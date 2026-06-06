Ўзбекистонда пул ўтказмалари тизимида янгиланишлар амалга оширилади

·43·Ўзбекистон
Ўзбекистонда пул ўтказмалари тизимида янгиланишлар амалга оширилади

Юртимизда рақамли технологияларнинг шиддат билан ривожланиши кундалик молиявий ҳаётимизни янада енгиллаштиришга хизмат қилмоқда. Эндиликда яқинларингизга пул юбориш ёки турли хизматлар учун тўлов қилиш янада тезкор, хавфсиз ва энг муҳими — мутлақо чекловларсиз кўринишга келади. Ўзбекистон Республикаси Марказий банки аҳоли ва тадбиркорлар учун жуда катта қулайлик тақдим этувчи инқилобий янгиликни эълон қилди.

Бош банк жисмоний ва юридик шахслар ўртасида пул маблағларини сониялар ичида, реал вақт режимида ўтказиш имконини берувчи Тезкор тўловлар тизими (ТТТ) фаолиятини тартибга солувчи янги низом лойиҳасини кенг жамоатчилик муҳокамасига қўйди. Мазкур ҳужжат молиявий амалиётлар хавфсизлигини таъминлаш ва тизим иштирокчиларининг мажбуриятларини аниқ белгилаб беришга қаратилган.

Энди пуллар сонияларда ва 24/7 режимида етиб боради

Янги тизимнинг энг жозибадор томони шундаки, унда ҳеч қандай иш вақти ёки дам олиш куни деган тушунчалар бўлмайди. Пул ўтказмалари туну кун, яъни узлуксиз 24/7 режимида ишлайди. Байрам кунлари ёки ярим тунда ҳам ўтказилган маблағлар олувчининг ҳисобига зудлик билан келиб тушади.

Бундан ташқари, жисмоний шахслар ўзаро пул ўтказмаларини амалга оширишда узундан-узоқ карта ёки ҳисоб рақамларини ёзиб ўтирмайдилар. Пул олувчининг мобил телефон рақамини кўрсатишнинг ўзи кифоя қилади. Ўтказмаларни банкнинг мобил иловаси орқали масофадан туриб ёки бевосита банк филиалига ташриф буюриб, топшириқнома бериш орқали бажариш мумкин бўлади.

Тезкор тўловлар тизимининг асосий қоидалари ва талаблари

Марказий банк томонидан ишлаб чиқилган низомда ахборот хавфсизлиги ва фирибгарликнинг олдини олишга жуда катта эътибор қаратилган. Қуйидаги интеграциялашган жадвал орқали янги тизимнинг энг муҳим техник ва ҳуқуқий жиҳатлари билан танишишингиз мумкин:

Тартиб ва қоидалар

Тизимдаги акси ва талаблар

Мухлислар учун аҳамияти

Телефон рақамини боғлаш

Бир банк доирасида фақатгина битта ҳисобвараққа битта рақам боғланади

Хатоликлар ва чалкашликларнинг олди тўлиқ олинади.

Хавфсизлик ва реквизитлар

ЖШШИР, тўлиқ Ф.И.Ш. ва хос рақамлар автоматик тарзда киритилади

Пул маблағларининг хавфсизлиги ва аниқ манзилга бориши кафолатланади.

Уланиш қамрови

Барча тижорат банклари ва тўлов ташкилотлари ягона стандарт асосида уланади

Клуб ёки тизим танламай, исталган илова орқали эркин фойдаланиш имкони.

Муҳокама муддати

Ҳужжат лойиҳаси устидаги муҳокамалар 13 июнга қадар давом этади

Ҳар бир фуқаро ўз таклиф ва фикрларини билдириши мумкин.

Замин шарҳи: Марказий банк томонидан Тезкор тўловлар тизимининг жорий этилиши юртимиз рақамли молия тизимида янги даврни бошлаб беради. Дам олиш ва байрам кунлари банклараро пул ўтказмаларининг кечикиши ёки тўхтаб қолиши билан боғлиқ муаммолар энди тарихда қолади. Айниқса, телефон рақами орқали сониялар ичида пул ўтказиш функцияси оддий одамлар учун жуда катта қулайликдир. Автоматик тарзда ЖШШИР ва Ф.И.Ш.нинг чиқиб келиши эса адашиб бошқа одамга пул юбориб юборишдек нохуш ҳолатларга чек қўяди. Ушбу лойиҳа тез орада ҳаётимизнинг ажралмас қисмига айланиши шубҳасиз.

Мамлакатимиз молия бозоридаги энг сўнгги қулайликлар, банк тизимидаги рақамли ислоҳотлар ва кундалик ҳаётимизга дахлдор муҳим хабарларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Ўзбекистон РеспубликасиМарказий банкТезкор тўловлар тизими
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон аҳолисининг неча фоизи меҳнатга лаёқатли ҳисобланади?Ўзбекистон аҳолисининг неча фоизи меҳнатга лаёқатли ҳисобланади?Кеча, 12:02Ўзбекистон ҳудудларида бир килограмм палов тайёрлаш харажатлари қанча?Ўзбекистон ҳудудларида бир килограмм палов тайёрлаш харажатлари қанча?Кеча, 10:20Ўзбекистон ҳудудлари бўйича аҳолининг жойлашиш зичлиги эълон қилиндиЎзбекистон ҳудудлари бўйича аҳолининг жойлашиш зичлиги эълон қилиндиКеча, 10:14Эски кўп квартирали уйларда хона режасини ўзгартиришга рухсат берилмайдиЭски кўп квартирали уйларда хона режасини ўзгартиришга рухсат берилмайдиКеча, 07:45Ўзбекистон қурилиш соҳасига сунъий интеллект жорий этиладиЎзбекистон қурилиш соҳасига сунъий интеллект жорий этиладиКеча, 07:30Кўп қаватли уйларни расмийлаштиришда янги рақамли тартиб жорий этилдиКўп қаватли уйларни расмийлаштиришда янги рақамли тартиб жорий этилди05.06, 17:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Ўзбекистонда иссиқ ҳаво ўрнини кучли ёмғир ва салқинлик эгаллайди
Ўзбекистонда иссиқ ҳаво ўрнини кучли ёмғир ва салқинлик эгаллайди
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди