Опа-сингил Мирзиёевалар қўғирчоқ театридаги спектаклни томоша қилди
Ўзбекистон Президенти Администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Ижтимоий ҳимоя миллий агентлиги директорининг биринчи ўринбосари, Ўзбекистон Миллий Паралимпия қўмитаси раисининг биринчи ўринбосари ва World Aquatics Бюроси аъзоси Шаҳноза Мирзиёева Ўзбек Миллий қўғирчоқ театрига ташриф буюрди.
Опа-сингил Мирзиёевалар театр саҳнасида Вильгельм Гауфнинг машҳур эртаги асосида саҳналаштирилган “Халифа Лайлак” спектаклини томоша қилди. Бу ҳақда Саида Мирзиёева ўзининг Telegram саҳифасида маълум қилди.
“Биз Ўзбек Миллий қўғирчоқ театрига бориб, катта таассуротлар олдик. Вильгельм Гауф эртаги асосида саҳналаштирилган “Халифа Лайлак” спектаклини кўрдик. Бу асар инсон иродаси, ўзлигини англаш ва ҳаётий қадриятлар ҳақида ҳикоя қилувчи биз учун ҳам азиз ва севимли асарлардан бири”, деб ёзди Саида Мирзиёева.
Унинг таъкидлашича, реконструкция ишларининг биринчи босқичи якунланганидан кейин театр ҳаёти янада фаоллашган.
“Бугун бу ерда спектакллар намойиш этилмоқда, болаларнинг қувончли кулгуси янграмоқда, ота-оналар фарзандлари билан вақт ўтказмоқда. Театрнинг тарихий қиёфаси ва ўзига хос муҳити эҳтиёткорлик билан сақлаб қолинди. “Эртаклар шаҳарчаси”, залнинг чўян эшиклари, карнай чалаётган созандалар тимсоли, ноёб шиша плафонлар, пештоқ композициялари ҳамда мозаикалар қайта тикланди”, деди у.
Маълум қилинишича, Саида Мирзиёева Тошкент шаҳридаги учта театр фаолияти билан ҳам танишиб, уларнинг биноларини кўздан кечирган.
Унинг сўзларига кўра, театрлар ва музейларнинг моддий-техник базасини яхшилаш, таъмирталаб биноларни қайта тиклаш ҳамда уларни замонавий жиҳозлар билан таъминлаш масалаларини ҳал этиш учун масъул шахслар белгиланган.
…