Қурилиш соҳасида рухсатнома олиш харажатлари икки бараварга қисқаради

·0·Ўзбекистон
Қурилиш соҳасида рухсатнома олиш харажатлари икки бараварга қисқаради

Мамлакатимизда тадбиркорлик субъектларини ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш, бизнес вакиллари учун қулай инвестициявий муҳит яратиш ҳамда қурилиш тармоғини замонавий босқичга олиб чиқиш йўлида навбатдаги улкан ва инқилобий қадам ташланди. Юртимизда бунёдкорлик ишлари билан шуғулланаётган инвесторлар ва қурувчиларни қувонтирадиган хушхабар эълон қилинди. Президентимиз томонидан имзоланган «Қурилиш соҳасида натижага йўналтирилган бошқарувни жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида»ги янги тарихий Фармон соҳадаги кўплаб муаммоларга чек қўядиган бўлди. Мазкур муҳим ҳужжат қурилиш жараёнларидаги ортиқча бюрократик тўсиқларни тубдан йўқ қилиш, қоғозбозликни соддалаштириш ва энг асосийси, тадбиркорларнинг чўнтагига тушадиган молиявий юкларни сезиларли даражада камайтиришга қаратилган.

Мазкур фармон билан ҳаётимизга кириб келаётган энг асосий ва инқилобий ўзгаришлар билан танишинг:

  • Молиявий харажатларнинг кескин камайиши: Янги қоидаларга кўра, эндиликда тадбиркорларнинг қурилиш бошлаш учун зарур бўлган тегишли рухсат берувчи ҳужжатларни расмийлаштириш ва олиш харажатлари роппа-роса 2 бараварга қисқартирилади. Бу эса қурилиш таннархининг арзонлашишига хизмат қилади.

  • Рақамли ва замонавий «Ягона дарча» тизими: Жорий йилнинг, яъни 2026 йилнинг 1 сентябрь санасидан бошлаб, соҳада бутунлай янги тизим — архитектура ва шаҳарсозлик талабларини белгилаб бериш бўйича комплекс давлат хизмати йўлга қўйилади. Энди қурувчилар эшикма-эшик сарсон бўлиб юришмайди.

  • Ортиқча бюрократия ва қоғозбозликка чек қўйилиши: Агар лойиҳа-режалаштириш ишларига киритилаётган кичик ўзгаришлар бўлажак бинонинг умумий тузилишига, техник хавфсизлигига, қуввати ҳамда асосий вазифасига (функциясига) салбий таъсир кўрсатмаса, ушбу лойиҳаларни ҳудудий кенгашлар билан қайта-қайта келишиш мажбурияти бутунлай бекор қилинади.

  • Камчиликларни тузатиш учун қўшимча имконият: Ҳужжатларни топшириш жараёнида бирор-бир техник хато ёки камчиликлар аниқланган тақдирда, тадбиркорларга уларни хотиржам бартараф этиш ва аризани қайта топшириш учун эндиликда 5 иш кунидан иборат қўшимча вақт ажратилади.

Ушбу тизимли ва кенг кўламли ислоҳотлардан кўзланган бош мақсад — қурилиш лойиҳаларини давлат экспертизасидан ўтказишдаги бир-бирини такрорловчи, вақт ўғирловчи босқичларни бутунлай йўқ қилишдир. Бу орқали юртимизда янги саноат ва инвестиция лойиҳаларини ҳаётга татбиқ этиш ҳамда объектларни ишга тушириш жараёнлари бир неча баробарга тезлашади. Бу эса минглаб янги иш ўринлари ва иқтисодий юксалиш демакдир.

Юртимиз қурилиш соҳасидаги энг сўнгги ислоҳотлар, Президент Фармонларининг ҳаётимиздаги ижроси, тадбиркорлар учун яратилаётган енгилликлар ва кундалик ҳаётимизга оид энг қайноқ, ишончли эксклюзив янгиликларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ноқонуний қурилган уйларни кадастрдан ўтказиш бутунлай тўхтатиладиНоқонуний қурилган уйларни кадастрдан ўтказиш бутунлай тўхтатиладиБугун, 08:14Жиззах шаҳри прокурори лавозимига янги раҳбар тайинландиЖиззах шаҳри прокурори лавозимига янги раҳбар тайинландиБугун, 07:12Суд тизимида коррупцияга қарши янги назорат механизми жорий этиладиСуд тизимида коррупцияга қарши янги назорат механизми жорий этиладиБугун, 02:29Ўзбекистонда бу ҳафта қандай об-ҳаво кутилади?Ўзбекистонда бу ҳафта қандай об-ҳаво кутилади?Кеча, 18:17Айрим атамаларни ўзбекчага ўзгартириш тўғрисидаги қонун қабул қилиндиАйрим атамаларни ўзбекчага ўзгартириш тўғрисидаги қонун қабул қилиндиКеча, 13:56Тошкентда иссиқда автобус кутиш энди анча қулай бўлиши мумкинТошкентда иссиқда автобус кутиш энди анча қулай бўлиши мумкинКеча, 09:04
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Диққат! Қурбон ҳайити ва қўшимча дам олиш кунлари эълон қилинди
Диққат! Қурбон ҳайити ва қўшимча дам олиш кунлари эълон қилинди