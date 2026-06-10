Жиззах шаҳри прокурори лавозимига янги раҳбар тайинланди

·0·Ўзбекистон
Жиззах шаҳри прокурори лавозимига янги раҳбар тайинланди

Акбар Сакиев 10 июнь куни Жиззах шаҳри прокурори этиб тайинланди. Бу ҳақда Жиззах вилояти ҳокимлиги матбуот хизмати хабар қилди.

Маълум қилинишича, 2022 йил март ойидан буён Жиззах шаҳар прокурори сифатида фаолият юритиб келган Музаффар Маматов хизмат фаолиятида эришган юқори натижалари ва касбий маҳорати инобатга олиниб, Жиззах вилояти прокурори ўринбосари лавозимига ўтказилди.

Унинг ўрнига шаҳар прокурори вазифасига тайинланган Акбар Сакиев эса 2023 йил июль ойидан буён Мирзачўл тумани прокурори лавозимида ишлаб келаётган эди.

Шунингдек, у мазкур тайинловга қадар Дўстлик тумани прокурори сифатида ҳам фаолият олиб борган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Суд тизимида коррупцияга қарши янги назорат механизми жорий этиладиСуд тизимида коррупцияга қарши янги назорат механизми жорий этиладиБугун, 02:29Ўзбекистонда бу ҳафта қандай об-ҳаво кутилади?Ўзбекистонда бу ҳафта қандай об-ҳаво кутилади?Кеча, 18:17Айрим атамаларни ўзбекчага ўзгартириш тўғрисидаги қонун қабул қилиндиАйрим атамаларни ўзбекчага ўзгартириш тўғрисидаги қонун қабул қилиндиКеча, 13:56Тошкентда иссиқда автобус кутиш энди анча қулай бўлиши мумкинТошкентда иссиқда автобус кутиш энди анча қулай бўлиши мумкинКеча, 09:04Божхона пости инфратузилмаси яхшиландиБожхона пости инфратузилмаси яхшиландиКеча, 08:46 Она ва икки нафар фарзанднинг ўз уйига киритилиши таъминланди Она ва икки нафар фарзанднинг ўз уйига киритилиши таъминландиКеча, 08:45
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Диққат! Қурбон ҳайити ва қўшимча дам олиш кунлари эълон қилинди
Диққат! Қурбон ҳайити ва қўшимча дам олиш кунлари эълон қилинди