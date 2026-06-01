Ўзбекистонда илмий даража олиш жараёни соддалаштирилади

·89·Ўзбекистон
Ўзбекистонда илмий даража олиш жараёни соддалаштирилади

Президент фармонига мувофиқ, 2027 йилдан бошлаб Ўзбекистонда илмий даража олиш тартибида сезиларли енгилликлар жорий этилади. Унга кўра, PhD ва DSc илмий даражаларини олиш жараёнида айрим ортиқча талаблар босқичма-босқич бекор қилинади.

Хусусан, эндиликда чет тили бўйича мажбурий имтиҳон топшириш, авторефератни алоҳида чоп этиш, монография нашр этиш ҳамда Олий аттестация комиссияси (ОАК) томонидан ўтказиладиган айрим экспертиза жараёнлари талаб этилмайди.

Шунингдек, хорижий давлатларда илмий даража олган олимларнинг дипломлари Ўзбекистонда қўшимча тартиб-таомилларсиз, тўғридан-тўғри тан олиниши белгиланган. Бу эса олимлар учун ортиқча бюрократик жараёнларни қисқартиради.

Мутасаддилар фикрича, мазкур ўзгаришлар илм-фан тизимини янада соддалаштириш, илмий фаолиятга ёш кадрларни кенг жалб қилиш ҳамда тадқиқотчилар учун қулай шароит яратишга хизмат қилади.

Янги тартиб илмий изланишлар сифатини ошириш ва халқаро ҳамкорликни кенгайтиришга ҳам ижобий таъсир кўрсатиши кутилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Апрель ойи учун 143,6 млрд сўм кэшбек тасдиқландиБугун, 08:14Бухоро чўлида катта кўл пайдо бўлдиБугун, 07:25Ўзбекистон Афғонистонга қишлоқ хўжалиги уруғликларини етказиб бердиБугун, 04:54Ўзбекистон ва Ҳонгконг ўртасида янги авиарейслар йўлга қўйилиши мумкинБугун, 04:48Президентнинг қарори бўйича ёшларга 100 млн сўмгача имтиёзли кредитлар бериладиКеча, 11:02Ўзбекистонлик ҳожиларнинг юртга қайтиш санаси маълум бўлдиКеча, 09:37
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Ўзбекистонда иссиқ ҳаво ўрнини кучли ёмғир ва салқинлик эгаллайди
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди