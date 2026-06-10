Қурилиш соҳасида рухсатнома олиш харажатлари икки бараварга қисқаради
Мамлакатимизда тадбиркорлик субъектларини ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш, бизнес вакиллари учун қулай инвестициявий муҳит яратиш ҳамда қурилиш тармоғини замонавий босқичга олиб чиқиш йўлида навбатдаги улкан ва инқилобий қадам ташланди. Юртимизда бунёдкорлик ишлари билан шуғулланаётган инвесторлар ва қурувчиларни қувонтирадиган хушхабар эълон қилинди. Президентимиз томонидан имзоланган «Қурилиш соҳасида натижага йўналтирилган бошқарувни жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида»ги янги тарихий Фармон соҳадаги кўплаб муаммоларга чек қўядиган бўлди. Мазкур муҳим ҳужжат қурилиш жараёнларидаги ортиқча бюрократик тўсиқларни тубдан йўқ қилиш, қоғозбозликни соддалаштириш ва энг асосийси, тадбиркорларнинг чўнтагига тушадиган молиявий юкларни сезиларли даражада камайтиришга қаратилган.
Мазкур фармон билан ҳаётимизга кириб келаётган энг асосий ва инқилобий ўзгаришлар билан танишинг:
Молиявий харажатларнинг кескин камайиши: Янги қоидаларга кўра, эндиликда тадбиркорларнинг қурилиш бошлаш учун зарур бўлган тегишли рухсат берувчи ҳужжатларни расмийлаштириш ва олиш харажатлари роппа-роса 2 бараварга қисқартирилади. Бу эса қурилиш таннархининг арзонлашишига хизмат қилади.
Рақамли ва замонавий «Ягона дарча» тизими: Жорий йилнинг, яъни 2026 йилнинг 1 сентябрь санасидан бошлаб, соҳада бутунлай янги тизим — архитектура ва шаҳарсозлик талабларини белгилаб бериш бўйича комплекс давлат хизмати йўлга қўйилади. Энди қурувчилар эшикма-эшик сарсон бўлиб юришмайди.
Ортиқча бюрократия ва қоғозбозликка чек қўйилиши: Агар лойиҳа-режалаштириш ишларига киритилаётган кичик ўзгаришлар бўлажак бинонинг умумий тузилишига, техник хавфсизлигига, қуввати ҳамда асосий вазифасига (функциясига) салбий таъсир кўрсатмаса, ушбу лойиҳаларни ҳудудий кенгашлар билан қайта-қайта келишиш мажбурияти бутунлай бекор қилинади.
Камчиликларни тузатиш учун қўшимча имконият: Ҳужжатларни топшириш жараёнида бирор-бир техник хато ёки камчиликлар аниқланган тақдирда, тадбиркорларга уларни хотиржам бартараф этиш ва аризани қайта топшириш учун эндиликда 5 иш кунидан иборат қўшимча вақт ажратилади.
Ушбу тизимли ва кенг кўламли ислоҳотлардан кўзланган бош мақсад — қурилиш лойиҳаларини давлат экспертизасидан ўтказишдаги бир-бирини такрорловчи, вақт ўғирловчи босқичларни бутунлай йўқ қилишдир. Бу орқали юртимизда янги саноат ва инвестиция лойиҳаларини ҳаётга татбиқ этиш ҳамда объектларни ишга тушириш жараёнлари бир неча баробарга тезлашади. Бу эса минглаб янги иш ўринлари ва иқтисодий юксалиш демакдир.
Юртимиз қурилиш соҳасидаги энг сўнгги ислоҳотлар, Президент Фармонларининг ҳаётимиздаги ижроси, тадбиркорлар учун яратилаётган енгилликлар ва кундалик ҳаётимизга оид энг қайноқ, ишончли эксклюзив янгиликларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…