzilmalar” deb atagan. Tadqiqot natijalari Nature jurnalida chop etilgan.
Tadqiqotchilar ushbu tuzilmalar immun tizimining B-hujayralari faoliyati bilan bog‘liq bo‘lishi mumkinligini aniqlagan. Ular avvalroq miya pardasidan bosh suyagiga o‘tuvchi mayda kanallarni topgan bo‘lib, yangi tadqiqotda bu kanallar orqali molekulalar va immun tuzilmalar o‘rtasidagi bog‘liqlikni kuzatgan.
Olimlar yangi tuzilmalarning vazifasini o‘rganish uchun glioma bilan kasallangan sichqonlarda tajriba o‘tkazgan. Immun tuzilmalari faoliyati susaytirilganda, o‘simtalar tezroq rivojlangan, aksincha, ularni rag‘batlantirish sichqonlarning o‘simtaga qarshi immun javobini kuchaytirgan va yashash muddatini uzaytirgan.
Hozircha bunday tuzilmalar inson bosh suyagida ham mavjudligi aniq tasdiqlanmagan. Biroq olimlar odam bosh suyagi iligida ayrim immun hujayralari aniqlanganini ta’kidlab, bu kashfiyot kelajakda miya o‘simtalarini davolashning yangi usullarini ishlab chiqishga yordam berishi mumkinligini qayd etmoqda.
…