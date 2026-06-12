Тошкентда туманлар ўртасидаги уй ижараси фарқи қандай даражада?
Пойтахтимизда уй-жой бозори, хусусан, хонадонлар ижараси билан боғлиқ вазият доимий равишда ўзгариб, ҳам ижарага берувчилар, ҳам ижарада турувчи ҳамюртларимиз диққат марказида бўлиб келмоқда. Жорий йилнинг май ойи якунлари бўйича ўтказилган янги иқтисодий таҳлиллар Тошкент кўчмас мулк бозорида қизиқарли ва кутилмаган манзарани юзага келтирди. Унга кўра, пойтахтда кўп хонали шинам квартираларнинг ижара ҳақи сезиларли даражада арзонлашган бўлса-да, кичик ҳажмли уй-жойларга бўлган талаб юқорилиги сабабли уларнинг баҳоси сезиларли даражада кўтарилган. Ойнинг энг асосий ва шов-шувли хусусияти эса марказий ҳамда чекка туманлар ўртасидаги нарх тафовутининг рекорд даражага — 650 долларгача етгани бўлди.
Биз азиз мухлисларимизга қулай бўлиши учун ушбу таҳлилий маълумотларни атрофлича кенгайтириб, асосий трендларни жамладик.
Бозордаги туб ўзгаришлар: Ким ютди-ю, ким ютқазди?
Пойтахт ижара бозорида айни пайтда кузатилаётган асосий йўналишлар қуйидаги иккита муҳим омилга бориб тақалади:
Ихчам ва кичик уй-жойлар сегменти: 1 хонали квартираларга бўлган эҳтиёж ортгани сабабли уларнинг ўртача ижара нархи ўтган ойга нисбатан нақд 14,3 фоизга қимматлашиб, ўртача 400 долларни ташкил этмоқда. Энг ҳайратланарлиси, Учтепа туманида ҳақиқий аномал (кутилмаган) ўсиш кузатилиб, кичик уйлар нархи бирданига 32 фоизга сакраган.
Катта ва кўп хонали уй-жойлар сегменти: Тўрт ва ундан ортиқ хонага эга бўлган кенг хонадонлар ижараси эса, аксинча, 20 фоизгача арзонлашгани қайд этилди. Шунга қарамай, айнан мазкур йўналишда туманлараро максимал молиявий фарқ юзага келган. Масалан, худди шундай кўп хонали уй Миробод туманида 1150 долларга таклиф этилаётган бўлса, Олмазор ёки Чилонзор туманларида 500 долларга топилади (фарқ 650 доллар!).
Шаҳарнинг турли ҳудудларидаги ҳудудий номутаносиблик ва нархларнинг реал ҳолатини яққол тасаввур қилиш учун қуйидаги таҳлилий жадвал билан танишиб чиқишингиз мумкин:
Туманлар тоифаси
Энг оммабоп туманлар
1 хонали уйлар нархи
Кўп хонали уйлар нархи
Бозордаги асосий тенденция
Энг қиммат (Элита) ҳудудлар
Миробод, Шайхонтоҳур
$500 дан $600 гача
$1000 дан $1150 гача
Марказда нархлар икки баробар баланд
Ҳаммабоп (Ҳамёнбоп) ҳудудлар
Сергели, Учтепа, Олмазор
$350 атрофида
$500 атрофида
Ихчам уйларга талаб ва нарх кескин ўсмоқда
Марказ ва чекка ҳудудлар ўртасидаги фарқ икки баробарга етди
Бугунги кунда Тошкентнинг қоқ маркази ҳисобланган туманлар билан чеккароқ масканлар ўртасидаги масофа фақатгина географик эмас, балки молиявий жиҳатдан ҳам катта тезликда ортиб бормоқда. Экспертларнинг таъкидлашича, нуфузли Миробод туманида жойлашган уч хонали хонадонни ижарага олиш (ўртача 1000 доллар) Сергели ёки Учтепа туманларидаги худди шундай шароит ва майдонга эга бўлган уйларга (ўртача 450 доллар) қараганда роппа-роса икки баробар қимматроққа тушмоқда.
Таҳлилчилар хулосаси: Пойтахтда талабалар, ёш оилалар ва шаҳарга меҳнат қилиш учун келаётган юртдошларимиз сони ортиб бориши ҳисобига, яқин ойларда ҳам 1-2 хонали ихчам квартираларга бўлган талаб юқорилигича қолади. Катта ҳажмли ва қимматбаҳо хонадонлар эса асосан хорижлик меҳмонлар ҳамда инвесторлар эътиборида бўлиб турибди.
Агар сиз яқин орада уйингизни ижарага беришни ёки ўзингиз учун шинам маскан излашни режалаштираётган бўлсангиз, туманлардаги ушбу ўзгаришларни албатта инобатга олишингизни тавсия этамиз.
Пойтахтимиз ҳаётидаги энг қайноқ ижтимоий ўзгаришлар, кўчмас мулк бозоридаги нарх-наволар ва кундалик тизимимизга оид энг ишончли хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…