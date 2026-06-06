Ўзбекистонда пул ўтказмалари тизимида янгиланишлар амалга оширилади
Юртимизда рақамли технологияларнинг шиддат билан ривожланиши кундалик молиявий ҳаётимизни янада енгиллаштиришга хизмат қилмоқда. Эндиликда яқинларингизга пул юбориш ёки турли хизматлар учун тўлов қилиш янада тезкор, хавфсиз ва энг муҳими — мутлақо чекловларсиз кўринишга келади. Ўзбекистон Республикаси Марказий банки аҳоли ва тадбиркорлар учун жуда катта қулайлик тақдим этувчи инқилобий янгиликни эълон қилди.
Бош банк жисмоний ва юридик шахслар ўртасида пул маблағларини сониялар ичида, реал вақт режимида ўтказиш имконини берувчи Тезкор тўловлар тизими (ТТТ) фаолиятини тартибга солувчи янги низом лойиҳасини кенг жамоатчилик муҳокамасига қўйди. Мазкур ҳужжат молиявий амалиётлар хавфсизлигини таъминлаш ва тизим иштирокчиларининг мажбуриятларини аниқ белгилаб беришга қаратилган.
Энди пуллар сонияларда ва 24/7 режимида етиб боради
Янги тизимнинг энг жозибадор томони шундаки, унда ҳеч қандай иш вақти ёки дам олиш куни деган тушунчалар бўлмайди. Пул ўтказмалари туну кун, яъни узлуксиз 24/7 режимида ишлайди. Байрам кунлари ёки ярим тунда ҳам ўтказилган маблағлар олувчининг ҳисобига зудлик билан келиб тушади.
Бундан ташқари, жисмоний шахслар ўзаро пул ўтказмаларини амалга оширишда узундан-узоқ карта ёки ҳисоб рақамларини ёзиб ўтирмайдилар. Пул олувчининг мобил телефон рақамини кўрсатишнинг ўзи кифоя қилади. Ўтказмаларни банкнинг мобил иловаси орқали масофадан туриб ёки бевосита банк филиалига ташриф буюриб, топшириқнома бериш орқали бажариш мумкин бўлади.
Тезкор тўловлар тизимининг асосий қоидалари ва талаблари
Марказий банк томонидан ишлаб чиқилган низомда ахборот хавфсизлиги ва фирибгарликнинг олдини олишга жуда катта эътибор қаратилган. Қуйидаги интеграциялашган жадвал орқали янги тизимнинг энг муҳим техник ва ҳуқуқий жиҳатлари билан танишишингиз мумкин:
Тартиб ва қоидалар
Тизимдаги акси ва талаблар
Мухлислар учун аҳамияти
Телефон рақамини боғлаш
Бир банк доирасида фақатгина битта ҳисобвараққа битта рақам боғланади
Хатоликлар ва чалкашликларнинг олди тўлиқ олинади.
Хавфсизлик ва реквизитлар
ЖШШИР, тўлиқ Ф.И.Ш. ва хос рақамлар автоматик тарзда киритилади
Пул маблағларининг хавфсизлиги ва аниқ манзилга бориши кафолатланади.
Уланиш қамрови
Барча тижорат банклари ва тўлов ташкилотлари ягона стандарт асосида уланади
Клуб ёки тизим танламай, исталган илова орқали эркин фойдаланиш имкони.
Муҳокама муддати
Ҳужжат лойиҳаси устидаги муҳокамалар 13 июнга қадар давом этади
Ҳар бир фуқаро ўз таклиф ва фикрларини билдириши мумкин.
Замин шарҳи: Марказий банк томонидан Тезкор тўловлар тизимининг жорий этилиши юртимиз рақамли молия тизимида янги даврни бошлаб беради. Дам олиш ва байрам кунлари банклараро пул ўтказмаларининг кечикиши ёки тўхтаб қолиши билан боғлиқ муаммолар энди тарихда қолади. Айниқса, телефон рақами орқали сониялар ичида пул ўтказиш функцияси оддий одамлар учун жуда катта қулайликдир. Автоматик тарзда ЖШШИР ва Ф.И.Ш.нинг чиқиб келиши эса адашиб бошқа одамга пул юбориб юборишдек нохуш ҳолатларга чек қўяди. Ушбу лойиҳа тез орада ҳаётимизнинг ажралмас қисмига айланиши шубҳасиз.
Мамлакатимиз молия бозоридаги энг сўнгги қулайликлар, банк тизимидаги рақамли ислоҳотлар ва кундалик ҳаётимизга дахлдор муҳим хабарларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…