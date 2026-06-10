Ўзбекистон сайёҳлар оқими бўйича дунёнинг ТОП-5 давлатлари қаторига кирди
БМТнинг Туризм ташкилоти эълон қилган янги ҳисоботга кўра, Ўзбекистон халқаро сайёҳлар оқими ўсиш суръати бўйича дунёнинг ТОП-5 давлати қаторидан жой олди.
Маълумотларга кўра, 2026 йилнинг биринчи чорагида мамлакатга ташриф буюрган хорижий сайёҳлар сони ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 37 фоизга кўпайган.
Ҳисоботда энг юқори ўсиш Парагвайда 46 фоиз, Янги Каледонияда 45 фоиз, Эл Салвадорда 43 фоиз ва Мўғулистонда 39 фоиз этиб қайд этилган. Ўзбекистон эса 37 фоизлик натижа билан дунёнинг энг тез ўсаётган туристик йўналишлари орасидан ўрин олди.
Шу билан бирга, мамлакат бу кўрсаткич бўйича Ирландия ва Бруней каби давлатларни ортда қолдирди.
Мутахассислар буни Ўзбекистоннинг туризм салоҳияти, тарихий шаҳарлари ва халқаро сайёҳлар учун яратилаётган қулай шароитлар билан изоҳламоқда.
…