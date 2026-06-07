Опа-сингил Мирзиёевалар қўғирчоқ театридаги спектаклни томоша қилди

·0·Ўзбекистон
Опа-сингил Мирзиёевалар қўғирчоқ театридаги спектаклни томоша қилди

Ўзбекистон Президенти Администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Ижтимоий ҳимоя миллий агентлиги директорининг биринчи ўринбосари, Ўзбекистон Миллий Паралимпия қўмитаси раисининг биринчи ўринбосари ва World Aquatics Бюроси аъзоси Шаҳноза Мирзиёева Ўзбек Миллий қўғирчоқ театрига ташриф буюрди.

Опа-сингил Мирзиёевалар театр саҳнасида Вильгельм Гауфнинг машҳур эртаги асосида саҳналаштирилган “Халифа Лайлак” спектаклини томоша қилди. Бу ҳақда Саида Мирзиёева ўзининг Telegram саҳифасида маълум қилди.

“Биз Ўзбек Миллий қўғирчоқ театрига бориб, катта таассуротлар олдик. Вильгельм Гауф эртаги асосида саҳналаштирилган “Халифа Лайлак” спектаклини кўрдик. Бу асар инсон иродаси, ўзлигини англаш ва ҳаётий қадриятлар ҳақида ҳикоя қилувчи биз учун ҳам азиз ва севимли асарлардан бири”, деб ёзди Саида Мирзиёева.

Унинг таъкидлашича, реконструкция ишларининг биринчи босқичи якунланганидан кейин театр ҳаёти янада фаоллашган.

“Бугун бу ерда спектакллар намойиш этилмоқда, болаларнинг қувончли кулгуси янграмоқда, ота-оналар фарзандлари билан вақт ўтказмоқда. Театрнинг тарихий қиёфаси ва ўзига хос муҳити эҳтиёткорлик билан сақлаб қолинди. “Эртаклар шаҳарчаси”, залнинг чўян эшиклари, карнай чалаётган созандалар тимсоли, ноёб шиша плафонлар, пештоқ композициялари ҳамда мозаикалар қайта тикланди”, деди у.

Маълум қилинишича, Саида Мирзиёева Тошкент шаҳридаги учта театр фаолияти билан ҳам танишиб, уларнинг биноларини кўздан кечирган.

Унинг сўзларига кўра, театрлар ва музейларнинг моддий-техник базасини яхшилаш, таъмирталаб биноларни қайта тиклаш ҳамда уларни замонавий жиҳозлар билан таъминлаш масалаларини ҳал этиш учун масъул шахслар белгиланган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сайёрамиздаги энг йирик олтин кон Ўзбекистонда экани маълум бўлди Сайёрамиздаги энг йирик олтин кон Ўзбекистонда экани маълум бўлди Бугун, 16:23Тошкентда поезд ва автобуслар учун ягона тарифлар жорий этилмоқдаТошкентда поезд ва автобуслар учун ягона тарифлар жорий этилмоқдаБугун, 13:411-синф қабули бошланмоқда: ота-оналар нималарни билиши керак?1-синф қабули бошланмоқда: ота-оналар нималарни билиши керак?Бугун, 13:13Ўзбекистон солиқ тизими 2030 йилгача тўлиқ рақамлаштириладиЎзбекистон солиқ тизими 2030 йилгача тўлиқ рақамлаштириладиБугун, 10:58Сентябрдан автобусларда йўл ҳақини тўлашнинг янги тартиби кучга кирадиСентябрдан автобусларда йўл ҳақини тўлашнинг янги тартиби кучга кирадиБугун, 10:50Ўзбекистонда пропаннинг чакана нархи сезиларли даражада қимматлашдиЎзбекистонда пропаннинг чакана нархи сезиларли даражада қимматлашдиБугун, 10:35
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Диққат! Қурбон ҳайити ва қўшимча дам олиш кунлари эълон қилинди
Диққат! Қурбон ҳайити ва қўшимча дам олиш кунлари эълон қилинди